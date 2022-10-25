Почему принцип «Я смогла — ты тоже сможешь!» не работает. 5 причин сделать по-своему

Эти люди точно знают ответ на извечный русский вопрос «Что делать?». Как что? Смотреть и брать пример с них! Ведь они смогли сбросить вес/заработать миллион/удачно выйти замуж или жениться/родить и воспитать 10 детей, не теряя красоты и здоровья/буквально на три месяца взойти на высоты карьерной горы. Главное, делать так же – и успех не замедлит красиво войти в вашу жизнь.

Павел Раков психолог, коуч, создатель культового тренинга «На самом деле я умная, но живу как дура» Принцип «Я смогла – ты тоже сможешь!» не работает. Причём не работает ни в одной из сфер. Ведь никто не может гарантировать такого же результата при полном копировании действий другого человека. И на то есть как минимум пять веских причин.

Физические данные

Каждый организм – уникален. И то, что работает для одного человека, вряд ли будет эффективно для другого. Речь в основном идёт, конечно же, о построении фигуры мечты. Если ваш тренер мужчина, а вы женщина астенического телосложения, то вряд ли обзаведётесь безупречным мышечным рельефом.

Нет, разумеется, достичь желаемого можно, но на это уйдут годы. То же касается кубиков пресса. Представителям сильного пола не придётся прикладывать массу усилий, чтобы достичь мечты. Но у дам этот процесс идёт в разы сложнее из-за наличия большего количества жировой ткани.

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Всё то же касается быстрого похудения. Кому-то достаточно посидеть на кефирчике с салатиком, а кто-то даже от одного вдоха аромата булочки наберёт килограмм. Разные метаболизмы, иммунитеты, анатомия и физиология просто кричат: «Ищите свои способы!». Но люди упорно предпочитают следовать придуманным кем-то правилам и копировать, копировать…

Разница в интеллекте

Интеллект влияет на способы общения с другими людьми. Если вы привыкли искать оригинальные пути решения задач, то вряд ли вы справитесь с работой, которая требует монотонных, рутинных действий. И, наоборот, сотрудникам, которые выполняют одни и те же действия год за годом, сложно переключиться на креативные проекты. Никто не говорит, что первые выше вторых, просто каждая работа важна и требует определённого склада характера и способностей.

Фото: unsplash.com/@alandelacruz4

В любом коллективе всегда есть генераторы идей, их улучшатели, исполнители и руководители. Именно при таком раскладе чаще всего прекрасно функционирует рабочий коллектив. К нему добавляются и другие сотрудники со своими функциями, но распределение ролей и зон ответственности – важное условие успеха.

Поэтому не смотрите на тех, кто продаёт курсы «Как стать миллиардером за месяц». У вас могут быть свой путь в бизнесе, свой стиль управления и свои секреты достижения стабильности и процветания. И без команды, в одиночку вы вряд ли справитесь. И, возможно, к одной и той же цели дойдёте своим методом.

Разница менталитетов

Очень часто книги по привлечению денег – плоды творчества зарубежных авторов. Впрочем, это касается и многих психологических трактатов и учений. Но, как правило, их советы в реальной жизни среднестатистического россиянина не срабатывают.

Важно подбирать способы вовлечённости в рабочий процесс индивидуально для каждого сотрудника в зависимости от принадлежности к определённой мотивационной группе. Подробнее об этом читайте по ссылке

Вспомните старую поговорку: «Что русскому хорошо, то немцу смерть». То же верно, если поменять ролями первого и второго. Просто у каждого человека на планете Земля свой менталитет, сложившийся под влиянием определённого социокультурного наследия, языка, климата, истории и недавних событий. Потому какие-то методы и рекомендации иностранных коучей, бизнесменов и психотерапевтов на территории России терпят крах.

Единственное, в чём сходятся и наши, и их специалисты: опираясь на опыт коллег из других государств, можно найти свой оригинальный путь. Ну и, конечно, никто не отменяет общего знания о целевой аудитории. Обладая основами ведения бизнеса, переговоров, базой конфликтологии и даже теорией мышления противоположного пола, можно синтезировать свой собственный подход к работе или коммуникации. И он-то точно будет эффективен «на данной местности».

Нерешённые проблемы

У вас точно никогда не получится, как у блогера-миллионника/подруги/коллеги/звезды шоу-бизнеса/соседки/вон того уверенного в себе парня. Потому что, во-первых, стоит задать себе вопрос: «А зачем мне это надо?». Возможно, вы просто завидуете стилю жизни более успешных людей. А может, на этот путь вас толкают родственники. В любом случае стоит определиться, это ваше истинное желание или нечто, порождённое страхом и негативными эмоциями.

Фото: unsplash.com/@chamooomile0

Во-вторых, вы не сможете сделать так же, пока не решили все свои психологические проблемы. Или же не приблизились к состоянию тех, на кого равняетесь. Поверьте, далеко не все популярные личности завоевали славу честным образом. Некоторым пришлось шагать по головам, использовать манипуляции и вливать определённые средства в пиар.

Вы готовы заплатить за признание масс появлением в вашей жизни хейтеров? Стать нервными и не стыдящимися чёрного пиара людьми? Для ровно такого же успеха придётся скопировать как минимум психическое состояние удачливых достигаторов. И поверьте, вам это не очень понравится.

Индивидуальный стиль

Сложно управленцу с авторитарным стилем переквалифицироваться в руководителя-душку. На это уйдёт время. Потому, если ваш стиль работы далёк от успешного примера, вы потратите гораздо больше времени и сил на достижение цели, сосредоточившись на слепом копировании.

Ищите свой путь, не пытаясь сломать себя, свои привычки и характер. Писатели уверены: к одному финалу сказки можно подойти как минимум тремя разными сюжетными дорогами. Так стоит ли выбирать одну и ту же трассу и ехать по ней, попадая в пробки из-за других соискателей счастья?

Скорее всего, проторённая тропка или шоссе принесёт умеренную, стабильную прибыль (или же уход в ноль). Но так делают все, а на всех грандиозного успеха не хватит. Так что при наличии чёткой цели и не менее чёткого плана развивайте свой индивидуальный стиль решения задач. Прокачивайте креативный подход к проектам и оттачивайте свою индивидуальность. Так вас быстрее запомнят как профессионала, который выгодно отличается от конкурентов.