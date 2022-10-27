5 интересных фактов об Азербайджане, о которых вы могли не знать

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story Если раньше в Азербайджан приезжали в поисках колорита, сегодня к нему добавились развитая туристическая инфраструктура и высокий уровень сервиса. Чем ещё порадует и удивит эта страна, рассказываю ниже.

Страна огней

Азербайджан часто называют «страной огней» или «огненной землёй»: из-за поверхностных месторождений нефти и газа один неосторожный костёр или случайная молния зажигают огненные факелы, бьющие прямо из-под земли. Культ огня и возникшие вокруг него зороастрийские течения спровоцировали на Апшеронском полуострове своеобразное «огнепоклонничество»: в средних веках – вполне реальное, сейчас же – скорее символическое. «Вспышки» были романтизированы и переосмыслены в архитектуре, музыке и живописи. Во время прогулки по Баку то и дело возникают ассоциации с огнём – при одном только взгляде на Пламенные башни или Центр Гейдара Алиева авторства Захи Хадид. Последний, кстати, почти не имеет прямых линий, что только усиливает сходство с языком пламени – неконтролируемым и своенравным.

Уникальные национальные сладости

Лучшее, что можно сделать в Азербайджане – на время забыть об ограничениях и пуститься во все тяжкие с местными сладостями. Шекербура, гогал, шекер-чорек, десятки видов пахлавы или более «здоровые» пастила и сухофрукты – остановиться невозможно, да и не очень хочется. По Баку разбросаны специализированные кондитерские магазины с широким ассортиментом национальных сладостей. Но эпицентр сладкой жизни и точка притяжения гурманов – Яшил Базар, главный городской рынок. Уйти отсюда с пустыми руками – значит лишить себя удовольствия узнать Азербайджан изнутри: торговаться до хрипоты, выбирать самые спелые гранаты и пытаться запомнить десятки названий специй, пряностей, солений и сыров.

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Приглашение гостей в ресторан считается дурным тоном

С одной стороны, Баку часто сравнивают с Дубаем: во внешнем облике приморских городов с устремлёнными ввысь небоскрёбами действительно есть что-то общее. С другой – Азербайджан по-хорошему консервативен. Где-то на стыке этой тяги к роскоши и комфорту с традиционным бытом родилось удивительное явление, поразившее меня до глубины души. Целый многоквартирный дом, типовую хрущёвку здесь можно выкупить под мероприятия – в этом доме каждую «квартиру» сдают на дни рождения, свадьбы и национальные праздники. В зависимости от величины компании можно снять на вечер «трёшку», «двушку» или всю лестничную клетку с беседкой во дворе. Всё дело в том, что приглашать гостей в ресторан или публичные места считается дурным тоном, а праздник в собственном доме обещает долгую подготовку, уборку и лишние нервы. Поэтому предприимчивые азербайджанцы и придумали такой оригинальный бизнес, умело балансирующий на грани традиционного и современного гостеприимства.

Азербайджанцы очень любят море

Усмирять «огненный» темперамент Баку призвано Каспийское море. Имея в своём активе такую роскошь, Азербайджан грамотно ею пользуется – развивает как индустриальную портовую инфраструктуру, так и рекреационно-туристическую. Благодаря активным инвестициям в туризм всего в получасе езды от Баку можно найти сразу несколько современных комплексов и бич-клабов для комфортного пляжного отдыха, например, Sea Breeze. В период с мая по октябрь азербайджанцы предпочитают выезжать на выходные именно к воде: сказываются не слишком комфортные для города +30. Кстати, среди каспийских пляжей можно обнаружить неожиданную экзотику – белоснежный «мальдивский» или чёрный «исландский» песок.

Необычный цвет азербайджанских такси

Один из неофициальных новых символов Баку – узнаваемые «английские» кэбы баклажановой расцветки, заехавшие в Азербайджан к Евровидению и оставшиеся там до сих пор. В отличие от лондонских братьев, бакинские «баклажаны» не пугают ни статусом, ни ценой – и потому очень любимы жителями и гостями города. Сегодня на улицах Баку можно встретить около 1000 машин характерной узнаваемой расцветки. А накануне знаковых мероприятий или по другим значимым поводам (например, для размещения социальной рекламы) их дополнительно брендируют, сообщая горожанам важные новости. По-моему, это отличный пример актуального и ироничного перформанса, который органично вписался в городскую среду.

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