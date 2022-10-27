Тыквы-фонарики — хороший вариант для украшения. Но что поставить на праздничный стол?

Что приготовить на Хэллоуин? 6 идей для «страшных» ПП-закусок

Бенита Стрельченко шеф-повар, бренд-шеф Клиники иммунодиетологии ImmunoHealth Что вкусного и полезного приготовить на Хэллоуин?

Традиции празднования Хэллоуина восходят к древним кельтам и шотландцам. Позднее праздник стал ассоциироваться с католическим Днём всех святых, в канун которого его и отмечают. Сегодня Хэллоуин празднуют по всему миру вне зависимости от вероисповедания — как светское торжество.

Как правило, в этот день дома украшают страшными декорациями и полыми тыквами с жуткими гримасами. Раньше считалось, что это отпугивает злых духов. Но сейчас большинству людей нравится сама атмосфера праздника.

«Страшные» украшения можно разместить не только в доме, но и на столе. Рассказываем, что полезного можно приготовить для «жуткого» праздничного ужина.

«Кровь дракона» — тыквенно-яблочное пюре

Вам понадобятся:

тыква — 200 г;

яблоки — 100 г;

корица — по вкусу;

соль — по вкусу.

Тщательно моем тыкву и яблоки, очищаем от кожуры. Нарезаем, посыпаем корицей, добавляем щепотку соли и запекаем при температуре 200 градусов примерно 20-30 минут. Яблоки и тыква должны стать мягкими. Затем измельчаем их в блендере до гладкой текстуры и разливаем по рюмкам, пробиркам или специальным баночкам.

«Драконьи глаза» — закуска из авокадо и яиц

Вам понадобятся:

яйца куриные — 4 шт.;

авокадо — 2 шт.;

маслины — 4 шт.;

лимон;

масло оливковое — 10 г.

Яйца варим вкрутую, охлаждаем, чистим и разрезаем пополам. Желток вынимаем. Чистим авокадо, разминаем вилкой или взбиваем в блендере и добавляем лимонный сок и оливковое масло. Маслины так же, как и яйца, раздаём пополам.

Собираем закуску: в яичный белок выкладываем пюре авокадо, посыпаем тёртым желтком и кладём половинку маслины, чтобы получился глаз. Готово!

Как правильно варить яйца, чтобы они хорошо чистились, читайте в статье по ссылке

«Пугало» — закуска из болгарского перца

Вам понадобятся:

болгарские перцы любого цвета — несколько штук;

овощной салат по вкусу (например, рукола, помидоры черри и брынза);

зелень — по вкусу.

Перцы тщательно моем, аккуратно срезаем шляпку и очищаем от семян. Вырезаем на перце рожицы и наполняем их овощным салатом. Накрываем шляпкой и кладём под неё зелень, чтобы получилось пугало. Готово!

«Жуткая улыбка» — десерт из яблок

Вам понадобятся:

красные яблоки — несколько штук;

миндальные орехи — по вкусу.

Тщательно моем яблоки, нарезаем их на четыре дольки и аккуратно очищаем от сердцевины. У каждой четвертинки вырезаем посередине кусочек, чтобы получился рот.

Миндальные орехи замачиваем в крутом кипятке, чтобы очистить их от кожуры — так они станут белыми. Вставляем орехи в яблочный рот: например, два «зуба» снизу, один — сверху или наоборот. Дайте волю фантазии.

Фото: istockphoto.com

Изображение может отличаться от рецептов — в рецепте предложена ПП-альтернатива классическому.

«Мини-тыквы» — необычная подача мандаринов

Чистим мандарины, вырезаем из шкурок хвостики, как у тыкв, и украшаем фрукты.

«Сладкие привидения» — украшенные бананы

Вам понадобятся:

бананы — несколько штук;

шоколадная паста (можно заменить на сироп-сахарозаменитель, например, финиковый).

Бананы очищаем, режем пополам. Лучше всего подойдут маленькие бананы. С помощью пасты или сиропа рисуем рот и глаза. Подавать такие фрукты можно вместе с мини-тыквами.