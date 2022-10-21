5 книг, которые стоит прочесть для развития речи и словарного запаса

Наша речь производит второе по силе (после внешнего вида) впечатление на окружающих. Неудивительно, что именно способность выражать мысли в устной беседе и на бумаге может играть решающую роль в продвижении по службе и в личной жизни.

Лена Тарасова редактор нон-фикшен направления ГК ЛитРес Делится подборкой книг, которые помогут научиться виртуозно владеть словами.

«Кто боится сложностей русского языка? Простые объяснения для всех, кто хочет писать грамотно»

Анастасия Шадрина

Кандидат филологических наук Анастасия Шадрина написала эту книгу для всех, кто недолюбливал русский язык в школе и до сих пор совершает ошибки на письме и в речи. За плечами автора – 15-летний опыт преподавания и репетиторской работы, благодаря которому она накопила множество способов не только доходчиво объяснить даже самые сложные правила, но и сделать этот материал по-настоящему увлекательным.

Фото: mann-ivanov-ferber.ru

Эксперт убеждена, что благодаря этой книге необходимость выбирать между «тся» и «ться» в конце глаголов и «н» и «нн» в середине прилагательных больше не застанет врасплох, грамотность станет осознанной и будет доведена до автоматизма.

Книга содержит два раздела – о грамматических и о речевых ошибках, её можно использовать и как источник интересной информации о русском языке, и как справочник, который подскажет, как писать и говорить правильно.

«Русский язык на грани нервного срыва»

Максим Кронгауз

В этой книге, пережившей несколько изданий, доктор филологических наук Максим Кронгауз меняет тон просвещённого лингвиста на интонацию обычного носителя языка, у которого есть свои предпочтения, вкусы и болевые точки. Именно с этих позиций – эмоционально и увлечённо – он разъясняет, что происходит с нашим родным русским языком, действительно ли он в очередной раз находится «на грани нервного срыва» или переживает новый виток своего развития.

Фото: ast.ru

Правда, что заимствования засоряют язык или всё же они обогащают его? Как правильно писать – «Интернет» или «интернет», «блогер» или «блоггер»? Как к чужеродным словам относятся в других культурах? Следует ли проводить реформу русского языка? На эти и другие вопросы автор даёт ответы, а в качестве доказательств пишет об интереснейших фактах из истории «великого и могучего».

«Слово живое и мёртвое»

Нора Галь

Нора Галь – одна из основоположников легендарной русской школы художественного перевода. Это благодаря ей миллионы читателей прочли на родном языке «Маленького принца» Сент-Экзюпери, «Постороннего» Камю и другую классику. Свой опыт работы с русским языком автор обобщила в этой книге, адресованной не только коллегам-переводчикам, но и всем, кто хочет выражать свои мысли предельно точно и ясно.

Фото: ast.ru

Большую часть книги составляет разбор стилистических и языковых неудач авторов, переводчиков и редакторов с анализом и предложениями более удачной замены.

Много внимания в книге уделено и повседневной речи. Этот труд впервые увидел свет в 1972 году, за полвека стал классикой и ничуть не потерял своей актуальности. Книга до сих пор является настольной для всех, кто сделал слово своей профессией.

«Родная речь. Уроки изящной словесности»

Петр Вайль, Александр Генис

Рассуждая о русской классической литературе, эссеисты Пётр Вайль и Александр Генис сами создали замечательный образчик изящной словесности. Их тексты остроумно и оригинально «перепахивают» школьную программу, заставляя взглянуть на произведения до боли известных авторов с новой стороны.

Фото: ast.ru

«Читать главные книги русской литературы – как пересматривать заново свою биографию. Жизненный опыт накапливался попутно с чтением и благодаря ему… Мы растём вместе с книгами – они растут в нас. И когда-то настаёт пора бунта против вложенного ещё в детстве отношения к классике», – пишут авторы в предисловии.

В предыдущем материале рассказали, почему классическая литература никогда не стареет.

Именно такой праведный бунт позволяет им рассуждать о «Грозе» Островского как полемике с «Мадам Бовари» Флобера, о «Тарасе Бульбе» как русской «Илиаде» и задаваться вопросом, почему в России XIX века так и не был написан авантюрный роман. Если кому-то русская литература кажется скучной, то этот «антиучебник» докажет обратное.

«Я говорю — меня слушают»

Нина Зверева

Публичные выступления – необходимая ежедневная часть профессии Нины Зверевой. Она – тележурналист с многолетним стажем, обладательница двух премий ТЭФИ, которая считает, что навык корректного общения нужен далеко не только публичным персонам. Он пригодится в частной жизни (рассказать анекдот так, чтобы он рассмешил всех, – это целое искусство) и, совершенно точно, это мастерство важно в бизнесе, где успех зависит от результата переговоров.

Фото: alpinabook.ru

Как научиться говорить на публике так, чтобы это захватывало всех, убеждало и помогало двигаться по жизни легко? Об этом идёт речь в книге. Упражнения, техники и правила сопровождаются примерами из насыщенной жизни автора.

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