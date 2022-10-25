То же касается чтения и в автобусе, и в поезде. И речь не только о книгах.

Что будет со зрением, если читать в машине? Отвечает офтальмолог

Валерия Смирнова врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Почему нельзя читать в транспорте?

Многие любят читать в транспорте — это помогает отвлечься и скрасить время поездки. А ещё часто можно увидеть человека, читающего на ходу. Раньше это были книги, а сегодня к ним прибавились планшеты и телефоны. Однако мы даже не задумываемся, какой вред эта привычка несёт нашим глазам. Рассмотрим вредные факторы в деталях.

Освещение

Освещение в транспорте не только не предназначено для чтения. Так как оно искусственное, то в принципе нестабильно — в одной части вагона темнее, в другой — светлее. Глаза вынуждены подстраиваться под неровный свет и тем самым испытывают повышенную нагрузку. Результат — перенапряжение и усталость, головные боли.

Подробнее о том, почему опасно читать при плохом освещении, читайте в статье по ссылке

Тряска

Во время движения есть тряска, даже если мы её не замечаем. В таких условиях строчки нестабильны и «прыгают», поэтому глазам приходится совершать множество установочных импульсов и значительно напрягать мышцы, чтобы считывать текст, так как он не статичен. Это приводит к развитию компьютерного зрительного синдрома, а ещё к укачиванию и нарушениям в вестибулярном аппарате.

Нагрузка на шею

Неудобное положение головы, напряжение в шее, которую человек пытается зафиксировать, чтобы удобнее было читать, дают вредную нагрузку на шейно-воротниковый отдел позвоночника. Итог — развитие остеохондроза и головные боли.

Усугубление уже имеющихся проблем

Постоянная утомляемость глаз, нарушение аккомодации, кровообращения в шейно-воротниковом отделе позвоночника приводят к развитию таких патологий, как синдром сухого глаза, спазм аккомодации (ложная близорукость), астенопия, астигматизм. И тогда уже не удастся избежать похода к офтальмологу и лечения.

Если уж без книги вы не представляете себе поездки — выбирайте максимально освещённое место в вагоне, лучше у окна, читайте непременно сидя (не стоя ни в коем случае) и не более 10 минут, с обязательными перерывами на зрительную гимнастику для расслабления мышц. А ещё лучше — выбирайте аудиокниги!

О пяти аудиокнигах для прогулок и поездок читайте в статье по ссылке