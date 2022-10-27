Выбираем обувь на зиму: какие кроссовки и ботинки позволят быть максимально активными

К холодной погоде надо обязательно готовиться, и лучше начать с ног.

Давайте вспомним простую заповедь: «Нет плохой погоды, есть неподходящая одежда». Более правильных слов и не подобрать, особенно когда нас совсем скоро ждёт холодная и слякотная погода. Когда вы не мыслите свою жизнь без активностей на свежем воздухе или без повседневного комфорта и безопасности зимой, выбор правильной обуви должен быть под контролем.

Помимо обуви, естественно, вам понадобится и технологичная одежда. Что это, зачем и почему, вы можете прочитать в нашем материале.

Почему к выбору обуви стоит отнестись серьёзно

В момент перехода от тёплой погоды к холодной ноги испытывают «новую» нагрузку, забытую за тёплый период года. Погодные условия обязательно будут влиять на способы постановки стопы и вашу походку. Постоянное ношение неправильной обуви, особенно во время занятий спортом и активностей, станет причиной не только развития ортопедических «шероховатостей», но и ухудшения здоровья в целом.

В связи с этим одна из первых задач зимней обуви – облегчение процесса адаптации опорно-двигательного аппарата к зимним погодным условиям.

Второй момент заключается в том, что зимой в разы увеличивается вероятность поскользнуться и получить травму. Зимняя обувь обязана быть устойчивой и обладать нескользящей подошвой.

Фото: istockphoto.com

Во время занятий спортом, путешествий и высоких нагрузок, во время горного туризма, например, обувь должна помогать ногам чувствовать себя комфортно. В случае если вы по субъективным причинам решили выбрать ботинки или кроссовки с узкой носовой частью, позвольте вас обрадовать — это было не верно. Такая обувь в 90% случаев способствует нарушению кровообращения.

Зауженный и жёсткий нос, а также верх из некачественных материалов — частые причины образования мозолей и вросшего ногтя. Мягкий задник вкупе с неудобной колодкой способны вызвать завалы стопы, развитие косолапости и увеличить риск получения травм при ходьбе.

Здесь остаётся добавить лишь то, что если у вас замёрзнут ноги во время прогулки, то даже пуховик для покорения Эвереста не сможет согреть.

Ботинки, кроссовки или… А главное, какие?

Это не тайна, что разновидностей обуви для активного отдыха в холодное время года очень много. Одни созданы для прогулок исключительно в городской среде, другие – для лесных путешествий, а третьи ориентированы на спортивные увлечения. Пойдём от простого к сложному.

Иван Корженевский фотограф, путешественник На самом деле, здесь не очень много нюансов, тем более секретных. Главное – примите для себя то, что удобство и функциональность всегда должны стоять на первом месте, совсем не внешний вид. В ближайшем от вас спортивном и мультибрендовом магазине всегда можно подобрать себе что-то стоящее. Что-то удобное. Правда, не факт, что выглядеть это будет стильно, модно и молодёжно. Хотя моделей сейчас много, но действительно хорошие экземпляры всё равно проигрывают по стилю.

Городские модели

Производители обуви для города всегда стоят перед сложным выбором, чему отдать больший приоритет — функциональности или внешнему виду. Какими бы тёплыми и удобными ни были ботинки, они должны сочетаться с одеждой.

Лайфхак: лишь небольшой процент людей догадывается искать ботинки или кроссовки на зимний период в спортивных магазинах, а зря. Не стоит упускать из вида тот факт, что самые передовые технологии и инновации в обычной жизни появляются именно из спорта.

В данный момент крупные бренды outdoor-обуви уже приноровились к запросам потребителей и обладают довольно широким ассортиментом продукции, которая не только практичная, но и комфортная и не похожа на каменные валуны со шнурками.

Одни из самых популярных моделей для города – ботинки в спортивном стиле. Поскольку они не очень жёсткие и весят относительно немного. Это всевозможные кеды, кроссовки, полуботинки с дополнительным утеплителем внутри. Если вам приглянулись подобные, обратите внимание на их уровень защищённости от влаги. Поскольку в основном улицы городов засыпаны реагентами, вы на постоянной основе будете сталкиваться со слякотью. Ботинки обладают мембранной или водоотталкивающей поверхностью? Замечательно, можно брать. Правда, не обольщайтесь, подобная обувь, как правило, не сильно защищает от серьёзного холода, и, чтобы отправиться в ней на длительную прогулку, необходимо быть хорошо закалённым человеком.

Активности на открытом воздухе

В эту группу можно внести всю ту обувь, которую вы с лёгкостью сможете надеть для похода в лес, на лёгкие горные маршруты, катание на снегоходах или в случае, если идёте зрителем на спортивно-массовые мероприятия. Естественно, для каждой активности будут свои ботинки.

Фото: istockphoto.com

Для прогулок по лесу и катания на снегоходах больше подойдут ботинки с высоким голенищем или зимние сапоги по типу тех, что выпускает бренд Sorel. Такая обувь не предназначена для походов в горы, и на рельефе в них будет дискомфортно.

Иван: Зима — время прогулок по живописным горным маршрутам. Глупо отказываться от такой возможности, особенно, если вы уже и так находитесь на курортах для катания на лыжах или сноубордах. Старайтесь использовать утеплённую треккинговую обувь с хорошей поддержкой голеностопа, увеличенным протектором на подошве и дополнительным слоем утеплителя. Присмотритесь к маркам Solomon, The North Face, Boreal.

Горный туризм

Здесь, к сожалению, мы не сможем раскрыть все нюансы и вопросы подбора обуви, поскольку их великое множество. Для каждого отдельного вида туризма в горах необходимо иметь свою специализированную пару обуви, например, одна — для пребывания у подножья, другая — для базового лагеря, третья — для штурма. Кроме прочего, надо понимать, в какой локации вы будете находиться, осознавать климатические особенности. Расскажем об этом в отдельном материале.

Советуем, на что обращать внимание в первую очередь

Покупая обувь, следует учитывать следующее:

насколько вы «морозонеустойчивы» и сколько времени собираетесь проводить на открытом воздухе;

длину, полноту и объём ноги — запас «на вырост» и на движения стопы внутри ботинок должен составлять от 1 до 1,5 см. Этого пространства будет достаточно для комфортного ношения и создания «воздушной прослойки», без которой ноги будут мерзнуть; в случае если обувь сидит сильно свободно, имеющийся внутри супинатор будет неправильно сориентирован по отношению к стопе. Следовательно, он либо просто не будет «работать», либо станет способствовать некорректному формированию стопы;

большинство брендов-производителей шьют обувь на три полноты: широкую, среднюю и узкую. Если у вас узкая нога, не выбирайте себе обувь с широким носом. Помните, что неправильный выбор ведёт к некорректному распределению физической нагрузки на мышцы ног.