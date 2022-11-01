Что такое либидо и какое считается нормой? Отвечают акушер-гинеколог и сексолог

Либидо — не только про секс. Это ещё один из ключевых показателей общего состояния здоровья и качества жизни. Но как понять, какая ваша норма? Разбираемся с акушером-гинекологом и сексологом.

Катерина Захарова психолог-консультант, сексолог, член Ассоциации сексологов Потребность вступить в сексуальный контакт – это базовая потребность человека.

Что такое либидо

Татьяна Симонова врач интегративной медицины, фунгонутрициолог, акушер-гинеколог, эксперт Академии врачей Uniprof Либидо в переводе с латинского означает желание, стремление, страсть. Обычно таким словом называют сексуальное влечение в общем или к конкретному человеку, а также половой инстинкт.

Желание секса основано на сложном взаимодействии многих факторов, влияющих на близость, включая физическое и эмоциональное благополучие, опыт, убеждения, образ жизни и текущие отношения.

Какое либидо считается нормальным

Катерина: Не существует понятия нормы либидо. Для каждого отдельного человека желание различно. Одному достаточно раза в неделю, другому — нужно каждый день. Здесь необходимо обратиться к такому понятию, как «половая конституция». Это максимальная потребность в сексе, которая дана нам с рождения, её нельзя поменять, перестроить или как-то скорректировать.

Всего существует три вида половой конституции:

слабая — желание возникает от одного раза в неделю до одного раза в год;

средняя — желание появляется три-четыре раза в неделю;

сильная — желание появляется от одного раза в день и чаще.

С каждым десятилетием потребность в сексе будет снижаться. То есть если у вас сильная половая конституция, то, например, в 20 лет вы будете хотеть секса несколько раз в день, а после 30 будет достаточно и одного раза в день.

Фото: istockphoto.com

Бить тревогу стоит, когда вы чувствуете, что раньше желание было сильнее, а сейчас пропало совершенно. Основные причины, которые снижают такую потребность:

физические: неудобства при интимных взаимоотношениях, заболевания, приём некоторых лекарственных препаратов, образ жизни, усталость и хирургические операции;

неудобства при интимных взаимоотношениях, заболевания, приём некоторых лекарственных препаратов, образ жизни, усталость и хирургические операции; гормональные: изменения, связанные с менопаузой, беременностью, кормлением грудью у женщин;

изменения, связанные с менопаузой, беременностью, кормлением грудью у женщин; психологические: если у кого-то из партнёров есть потребность заниматься сексом реже, чем у другого. Не существует «магического числа», определяющего низкое половое влечение.

А сколько должен длиться нормальный половой акт? Рассказали в статье по ссылке

Но также есть дополнительные факторы, которые влияют на либидо:

однообразный секс;

измены, ревность;

страх беременности или если партнёр излишне настойчиво требует интима только ради беременности;

страх заразиться заболеваниями, передающимися половым путём;

сексологические дисфункции партнёра (к примеру, у мужчины проблемы с эрекцией, а женщина испытывает боли во время проникновения);

психические расстройства (к примеру, депрессия);

негативный сексуальный опыт;

сублимация либидо (когда вы «перенаправляете» сексуальное желание в работу, хобби, и т. п., то есть насильно подавляете либидо).

Когда стоит обратиться к врачу

Катерина: Если вы уверены, что со сном и питанием у вас всё в порядке и какой-то острой стрессовой ситуации сейчас нет, а ваше либидо уже длительное время находится в сниженном состоянии, то необходимо обратиться к врачу. Женщине стоит посетить гинеколога и эндокринолога, а мужчине — андролога и эндокринолога.

Что необходимо сделать:

проверить состояние гормональной и эндокринной систем;

исключить опухоли, новообразования и иные воспалительные процессы;

исключить травмы.

Если после комплексного обследования будет установлено, что с вашим физическим здоровьем всё хорошо, а либидо всё ещё снижено, то необходимо обратиться к психологу с дополнительной квалификацией в сфере сексологии для решения этой проблемы.

В некоторых случаях помочь с восстановлениям сексуального желания могут тренировки. В статье по ссылке рассказываем о полезных в таких случаях позах из йоги.