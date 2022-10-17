5 неожиданных фактов об Узбекистане. Впечатления опытного путешественника

Это место с неповторимыми ароматом и вкусом удивит не только своей кухней.

Наследник Персидской империи и империи Тимуридов, древней Согдианы и Бухарского каганата, Узбекистан сохранил всё лучшее, что досталось ему от предков. Но и добавил много современного и актуального. Каким получился этот микс – в подборке неожиданных фактов про Узбекистан.

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story Подготовил занимательные факты о стране солнца, плова и ярких красок.

В Узбекистане есть «родственник» Ивана-дурака

Если Ташкент – деловой и политический центр страны, то сердце её бьется в треугольнике Самарканд – Бухара – Хива. Каждый из этих городов уникален и заслуживает самых восторженных отзывов. В Самарканде они зазвучат на площади Регистан, в Хиве разнесутся гулким эхом в стенах средневекового Ичан-Кала, а в Бухаре, вероятно, их заглушит смех у памятника Ходже Насреддину, который на востоке считается «родственником» Ивана-дурака или барона Мюнхгаузена.

Между городами курсируют комфортабельные красные поезда, а на выездах отстроены международные аэропорты, так что с планированием маршрута проблем точно не возникнет.

Памятник Ходже Насреддину Фото: Из личного архива Владимира Виноградова

Открытия, которые повлияли на развитие мировой науки

Именно на территории современного Узбекистана были совершены величайшие открытия, которые повлияли на развитие науки и просвещения во всём мире. Хивинскому учёному Аль-Хорезми стоило бы сказать спасибо за оформление алгебры в самостоятельную дисциплину, а врача и философа Авиценну поблагодарить за «Канон врачебной науки» – энциклопедическое сочинение, в котором античная «терапия» переосмысливается с точки зрения достижений средневековой арабской медицины.

Родина подробной карты звёздного неба

«Доска почёта» академических светил Узбекистана была бы неполной без Улугбека, математика, астронома и астролога, основавшего в окрестностях Самарканда одну из двух важнейших обсерваторий средневековья и подарившего миру подробный каталог звёздного неба – «Гурганский зижд».

По воспоминаниям современников, «в геометрии Улугбек был подобен Евклиду, а в астрономии – Птолемею», он основал медресе, в котором одновременно обучались более 100 студентов.

При этом научные труды в библиографии Улугбека соседствуют с работами по астрологии и эзотерике, к которым в поисках ответов на волнующие вопросы обращаются даже сейчас, спустя пять столетий после их создания.

В каждом регионе свой рецепт плова

Если бы мне предложили сыграть в ассоциации и описать Узбекистан одним ёмким словом, я бы предложил плов. Плов – национальное достояние страны, предмет гордости и ироничных гастрономических споров между регионами.

В каждом из них плов готовят по-разному: в самаркандском варианте мясо, морковь, рис укладывают слоями и запаривают, в ташкентском – жарят, а в ферганском используют только особый вид риса – девзир.

В путешествии по стране рекомендую не сдерживать себя и попробовать их все. Впрочем, не только попробовать: можно договориться с узбеками и принять самое непосредственное участие в его приготовлении. Опыт потрясающий и очень полезный. Кстати, плов готовят рано утром, на рассвете, чтобы к обеду он настоялся и приобрёл насыщенный вкус и аромат. А вот на ужин плов не едят, предпочитая лагман, манты или самсу.

Фото: istockphoto.com

Узбекские принты – вдохновение для знаменитых модных домов

Рискну предположить, что довольно сдержанная природа Средней Азии в своё время вдохновила жителей Узбекистана на создание самобытного и невероятно яркого пласта визуальной культуры – орнаментов, узоров и принтов. Традиционные техники окраса и орнаментации тканей с чередованием насыщенных акцентов из противоположных частей цветового спектра создают характерную «витрину» Узбекистана, а вместе с ней – и настроение целой страны.

Шлейф Великого Шёлкового Пути в паттернах бахмаля, адраса и атласа тянется сквозь века и вдохновляет дизайнеров от-кутюр не только в Узбекистане, но и по всему миру. В 2020 году, например, Armani представил коллекцию с узбекскими мотивами.

Ранее мы писали ещё о двух интересных странах, которые смогут удивить путешественников. Предлагаем познакомиться с Казахстаном и Арменией поближе. Читайте эти статьи и вдохновляйтесь.