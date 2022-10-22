Как съездить из Москвы в Мурманск на выходных. Заметки опытного путешественника

Как добраться, что посмотреть, сколько это стоит и что взять с собой — в одном материале.

Всем привет! Это продолжение моих путевых заметок, в рамках которых я рассказываю о своих путешествиях по городам и весям России и мира.

Несмотря на определённый объём горной южной крови в моих венах, я человек северный. Меня манят горы и снег, зиму и осень я уважаю сильно больше, чем лето и весну, да и в прохладе я чувствую себя в разы комфортнее, чем в 40-градусной жаре.

Уже много лет назад, вернувшись из Архангельска, я рассказывал друзьям, что в северных портовых городах живут последние романтики. А мой близкий друг как-то показал мне аудиозаписи оцифрованных кассет начитки Максимилиана Волошина, которые его отец-геолог отправлял из заполярья (посёлка Удачный, если быть точным) своей жене, его матери соответственно.

И вот за такой северной романтикой, в августовский, пока ещё благоприятный Мурманск я неожиданно сам для себя отправился. А получил в результате магию.

Из Москвы в Мурманск и обратно: лайфхаки и цены

На момент путешествия — я житель подмосковных Химок. Соответственно, выбор в аэропортах для меня однозначен — до благословенного Шереметьево я добираюсь за 15–20 минут. Важно знать, что сейчас меры усиления безопасности в аэропортах сильно мощнее, чем были даже в прошлом году. А вот процедуры регистрации и контроля в «шарике» быстрые, и время на посадку на внутренние рейсы довольно маленькое. Так что рассчитайте нормально свой вылет — я обычно закладываю 01:15-01:20 от дверей аэропорта до кресла самолёта.

Лететь до Мурманска порядка двух часов, так что даже я со своими габаритами (мой рост 200 см) нормально пользуюсь лоукостерами. Помните, лоукостер — это тот же автобус, только летающий. Вы же не ждёте на маршруте М6 Мосгортранса, что вас будут обслуживать как в AirEmirates? У подобных авиакомпаний всего две задачи — прилететь из точки «А» в точку «Б» и обеспечить вашу безопасность. Всё. Ни больше, ни меньше.

Аэропорт Мурманска похож на три тысячи таких же строений барачного типа по всей России. Абсолютно аналогичную постройку я видел, например, в Горноалтайске. Ну, зато быстро. На лицевой стороне здания красуется надпись — «Мурманск — столица Арктики». В целом, когда из +35 Москвы попадаешь в северные +10 — охотно в это веришь.

Фото: Из личного архива Арсения Самоля

Аэропорт находится где-то в 30 минутах езды от города. Ходят маршрутные такси, но Uber/«Я.Такси» работает стабильно и хорошо. Дорога стоит порядка 500–600 рублей. В целом цены на такси выше, чем в других регионах. Движение в городе стабильное, поэтому, например, водителей из больших городов ничего не удивит. Кроме Териберки, но об этом отдельно.

Опять же, понимая, что я собираюсь только ночевать в гостинице, номер за 1500 рублей без окон в местной сети Murmansk Discovery был идеальным решением.

Важно! Я вылетал ночью в пятницу, прилетал, соответственно, ранним утром субботы, и мне пришлось доплатить 700 рублей (половину дня) за ранний въезд. Имейте в виду.

Сколько это стоит

Итого по перемещениям (мы исключаем из этого расчёта Териберку, так как это отдельная история и далеко не всем интересная):

Москва — Мурманск — Москва — 12 943 руб. (с двумя доплатами за места повышенной комфортности);

гостиница Murmansk Discovery Center — 2200 руб. (с доплатой за ранний въезд);

такси в целом — 2500 руб. (при том, что перемещался я по городу только на нём);

Итого: 17 643 руб. за то, чтобы, стартовав из дома, через 4,5 часа оказаться на северной сопке.

Что посмотреть в Мурманске

Сопки

Мурманск в Москве иногда ласково называют «Мурик». Вы будете смеяться, но нежности в этом городе столько же, сколько северной маскулинности. Первое, что я искренне советую сделать с утра, это посетить сопки. Это отличная прогулка после самолёта, дающая вам продышаться и набраться сил.

В городе довольно много экскурсоводов, кто водит на высоту, от города отъезжают несколько автобусов до самых необычных мест.

Важно! Помните, подъём на сопку — это всё-таки трекинг, а не прогулка в парке. О снаряжении в такой поездке поговорим позже, но вы должны быть готовы к физической нагрузке. Это примерно 350 м вверх, с болотами, кустарником, «гуляющими» камнями.

Фото: Из личного архива Арсения Самоля

Сверху открывается вид на порт и Кольский залив, проводники угостят вас местным чаем (чай тут делают из всего подряд), а для любителей — срывайте и ешьте голубику, бруснику и чернику. Природа здесь довольно открыта, натолкнуться можно даже на крупную живность. На медведя, например.

