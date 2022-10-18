Чем опасно чтение при плохом освещении? Объясняет врач

Валерия Смирнова врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Почему нельзя читать в темноте?

Непродолжительное чтение в условиях затемнённости не способно нанести фатального вреда зрению. Лишь приведёт к переутомлению, которое сопровождается временным снижением остроты зрения, ощущением песка в глазах, сухостью. Как правило, после отдыха это проходит. Но важно сделать акцент на деталях. Рассказываем, чем может быть опасно чтение при плохом освещении.

Кстати, читать лёжа также не рекомендуется. Подробнее об этом рассказали в материале по ссылке

Появление симптомов близорукости

Важно создать наиболее благоприятные условия для длительной зрительной нагрузки: это эргономика рабочего места, уровень освещённости общего и рабочего пространства, расстояние до поверхности предмета, контраст между объектом и фоном. Соблюдение этих факторов снижает симптомы зрительного утомления. В то время как чтение в условиях недостаточной освещённости создаёт напряжение, затрудняет кровоснабжение головы и глаз, вследствие чего могут возникать симптомы близорукости.

Переутомление глаз

В условиях недостаточной освещённости происходит рефлекторное расширение зрачка. Чем шире становится зрачок, тем больше света попадает на сетчатку глаза. Это позволяет различать объекты в сумеречных условиях, но с другой стороны приводит к увеличению количества отклонений. Световые волны не фокусируются точно на сетчатке и могут создавать «помехи», которые усложняют работу зрительного анализатора и приводят к переутомлению глаз от долгой работы в таких условиях.

Повышение внутриглазного давления

У людей с дальнозоркостью и начальной катарактой есть анатомические предпосылки к повышению внутриглазного давления (размеры передней камеры глаза меньше среднестатистических, что уменьшает путь оттока внутриглазной жидкости). При расширении зрачка край радужной оболочки создаёт дополнительную преграду для оттока жидкости из глаза, а положение с наклоном головы над книгой способствует смещению хрусталика вперёд. Совокупность этих факторов может приводить к кратковременному повышению внутриглазного давления и даже к приступу глаукомы.

Очень важно, чтобы чтение в темноте не входило в привычку, а рабочее место, где мы проводим больше всего времени, было организовано правильно. Подробнее об этом читайте в статье по ссылке