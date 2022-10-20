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Как накачать кубики пресса девушке в домашних условиях — 15-минутная тренировка с видео

15 минут для идеального пресса. Тренировка, которую можно делать за просмотром сериала
Виктор Обморнов Егор Ходырев
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15 минут для идеального пресса
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Вам понадобится только коврик.

Ради красивого и рельефного пресса совсем не обязательно убиваться на тренировках. Сегодняшний комплекс не отнимет у вас много времени, а выполнять его нужно раз в день. Плоский живот за 15-минутную тренировку – это ли не мечта любого начинающего спортсмена? Однако важно не забывать о регулярности занятий спортом и сбалансированном питании.

<a href="https://www.championat.com/authors/4449/1.html">Егор Ходырев</a>
Егор Ходырев
фитнес-тренер

При правильной технике эти упражнения будут задействовать и верхний, и нижний сегменты пресса. Если подключать ещё и дыхание, будет работать и поперечная мышца живота. Следите за тем, чтобы в пояснице не было прогиба.

Велосипед

Техника выполнения

  • Лягте на пол, руки сцепите в замок за головой, локти разведите в стороны.
  • На выдохе согните правую ногу в колене и подтяните её к груди, левым локтем попытайтесь коснуться колена.
  • Выпрямите правую ногу, а левую согните и выполните то же самое движение.
  • Во время касания локтем колена отрывайте лопатки от пола и поднимайте их максимально высоко. Поясница должна быть прижата к полу.
  • Упражнение выполняйте без пауз, дышите ровно.

Делайте 45 секунд, а 15 — уделите отдыху.

Фото: istockphoto.com

Поочерёдное поднимание ног

Техника выполнения

  • Лягте на пол, руки уберите за голову, локти разверните в стороны. Лопатки от пола не отрывайте.
  • Поднимите немного согнутую левую ногу вверх так, чтобы поясница оставалась прижатой к полу.
  • Опустите левую ногу и одновременно с этим поднимите правую.
  • Поднимайте и опускайте ноги, чередуя их.
  • Чтобы усложнить упражнение, можно выпрямить ноги.
  • Чем медленнее вы поднимаете и опускаете ноги, тем сильнее напрягается пресс.

Выполняйте упражнение 45 секунд, 15 секунд уделите отдыху.

Фото: istockphoto.com

Альпинист

Техника выполнения

  • Встаньте в планку на прямых руках, спину выпрямите, ноги поставьте на мыски.
  • Подтяните левое колено к груди.
  • Верните левую ногу в исходное положение и подтяните правое колено к груди по аналогии.
  • Выполняя упражнение, чередуйте ноги.
  • Постепенно наращивайте темп, упражнение выполняйте без пауз, дышите ровно.

Делайте 45 секунд, а 15 — уделите отдыху.

Фото: istockphoto.com

Классические скручивания

Техника выполнения

  • Лягте на спину, ноги согните в коленях, поясницу плотно прижмите к полу. Руки уберите за голову и сцепите в замок.
  • На выдохе оторвите лопатки от пола и потянитесь вперёд и вверх. Взгляд и подбородок направьте вверх.
  • Не выполняйте слишком высокие скручивания, достаточно просто отрывать лопатки.
  • Упражнение делайте не слишком быстро, чтобы напрягался пресс.

Выполняйте 45 секунд, а 15 — уделите отдыху.

Фото: istockphoto.com

Уголок

Техника выполнения

  • Сядьте на пол, ноги выпрямите и поднимите на уровень примерно 45 градусов.
  • Корпус также оторвите от пола так, чтобы ваши ноги и корпус образовали угол.
  • Руки выпрямите вперёд и задержитесь в таком положении.
  • Дышите ровно, сохраняйте статичное положение тела.

Выполняйте упражнение 45 секунд, 15 секунд уделите отдыху. А потом сделайте ещё два таких круга.

Тренировка закончена. Подробное выполнение смотрите в видео.

Если этот комплекс показался вам очень простым, предлагаем ещё одну тренировку на пресс для более опытных спортсменов. Ищите её по ссылке.
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