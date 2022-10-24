Чем полезен кизил? Его рекомендуют при многих заболеваниях

Но есть ягоду можно не всем.

Ирина Юзуп кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицины, нутрициолог Чем полезен кизил и кому стоит его есть?

Почему-то в моду входят экзотические для России ягоды и фрукты: годжи, асаи, личи, папайя. Их теперь называют «суперфудами». Но, говоря о суперфудах, мы забываем про продукты, которые люди использовали веками, не только в кулинарии, но и в медицине.

К таким плодам относится кизил, но не только его ягоды. А кусты целиком: и корень, и листья, и соцветия, и плоды. Каждая часть растения обладает уникальными свойствами.

Прежде чем говорить о непосредственной пользе этой ягоды, нужно посмотреть, чем она богата. В составе кизила около 50 мг витамина С. В нём также много железа, калия, серы и магния — всех тех нутриентов, которые мы пытаемся получить из биологически активных добавок и препаратов. Причём калорийность у кизила минимальная — всего 50 ккал на 100 г.

Но не все ягоды и фрукты могут похвастаться низким содержанием калорий. В статье по ссылке собрали те, которыми точно не стоит злоупотреблять, если не хотите поправиться.

Если говорить о других частях растения, то в его косточках — жирные эфирные масла, в листьях — танниды (желчегонное) и фитонциды (антибактериальное средство). Так чем же полезен кизил?

Борется с бактериями

Существуют исследования, показывающие эффективность введения в рацион кизила при заражении патогенными бактериями. Ягода благодаря своему составу действительно имеет антибактериальные и иммуномодулирующие свойства. Кизил полезен при инфекционных кишечных заболеваниях.

Стимулирует иммунитет

Помимо устранения колоний патогенов (вместе с комплексной терапией, разумеется), он стимулирует клеточный иммунитет. А благодаря пектину в составе может помочь в восстановлении микрофлоры после антибиотиков. Но при условии отсутствия синдрома избыточного грибкового и бактериального роста — в этом случае пектин может подкормить и патогенные микроорганизмы. Поэтому в первую очередь стоит проконсультироваться с врачом.

Помогает восстановиться после кровопотери

Насыщенность железом делает кизил восстанавливающим средством после сильных кровотечений (при травмах или тяжёлых менструациях).

Кроме всего перечисленного, кизил — мощный антиоксидант, замедляющий старение организма.

О других продуктах, которые помогают сохранить молодость, читайте в статье по ссылке

Чай из кизиловых цветов и отвар кизила — неплохое средство против температуры. Он также может помочь при мигренях.

Кому не стоит есть кизил

Как и с любым продуктом, с ягодами не стоит перебарщивать. Во всём важна норма. Особенно не рекомендуется есть много кизила тем, кто склонен к проблемам с желудком — из-за высокой концентрации витамина C ягоды могут раздражать слизистую и провоцировать неприятные ощущения.