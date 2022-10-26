Какие овощи и фрукты покупать в ноябре. Рассказала шеф-повар

Бенита Стрельченко шеф-повар, бренд-шеф Клиники иммунодиетологии ImmunoHealth Какие фрукты и овощи лучше всего покупать в ноябре?

В ноябре на прилавках магазинов появятся вкусные и полезные овощи и фрукты, которые разнообразят рацион питания и согреют своим буйством цвета и разнообразием вкусов. Что же мы можем и должны купить в ноябре?

Редька

Концентрация витаминов, минералов, органических кислот и эфирных масел. Из овоща можно готовить вкусные супы — обычные и крéмовые, а также салаты.

Тыква

Это продукт для естественного очищения организма, для выведения лишней жидкости, улучшения пищеварения, кладезь витаминов. Причём содержатся они не только в мякоти, но и в семечках. Тыкву можно добавлять в блюда, тушить, запекать, семечки — жарить или есть сырыми.

Репа

Обладает противовоспалительным, антисептическим и обезболивающим свойствами. Прекрасный овощ в салатах — как самостоятельно, так и в сочетании с другими. Также можно использовать при приготовлении горячих блюд.

Батат

Это мощный антиоксидант, способствует общему укреплению организма, нормализует сахар в крови и стабилизирует инсулин.

О других сладких продуктах, которые помогают контролировать уровень сахара в крови, читайте в статье по ссылке

Батат едят сырым, печёным, отварным, готовят из него ПП-чипсы.

Яблоки

В ноябре продолжается сезон яблок, и на прилавках можно найти разные сорта.

Старайтесь съедать по яблоку в день. Это заряд витаминов и бодрости, который особенно необходим организму в холодное время года.

Хурма

Сочную сладкую хурму нужно покупать в ноябре, выбор впечатляет. Разные сорта отличаются по вкусу, но все они одинаково полезны за счёт витаминов в составе.

Мандарины

В предвкушении новогодних праздников невозможно устоять перед покупкой мандаринов. Их выращивают во многих странах мира — есть из чего выбрать. Найдутся варианты и для тех, кто любит цитрусы с кислинкой, и для фруктовых сладкоежек.

А о пользе фрукта сложены чуть ли не оды. Это богатый источник витаминов, антиоксидантов, фитонцидов (природных антисептиков), эфирных масел. Мандарины укрепляют иммунитет, борются с инфекциями и простудными заболеваниями, нормализуют работу кишечника. Ускоряют обмен веществ.

О том, что стоит съесть на завтрак, чтобы разогнать метаболизм, читайте в статье по ссылке

Айва

Этот фрукт благотворно влияет на настроение, бодрит. Обладает общеукрепляющим, мочегонным, антисептическим свойствами. Его рекомендуют при малокровии, сердечно-сосудистых заболеваниях, проблемах с желудочно-кишечном трактом, дыхательными путями и др.

Айва содержит клетчатку и важные витамины и минералы, станет прекрасным дополнением к любой диете. Лучше всего есть её в приготовленном виде — так она вкуснее и полезнее.

О том, как разные виды термической обработки влияют на свойства овощей и фруктов, читайте в статье по ссылке

Клюква

Укрепляет иммунитет и повышает защитные силы организма. Отличное профилактическое средство против простуды. Содержит много витамина С. Сироп, сок, морс этой ягоды используют для снятия симптомов простудных заболеваний.

Список можно продолжать, но очень важно в любой сезон скорректировать питание, чтобы легче перенести капризы природы.