Что такое либидо и какое считается нормой? Отвечают акушер-гинеколог и сексолог

Либидо — не только про секс. Это ещё один из ключевых показателей общего состояния здоровья и качества жизни. Но как понять, какая ваша норма? Разбираемся с акушером-гинекологом и сексологом.
Потребность вступить в сексуальный контакт – это базовая потребность человека.
Что такое либидо
Либидо в переводе с латинского означает желание, стремление, страсть. Обычно таким словом называют сексуальное влечение в общем или к конкретному человеку, а также половой инстинкт.
Желание секса основано на сложном взаимодействии многих факторов, влияющих на близость, включая физическое и эмоциональное благополучие, опыт, убеждения, образ жизни и текущие отношения.
Какое либидо считается нормальным
Катерина: Не существует понятия нормы либидо. Для каждого отдельного человека желание различно. Одному достаточно раза в неделю, другому — нужно каждый день. Здесь необходимо обратиться к такому понятию, как «половая конституция». Это максимальная потребность в сексе, которая дана нам с рождения, её нельзя поменять, перестроить или как-то скорректировать.
Всего существует три вида половой конституции:
- слабая — желание возникает от одного раза в неделю до одного раза в год;
- средняя — желание появляется три-четыре раза в неделю;
- сильная — желание появляется от одного раза в день и чаще.
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Бить тревогу стоит, когда вы чувствуете, что раньше желание было сильнее, а сейчас пропало совершенно. Основные причины, которые снижают такую потребность:
- физические: неудобства при интимных взаимоотношениях, заболевания, приём некоторых лекарственных препаратов, образ жизни, усталость и хирургические операции;
- гормональные: изменения, связанные с менопаузой, беременностью, кормлением грудью у женщин;
- психологические: если у кого-то из партнёров есть потребность заниматься сексом реже, чем у другого. Не существует «магического числа», определяющего низкое половое влечение.
Но также есть дополнительные факторы, которые влияют на либидо:
- однообразный секс;
- измены, ревность;
- страх беременности или если партнёр излишне настойчиво требует интима только ради беременности;
- страх заразиться заболеваниями, передающимися половым путём;
- сексологические дисфункции партнёра (к примеру, у мужчины проблемы с эрекцией, а женщина испытывает боли во время проникновения);
- психические расстройства (к примеру, депрессия);
- негативный сексуальный опыт;
- сублимация либидо (когда вы «перенаправляете» сексуальное желание в работу, хобби, и т. п., то есть насильно подавляете либидо).
Когда стоит обратиться к врачу
Катерина: Если вы уверены, что со сном и питанием у вас всё в порядке и какой-то острой стрессовой ситуации сейчас нет, а ваше либидо уже длительное время находится в сниженном состоянии, то необходимо обратиться к врачу. Женщине стоит посетить гинеколога и эндокринолога, а мужчине — андролога и эндокринолога.
Что необходимо сделать:
- проверить состояние гормональной и эндокринной систем;
- исключить опухоли, новообразования и иные воспалительные процессы;
- исключить травмы.
Если после комплексного обследования будет установлено, что с вашим физическим здоровьем всё хорошо, а либидо всё ещё снижено, то необходимо обратиться к психологу с дополнительной квалификацией в сфере сексологии для решения этой проблемы.