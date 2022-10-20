15 минут для идеального пресса. Тренировка, которую можно делать за просмотром сериала

Ради красивого и рельефного пресса совсем не обязательно убиваться на тренировках. Сегодняшний комплекс не отнимет у вас много времени, а выполнять его нужно раз в день. Плоский живот за 15-минутную тренировку – это ли не мечта любого начинающего спортсмена? Однако важно не забывать о регулярности занятий спортом и сбалансированном питании.
При правильной технике эти упражнения будут задействовать и верхний, и нижний сегменты пресса. Если подключать ещё и дыхание, будет работать и поперечная мышца живота. Следите за тем, чтобы в пояснице не было прогиба.
Велосипед
Техника выполнения
Лягте на пол, руки сцепите в замок за головой, локти разведите в стороны.
На выдохе согните правую ногу в колене и подтяните её к груди, левым локтем попытайтесь коснуться колена.
Выпрямите правую ногу, а левую согните и выполните то же самое движение.
Во время касания локтем колена отрывайте лопатки от пола и поднимайте их максимально высоко. Поясница должна быть прижата к полу.
Упражнение выполняйте без пауз, дышите ровно.
Делайте 45 секунд, а 15 — уделите отдыху.
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Поочерёдное поднимание ног
Техника выполнения
Лягте на пол, руки уберите за голову, локти разверните в стороны. Лопатки от пола не отрывайте.
Поднимите немного согнутую левую ногу вверх так, чтобы поясница оставалась прижатой к полу.
Опустите левую ногу и одновременно с этим поднимите правую.
Поднимайте и опускайте ноги, чередуя их.
Чтобы усложнить упражнение, можно выпрямить ноги.
Чем медленнее вы поднимаете и опускаете ноги, тем сильнее напрягается пресс.