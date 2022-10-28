Почему современные дети так агрессивны. Психолог назвала 4 причины

Родители бьют во все колокола, ведут детей к психологам, но не всегда это становится решением проблемы. Работа с детьми может носить более восстановительный характер. Ведь зачастую основная проблема, которую необходимо решить, является родительской. И даже если прекрасный специалист выведет ребёнка на здоровый фон, то по возвращении в среду «неизлеченных» родителей ситуация может повториться или, скорее, даже усугубиться.

Татьяна Пятаева трансформационный психолог, окончила Институт Инновационных Психотехнологий Рассказывает о причинах, которые могут стать базой для детской агрессивности.

Физическое наказание

Если в семье применение силы – это норма, то, скорее всего, ребёнок не раз говорил себе такие слова: «Вырасту – убью!». Родитель свято верит, что ребёнок во время физического наказания думает, как он не прав.

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Однако чаще всего ребёнок думает о ненависти и мести. Это взращивает внутреннюю агрессию, потому как своему родителю маленький человек адекватно ответить не может, а вне дома он обязательно найдёт того, к кому это применимо.

Родителям некогда

Ребёнок предоставлен сам себе. Не удовлетворяется потребность в эмоциональных поглаживаниях. Когда ребёнку недостаточно внимания, он начинает добывать его любым способом. Здесь нет хороших и плохих вариантов: чем жёстче событие, тем больше внимания к ребёнку.

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Поэтому часто удивляет, что ребёнок из, казалось бы, благополучной семьи совершил что-то немыслимое. А он просто за поглаживаниями ходил.

Информационный век

Детская психика не справляется с большим количеством информации, которое валится сегодня со всех сторон. Очень мало детей в наше время просто гуляют на улице, общаются, играют в командные игры и самоорганизовываются.

Фото: istockphoto.com

Основное времяпрепровождение проходит в гаджетах, телефонах, за компьютером, отчего психика находится в постоянном напряжении.

Агрессия – это один из вариантов сброса напряжения вовне.

Далее, после нескольких удачных подкреплений, такое поведение постепенно становится привычным способом сохранения или выживания.

Яркие модели поведения

Дети, особенно в подростковом возрасте, начинают искать себе авторитетов вне семьи, если воспитание не было акцентировано на обратном. Если мы обратимся к современному фольклору, то увидим, что агрессия занимает одну из ведущих позиций в современных фильмах, аниме, литературе, соцсетях. Быть агрессивным в конкретных кругах общения, комьюнити, клубах сейчас даже модно.

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