5 стильных образов футболистов на прошедшей церемонии «Золотой мяч»

Ювелирные украшения с бриллиантами, бабочки и чокер — этот вечер сделали аксессуары.

17 октября в Париже прошла традиционная церемония вручения наград «Золотой мяч» французского издания France Football. Это одна из самых престижных премий, поэтому посетить этим вечером парижский театр «Шатле» собрались и действующие, и уже закончившие карьеру футболисты, и их семьи.

Торжественные события — это редкая возможность увидеть футболистов в классических вечерних образах, поэтому к выбору нарядов они подходят очень ответственно. Выбрали пять футболистов, которые блистали в особенно стильных вещах.

Елена Колесникова конструктор одежды, стилист Неожиданно видеть некоторых спортсменов в классических костюмах, да и им самим, кажется, неуютно в строгом дресс-коде блэк-тай.



Карим Бензема

Обладатель главной награды в этом году завоевал её впервые. Французский нападающий выбрал для такого повода классический смокинг, который разбавил запоминающимися деталями.

Фото: Getty Images

Во-первых, коллекционные очки от Jean Paul Gaultier как дань уважения любимому исполнителю — Тупаку Шакуру. Недавно футболист анонсировал скорое сотрудничество с брендом – нас ждут именные очки от JPG и Бензема. Во-вторых, золотой браслет от Cartier и часы Richard Mille. И, в-третьих, тканевый чокер на сорочке — ещё одна отсылка к Тупаку.

Елена: Неформальности традиционному смокингу добавила необычная деталь на шее спортсмена — чёрный чокер из ткани, надетый поверх белой сорочки. Хотя смотрится неожиданно, футболисту такой наряд очень идёт.

Кто точно не сомневался в победе француза — это adidas, которые на следующий день после вручения премии представили новую мини-коллекцию в честь победы спортсмена.

В рамках проекта для Карима сделали специальные бутсы, в которых он выйдет на следующий матч.

Карим — один из самых стильных футболистов современности. Об этом мы писали в нашем стильном резюме спортсмена.

Тибо Куртуа

Бельгийский голкипер, завоевавший в этом году трофей Льва Яшина как лучший вратарь года, поднялся на сцену в total black образе Dolce & Gabbana.

Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Для футболиста подобрали классический смокинг с широкими лацканами, который дополнили рубашкой и атласной бабочкой в цвет, а также классическими туфлями дерби.

Кевин Де Брёйне

Елена: «Всей семьёй одеваемся в темное», – сказал Кевин, и его домочадцы с лёгкостью его поддержали.

Чёрный смокинг в сочетании с чёрной рубашкой здорово контрастирует со светлой шевелюрой спортсмена, такое же впечатление от сыновей-блондинов в чёрных свитшотах.

Свободы образу футболиста добавили не классические туфли, а массивные чёрные ботинки.

Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

А супруга, облачившись в кожаную куртку со свободными плечами, как будто намекает, что заслуги мужа — это всегда и заслуги жены. Эта семейка очаровательна, family look – всегда удачный приём.

Садио Мане

Елена: Сенегальский футболист – любитель необычных экстравагантных нарядов – снова не остался в тени. Для выхода на церемонию он выбрал необычный костюм. Удлинённая рубашка напоминала национальную одежду, украшенную декоративными строчками, а узкие брюки придавали ещё большей изюминки.

Голубовато-стальной оттенок и мягкий материал, из которого выполнен костюм, заставляют нас подумать, что герою комфортно на церемонии как дома. Кстати, по такому же принципу футболист выбрал и обувь — костюм он дополнил классическими чёрными кедами с белой подошвой.

Зинедин Зидан

Элегантный тёмно-синий костюм из материала с лёгким блеском выбрал для своего выхода на церемонию вручения премии легендарный французский футболист. Костюм дополнен белоснежной сорочкой и широким галстуком в стиле ретро. Весь образ очень гармонично смотрится и превращает тренера в кинозвезду.

Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Костюм-тройка в качестве выходного варианта актуален уже не первый сезон. Это оправданно, подобный костюм удачно сидит на фигуре и выглядит очень эффектно.