«Как всё это мощно!» Певица Zivert — о матчах «Локомотива», заряде энергии и любви к йоге

В сентябре Zivert сделала стартовый удар по мячу в матче «Локомотива» и «Краснодара», а недавно исполнила свои главные хиты и поддержала железнодорожников в матче с «Химками». В перерыве Юля рассказала нам о ярких эмоциях, футболе, йоге и мотивации.

Zivert российская исполнительница, автор песен Я сейчас в хорошей форме, но не могу сказать, что в лучшей, потому что нет предела совершенству. Если я буду считать себя лучшей, куда мне тогда стремиться?

Про футбол

В первый раз на стадионе я оказалась со своим продюсером Богданом. Он болеет за «Локомотив» уже почти 20 лет. Именно он показал мне всю эту атмосферу. Это был 2018 год, тот золотой матч с «Зенитом», когда «Локомотив» стал чемпионом. Это был такой сильный матч, столько энергии со всех сторон. Меня «мурашило», я думала: «Блин, как всё это мощно!».

До этого, в юном возрасте, я часто тусила с фанатами, которые ездили на стрелки, я ездила с камерой и снимала эти стрелки, но именно футбольной атмосферы там не было. Ребята, кстати, гоняли как раз за «Локомотив». Когда мы с Богданом встретились, выяснилось, что он за «Локо» очень давно болеет. Интересное совпадение.

Сейчас, конечно, футбол совсем другой. Меньше болельщиков, ярких эмоций на трибунах. Но я здесь для того, чтобы люди приходили на стадион, поддерживали любимую команду.

Хочется привнести свой вклад в развитие нашего спорта. Приблизить время, когда как можно больше людей будут ходить на стадионы.

Я верю в энергию, мне важно вложить, будучи на поле, свою частичку и дать ребятам заряд.

Фото: ФК «Локомотив»

«РЖД Арена» для меня – абсолютная любовь. Я обширна в плане музыки, стиля, но особенно люблю ретро и винтаж. Есть в этом стадионе немного ретро, и он безумно уютный, здесь есть правильная энергия. Теперь я буду здесь гораздо чаще.

Про спортивный образ жизни

Я с детства всегда была спортивной. Родители водили меня на всевозможные кружки, кроме музыки почему-то. К ней я, видимо, должна была прийти сама, в осознанном возрасте. Я занималась танцами, в школе играла в баскетбол за женскую сборную, теннис был, фигурное катание, балет.

После этого появились и крепко осели в моей жизни йога и сёрфинг. Йога в какой-то момент занимала большой пласт моей жизни. Это был период, когда я жила на Бали. Там всё это ко мне пришло, а потом на какое-то время пропало из моей жизни просто потому, что началась музыкальная карьера. Вся моя энергия уходила в творчество: репетиции, танцы, шоу.

Совсем недавно я поняла, что даже при отсутствии времени я всё равно его нахожу, мне это просто необходимо. Я стала раньше вставать и 40 минут дома посвящать занятиям йогой. Для меня йога — это больше про ментальное, потому что физическая активность в моей профессии и так постоянно присутствует. Я танцующий артист – у нас постоянно репетиции, шоу, я танцую на сцене, делаю тренировки дома. Мне очень повезло: мои хореографы и тренеры — это мои подруги, у меня все условия.

Йога – это про духовное и ментальное здоровье, потому что очень помогает очистить мысли и избавиться от негативной энергии.

Лет в 17 мама меня привезла в Индию, и мы там проходили трёхнедельные медитации. Я тогда не совсем понимала, насколько это глубоко, для меня это был азарт. Мне просто было интересно, получится у меня или нет. Сейчас медитации присутствуют в моей жизни, но приобрели немного другую форму, у меня собственные виды медитаций. Но это будет моим маленьким секретом.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Спорт мне просто необходим, потому что абсолютно точно, что в здоровом теле здоровый дух. Я знаю, когда чуть-чуть забрасываю тело из-за отсутствия времени или усталости, у меня сразу начинаются проблемы в голове: психоз, в мыслях бардак, тревожность. Моё единственное спасение в этот момент – возвращаться в тело. А ещё для меня лучшее расслабление – природа, лес, баня. Это забирает плохую энергию.

3 секрета красоты и энергии

Главный мой секрет – хороший вайб, хорошее настроение, просто любовь к окружающему миру. Если ты излучаешь любовь, у тебя классное настроение, тогда всё вокруг складывается.

Второй – это йога или в целом утренние ритуалы заботы о себе. Это может быть даже короткая зарядка, но мне обязательно нужно утром погрузиться в тело. С утренними практиками день складывается вообще по-другому.

Третий – вода. Раньше я вообще не понимала, когда говорили про воду. Мы все любили соки. Сейчас для меня вода стала по-настоящему вкусной. Чем больше пьёшь, тем больше понимаешь, когда организм требует воды. Ты как растение – его нужно полить, чтобы оно выросло. Однозначно тёплая вода по утрам — это гарант красоты.

Про питание

Мои ограничения в питании сейчас связаны со здоровьем. Но в целом я могу позволить себе всё. Я сторонник того, что если в какой-то момент очень хочется, то надо себе это обязательно разрешить. Я очень верю, что абсолютно всё в теле психосоматически отражается. Как только начинаешь заморачиваться, кажется, что с тобой что-то не так, как будто ты хуже выглядишь.

Когда я просто перестаю заморачиваться и в рамках разумного позволяю себе какие-то слабости, я даже лучше себя чувствую. Если я хочу посреди ночи эклер, заказываю доставку и ем. Мне он ни грамма не прибавит, потому что это было в кайф, в удовольствие.

Если мне нужно быстро скинуть, например, для какого-то костюма, мой самый рабочий секрет – отказаться от ужина. Я ем всё что угодно, днём, но не ужинаю. Так я скидываю за три-четыре дня вообще всё лишнее.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Про мотивацию

Невозможно всегда быть на подъёме, просто перестань себя за всё корить. Если ты ощущаешь, что ты в минусе, позволь себе побыть в этом минусе. В него нужно упасть, ничем не заниматься, ничего не делать, чтобы потом было ярое желание из него выбираться в максимальный плюс.

Я в последнее время стала себе позволять любые состояния и перестала их ругать. Как только я окунаюсь в состояние минуса и признаю его, я сразу начинаю из него вылетать в плюс.

Самая главная мотивация для меня, которую я могла бы посоветовать людям вокруг – представлять у себя в голове лучшую версию себя.

Каждый чувствует в себе потенциал, представляет себя в самом лучшем своём воплощении. Меня это мотивирует, я понимаю, что я хочу стать лучшей версией себя, поэтому я должна делать для этого многое.