А вот возвращение с сопок может стать приключением — автобусы идут с конечных остановок загруженные полностью, так что, если вы приехали без машины, готовьтесь, что придётся вызывать такси. От хорошего маршрута обратно до города — около 1200 руб.

По возвращении на вокзал есть смысл поесть. Одной из моих целей было посетить самый северный ирландский паб — российский Harat’s (я был во всех московских и в самом первом, в Иркутске), а он удачно расположился прямо около автовокзала. Искренне советую вам оленину с брусникой (если ваш желудок переваривает дичь), а вот рыбу в мурманских ресторанах на удивление брать не стоит. Дело в том, что это рыба промышленного лова, то есть разницы между местным кабаком и, предположим, «Рыбой Мечты» в столице не будет никакой. Это вам не Астрахань, тут объёмы другие.

Фото: Из личного архива Арсения Самоля

Я поставил себе несколько обязательных точек при посещении Мурманска, и счастливы мои боги, что меня скорректировали по ним местные жители. Рассказываю.

Ледокол Ленин

Если вы поедете в Мурманск в таком же режиме, что и ваш покорный, забудьте про него. Нет, не потому что это неинтересно, а потому что вероятность того, что вы туда попадёте, стремится к нулю. Всего существует три слота, когда открывают проход на ледокол, группами, раз примерно в 20 минут и по 15 человек. А потом — всё, его просто закрывают. В 16:00.

Фото: istockphoto.com

Музей Военно-морского флота

Для фанатов. Музей явно слабо спонсируется, некоторые экспонаты распечатаны странными шрифтами на листах А4 и приклеены к стенке, ряд моделей сделан явно на скорую руку. Но. Контекст. Людям, «больным» морским делом или просто фанатеющим от флота, крайне рекомендую. Да, быстро. Да, это не Музей естественной истории Британии. Но… в этом что-то есть.

Памятник «Ждущая»

Я специально ехал к этому памятнику, честно говоря. И мой экскурсовод Юля, которая была моим проводником на сопки, узнав, что я туда собираюсь, посоветовала приехать к памятнику вечером, на стыке заката и ночи. И вот, просто в конце спального района, вы выходите на небольшую круглую площадь, в центре которой стоит памятник девушке. Я подошёл «с лица»: ну памятник, ну неплохо сделан, ну как-то не та эмоция, которую я искал. Решил покрутиться вокруг, посмотрел с небольшой смотровой на порт, решил навернуть кружок. И когда проходил памятник с обратной стороны, солнце уже практически закатывалось за линию горизонта, и мне в последний момент удалось поймать кадр памятника жёнам моряков, ждущих их домой.

Фото: Из личного архива Арсения Самоля

Из незакрытых гештальтов, наверное, только «Алёша» — памятник героям обороны Севера от войск Третьего Рейха, да пара человек посоветовала попасть в областной краеведческий музей. Но для меня это, скорее, повод заехать в Мурманск ещё раз. Ведь на следующий день, после плотного ужина и пинты тёмного, меня ждала Териберка.

Териберка

Начнём с главного — я не хотел ехать в Териберку. Мне казалось, что после выхода «Левиафана» эту несчастную деревню не посетил только ленивый, а я не большой фанат стандартных туристических маршрутов и точек (поэтому, например, в Праге предпочитаю абсенточные, музей Кафки и квартал женщин с низкой социальной ответственностью Карлову мосту и треклятой «башне с часами» Староместской ратуши). А мой товарищ из начала текста (тот, у которого отец геолог), вместе со своей невестой ездили туда прошлой зимой смотреть на Северное сияние. «Боги! – вскинул руки автор этой статьи. – Что ещё более похабное можно придумать!».

Но почему-то, когда водитель такси, который вёз меня из аэропорта в гостиницу, во время разговора рассказал про дорогу в Териберку, и что там вообще происходит, и что он туда ездит, что-то дёрнуло меня спросить — сколько стоит и сколько ехать. Выяснилось, что на саму Териберку с лихвой хватит и трёх часов, но дорога до неё займет порядка ещё двух с половиной. А ценник, в отличие от туров, продаваемых различными господами — всего 7 тыс. целковых, ещё и с доставкой меня в аэропорт после поездки. И я согласился, перекроив план и отдав на эту поездку всё воскресенье.

Дорога до Териберки

Природа Русского Севера не просто красива — она иногда завораживающая. Я не то чтобы большой визуал, да и не ценитель палаточно-рассветного отдыха, но в каких-то моментах меня цепляло. Нет, это не история про «смотреть и наслаждаться», это секундные чувства радости, схватывающие тебя чуть ли не у горла.

