5 футболисток, которые запросто могли бы стать успешными моделями

Эти спортсменки популярны не только благодаря достижениям на поле.

Многие футболистки совмещают спортивную карьеру с работой модели и становятся успешными в обеих сферах. Это неудивительно, так как модельные агентства заинтересованы в ярких, характерных и целеустремлённых девушках с подтянутой фигурой.

К тому же российские футболистки открыты к сотрудничеству, активно участвуют в рекламных съёмках и становятся друзьями известных брендов. Рассказываем, какие футболистки могли бы без труда стать коммерческими моделями.

Евгения Сургучёва преподаватель дефиле и позирования в модельной школе Verona Models Очень часто поступают запросы от спортивных брендов, которым нужны модели с подтянутой фигурой, с выраженным прессом, с подкачанными мышцами. Если бы нижеперечисленные девушки были в моей модельной базе, я, несомненно, отправляла бы их на съёмки к спортивным маркам. Спортсменки не затрудняются позировать в движении, выражать эмоции через взгляд и показывать камере свой спортивный дух.

Ирина Подшибякина

В детстве у защитницы женской сборной «Локомотива» был выбор между футболом и рисованием. Мама спортсменки видела в дочери большой творческий потенциал, поэтому какое-то время Ирина ходила в художественную школу. Однако сидеть с кисточкой за мольбертом ей было не так интересно, «как выходить погонять мяч с пацанами во дворе».

Фото: из личного архива Ирины Подшибякиной

Когда в спортивной школе набирали женскую футбольную команду, Ирина, не задумываясь, бросила занятия рисованием. Сейчас она пишет только для того, чтобы разгрузиться и выплеснуть эмоции, а реализовать творческое начало ей помогают съёмки для брендов.

Эксперт отмечает правильные черты лица и красивые очерченные скулы Ирины. Также у футболистки классическая красота, позволяющая работать с ювелирными брендами.

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Надежда Карпова

Надежда Карпова начала карьеру в Ярославле, где никто не верил в её успех. Но в 2018 году в рамках проекта «Их выбрал Месси» попала в команду 10 лучших молодых игроков по версии аргентинского футболиста, став единственной девушкой в этом списке. После этого о ней узнал практически каждый.

Фото: из личного архива Надежды Карповой

Девушка дала десятки интервью и снялась для обложек модных журналов Numero и Harper's Bazaar. Сейчас она известна не только как нападающая сборной России и игрок испанского клуба «Эспаньол», но и как амбассадор марки adidas и друг модного дома Chanel. В интервью футболистка признавалась, что открыта к работе с серьёзными брендами и готова рекламировать товары, которые будут полезны её аудитории.

Евгения: У Надежды бросаются в глаза чувственные губы и жёсткий взгляд – это огненная смесь для fashion-съёмок. Футболистка могла бы сняться для кампейнов брендов высокой моды. Её силовое лицо подошло бы для Balenciaga, Gucci, Armani и др.

Лина Якупова

Лина занимается футболом с 10 лет. За время спортивной карьеры она закончила Училище олимпийского резерва, выступала за российские футбольные команды, стала обладательницей Кубка России и серебряным призёром чемпионата России.

Фото: из личного архива Лены Якуповой

Сейчас она играет в женской футбольной команде «Зенит» и достигает невероятных успехов: в заключительном сезоне футболистка забила шесть мячей в 11 матчах и вывела питерский клуб в лидеры в женской Суперлиге. В свободное время Лина увлекается единоборствами, катается на коньках, велосипеде и вейкборде.

Яркие черты лица, открытый взгляд и широкая улыбка позволили бы Лине добиться успехов не только в спорте, но и в моделинге. Эксперт отмечает, что у футболистки шикарные волосы, поэтому она без труда прошла бы кастинги брендов по уходу за волосами.

Анна Десятник

Анна родилась в Краснодарском крае и начала заниматься футболом в местном клубе «Успеночка». Её карьера быстро пошла вперёд: за три года из участницы юниорской сборной России Анна стала игроком футбольного клуба «Краснодар».

Фото: из личного архива Анны Десятник

Но южная внешность и выразительные черты лица футболистки не могут остаться незамеченными. Она могла бы принять участие в коммерческих съёмках и стать амбассадором спортивного бренда, так как её точно запомнит покупатель. Кроме этого, эксперт отмечает, что Анна могла бы принять участие в каталожных съёмках и рекламировать бренды по уходу за волосами.

Юлия Мясникова

Заниматься футболом Юлия начала благодаря дедушке, который привёл её на стадион рядом с домом и записал в секцию женского футбола. Сейчас она титулованная спортсменка, защитница футбольного клуба ЦСКА и национальной сборной Казахстана. Её не раз признавали одной из самых красивых футболисток России и Казахстана, что для самой Юлии очень важно:

У меня даже не возникало мыслей подстричь коротко волосы, как это сейчас модно в женских футбольных клубах. Мне нравятся всякие женские штучки: маникюр, педикюр, массаж, СПА-процедуры, длинные реснички.

Красота Юлии передаётся и через камеру. Футболистка часто публикует снимки с фотосессий, где представляет себя с разных ракурсов.

Эксперт: Модельный мир сейчас очень изменился, и высоким девушкам сложнее найти работу, потому что бренды становятся ближе к людям и потенциальным покупателям. У футболисток рост варьируется от 165 до 170 сантиметров. Это нормальный рост для тех, кто хочет сниматься для брендов одежды.

Фото: из личного архива Юлии Мясниковой

Также нужно понимать, что не каждая красивая девушка со спортивной фигурой может быть моделью. Для меня главное, чтобы девушка понимала, как ей встать, чтобы получить хорошую фотографию за один кадр. Внешне каждая футболистка подходит для моделинга точно, но над позированием, скорее всего, придётся поработать.

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