Ваш путь будет пролегать через такую вещь, как «Кладбище ветряков» — нереализованную инициативу губернатора Мурманской области о частичном переводе региона на «зелёную энергетику». К сожалению, последние события, связанные с санкциями, не позволяют запустить этих «колоссов» — одних из самых крупных по размеру в Европе. Поэтому странными оловянными солдатиками, абсолютно недвижимыми, они стоят и, будем надеяться, ждут своего часа.

Фото: Из личного архива Арсения Самоля

Для водителей: дорога, во всяком случае летом, довольно скоростная и обладает резкими поворотами. Ехать по ней комфортно и весело. Но вот когда наступает зима, всё меняется. Дело в том, что ветер, дующий с сопок, не прекращается никогда и в определённый момент просто начинает бесконечно закидывать трассу. Фуры опрокидываются, легковые машины встают намертво. Поэтому с осени по дорогам начинают ездить экипажи МЧС для помощи потерпевшим аварийную ситуацию. Будьте внимательны!

Где-то за 20 км до Териберки дорога заканчивается. На момент моего пребывания там шли ремонтные работы, дорога представляла разбитую грунтовку, двигаться по которой быстро можно только на внедорожнике. Именно поэтому дорога занимает такое время.

Фото: Из личного архива Арсения Самоля

Кстати, про лучшие автомобили для автопутешествия по похожим дорогам на юг России можно прочитать в моей предыдущей статье

Старая Териберка

Сама Териберка разделена на две части — Старую и Новую. Старая Териберка — это, собственно, те места, где снимал Звягинцев. Там вас ждёт примерно… ничего. Разрушенные заброшенные старые рыбацкие дома, пляж Баренцева моря и полугнилой корабль, тоже попавший в кадр. Если проехать чуть дальше, найдёте скелет кита, тоже засветившийся в фильме. Он, кстати, декорация. Его привезла и собрала съёмочная группа. И вся Старая Териберка, как по мне, абсолютно бесполезное место. Всё самое интересное начинается дальше.

Кладбище кораблей

Это место тоже для фанатов. Да, действительно, там есть пять-шесть остовов старых рыбацких судов, и интересно это будет людям, «горящим» морской темой. Залезть внутрь «скелета» судна, которому больше 100 лет, пощупать старое дерево, попробовать поймать ощущения моряков, которые когда-то на них ходили — всё это скорее метафизика, чем реально стоящее для посещения место. Но магия для меня была и здесь — когда я проверял оставшиеся корабельные гвозди, один из них остался у меня в руке. Что ж, решил я, раз само пришло, заберу — и этот гвоздь стал единственным сувениром, который я привёз обратно в Москву.

Новая Териберка

Несмотря на явный инфраструктурный рост, она полностью выстроена вокруг туризма и «Природного парка Териберка» — кластера природных красот и чудес. Драконий пляж с камнями необычной формы, похожими на кладки каких-то чудовищ из фантастических фильмов, нереальной красоты тропа между сопок, которая приводит вас к Батарейскому водопаду — девятиметровой в высоту расселине, которая впадает в Баренцево море. Но самое главное удовольствие я получил от другого.

Фото: Из личного архива Арсения Самоля

Баренцево море

Мне удалось в обход правил и техники безопасности подойти максимально близко к Баренцеву морю. Ощутить всю мощь Севера нутром, пока большинство проходило тропой и разворачивалось обратно.

А для тех, кто считает, что нет разницы между Чёрным, Красным, Средиземным, Баренцевым и всё это одно и то же, море и море — советую вам доехать до Севера.

Дурацкая привычка туристов не обошла и меня — я оставил башенку из камней и записал её координаты. Обещаю сам себе вернуться к этому месту.

Фото: Из личного архива Арсения Самоля

Что взять с собой в поездку

Самая главная ошибка, которую может совершить человек во время летней поездки в Мурманск, — решить, что там есть лето. Друзья, имейте в виду, Мурманск — это всё ещё за полярным кругом. Во время моего прилёта, 10 августа, там было, напомню, +10 градусов тепла. И это северные +10.

Поэтому короткий список одежды и снаряжения, которые я взял с собой или забыл взять, но советую вам не повторять мои ошибки.

Рюкзак. Учитывая, что я ехал только на выходные, мне не хотелось брать багаж. Соответственно, я справился ручной кладью. Мой выбор — верный и надёжный, но уже староватый 5.11 Rush 24. Этот рюкзак прошёл со мной очень многое, он до сих пор служит мне верой и правдой и побывал в тех местах, где не ступала нога человека.

Учитывая, что я ехал только на выходные, мне не хотелось брать багаж. Соответственно, я справился ручной кладью. Мой выбор — верный и надёжный, но уже староватый 5.11 Rush 24. Этот рюкзак прошёл со мной очень многое, он до сих пор служит мне верой и правдой и побывал в тех местах, где не ступала нога человека. Мембранная куртка. Погода на Севере меняется довольно быстро, и яркое солнце может превратиться в проливной дождь буквально за 10 минут. Поэтому маршрутные мембранные куртки — отличный выбор. Я прошагал в Norfin River — эта куртка вообще вошла в мой повседневный набор с изменяемой московской погодой.

Погода на Севере меняется довольно быстро, и яркое солнце может превратиться в проливной дождь буквально за 10 минут. Поэтому маршрутные мембранные куртки — отличный выбор. Я прошагал в Norfin River — эта куртка вообще вошла в мой повседневный набор с изменяемой московской погодой. Штаны. В целом — неважно, главное не джинсы. Я решил не морочиться и надел просто свою старую чёрную горку. А посоветовать могу любые треккинговые или удобные карго.

В целом — неважно, главное не джинсы. Я решил не морочиться и надел просто свою старую чёрную горку. А посоветовать могу любые треккинговые или удобные карго. Толстовка. Тонкий флис или обычная кофта — не столь важно, это, скорее, про комфорт. Но в футболке и куртке иногда мне было немного прохладно.

Тонкий флис или обычная кофта — не столь важно, это, скорее, про комфорт. Но в футболке и куртке иногда мне было немного прохладно. Бафф. Закрыть горло. Напомню, ветер здесь не игрушка.

Закрыть горло. Напомню, ветер здесь не игрушка. Обувь. Как внештатный амбассадор продолжу советовать LOWA.RAX, о которых я говорил в одной из предыдущих статей. На ландшафте тундры мне не понравились — тут всё-таки нужны нормальные трекинговые ботинки или сапоги.

Как внештатный амбассадор продолжу советовать LOWA.RAX, о которых я говорил в одной из предыдущих статей. На ландшафте тундры мне не понравились — тут всё-таки нужны нормальные трекинговые ботинки или сапоги. Перчатки. Я по своей глупости забыл взять с собой перчатки, а мои GRAB ох как мне бы пригодились. Во время подъёма на сопки иногда нужно зацепиться за кустарник или за камень, голая рука может соскользнуть или обрезаться, а во время подъёма по тропе в Териберке иногда было просто холодно рукам, даже такому вроде бы хладоустойчивому товарищу, как я.

Я по своей глупости забыл взять с собой перчатки, а мои GRAB ох как мне бы пригодились. Во время подъёма на сопки иногда нужно зацепиться за кустарник или за камень, голая рука может соскользнуть или обрезаться, а во время подъёма по тропе в Териберке иногда было просто холодно рукам, даже такому вроде бы хладоустойчивому товарищу, как я. Головной убор. По вкусу. Я справился без него, хотя капюшон на высоте пришлось всё-таки накинуть — ветер задувает уши. Обычная тонкая флисовая шапка решила бы все вопросы.

По вкусу. Я справился без него, хотя капюшон на высоте пришлось всё-таки накинуть — ветер задувает уши. Обычная тонкая флисовая шапка решила бы все вопросы. Очки. Обязательно. Напомню неопытным путешественникам: солнце на высоте другое, более жёсткое и яркое. Поехал в своих старых RayBan Warfarer — их хватило, но iON всё-таки кажутся мне более комфортными.

Обязательно. Напомню неопытным путешественникам: солнце на высоте другое, более жёсткое и яркое. Поехал в своих старых RayBan Warfarer — их хватило, но iON всё-таки кажутся мне более комфортными. Фонарь. Ну, тут вы всё-таки в городских условиях, но если ваш внутренний выживальщик просит — не отказывайте ему.

Ну, тут вы всё-таки в городских условиях, но если ваш внутренний выживальщик просит — не отказывайте ему. Нож. При всей моей любви и реальной уверенности в необходимости ножа этот фокус может не удаться по причине перелёта. Мой Victorinox Climber остался в Мурманске, хотя в Шереметьево меня пропустили и по всем правилам он проходит. Так что берите какие-то простые брелоки.

При всей моей любви и реальной уверенности в необходимости ножа этот фокус может не удаться по причине перелёта. Мой Victorinox Climber остался в Мурманске, хотя в Шереметьево меня пропустили и по всем правилам он проходит. Так что берите какие-то простые брелоки. Трусы, носки, футболки. По вкусу.

Да, наверное, и всё. Это вообще несложная поездка, которая оказалась гораздо более эмоциональной, чем я предполагал. Поэтому теперь всем своим друзьям советую такой выезд. Ну и в конце, чтобы в очередной раз напомнить вам, что Мурманск — романтичный город, ещё цитата из Максимилиана Волошина:

Ветер обнажённых плоскогорий,

Ветер тундр, полесий и поморий,

Чёрный ветер ледяных равнин,

Ветер смут, побоищ и погромов,

Медных зорь, багровых окоёмов,

Красных туч и пламенных годин.