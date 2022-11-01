Это полезно как для новичков, так и для опытных атлетов.

Профессиональный спортсмен назвал 4 причины тренироваться в одно и то же время

Иногда мы тренируемся только тогда, когда находим для этого время в своём графике. Однако некоторые специалисты настаивают на систематичных занятиях. Разбираемся, чем они полезны.

Виктор Саветников кандидат в мастера спорта, постоянный участник российских и зарубежных стартов по трейлранингу Многие из тех, кто начал заниматься спортом, сталкиваются с тем, что тренировки носят нерегулярный характер и проходят то с утра, то вечером. Конечно, эффект всё равно будет, но не такой, как когда упражнения проходят по чёткому расписанию.

Поддерживают мотивацию

В первую очередь тренировки должны стать частью рутины. А для этого проводить их нужно регулярно — не зря же существует правило про 21 день, за которые привычка закрепляется.

Постоянство — залог того, что спорт плотно войдёт в жизнь. И значит, не придётся заставлять себя посещать зал и бороться с желанием прогулять — мероприятие просто будет ещё одним стандартным пунктом в расписании дня.

Но для этого придётся подождать пару месяцев — и тогда необходимость надеть спортивный костюм и предаться физической активности не будет вызывать внутреннего сопротивления. А для ускорения процесса стоит заранее рассмотреть свой график и выбрать удачные часы.

Помогают настроить циркадные ритмы

Вся наша жизнь подчинена не только обычным часам, но и внутренним. Организм за долгие годы эволюции научился самостоятельно определять время суток — иногда настолько хорошо, что мы просыпаемся за секунду до будильника. Помимо того, что это помогает в ежедневном существовании, «внутренний будильник» легко может стать источником проблем.

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Так, по утрам выносливость и мотивация ниже, чем вечером, когда организм успел прийти в себя и активизироваться. Но всё зависит от вида активности: утренние пробежки или посещение бассейна, наоборот, пойдут на пользу и помогут выйти из сонного состояния.

В целом, если регулярно тренироваться по утрам — даже выполняя силовые упражнения — за пару месяцев можно адаптировать организм к такому расписанию. И показатели будут такими же, как если бы вы занимались спортом по вечерам.

Грамотно вписываются в распорядок дня

Даже несмотря на то, что продолжительный ритм тренировок способен «перенастроить» тело на удобный график, лучше исходить из физиологических особенностей организма.

Силовые тренировки желательно проводить во второй половине дня — между 15:00 и 20:00. В это время организм наиболее подготовлен к усиленной нагрузке. А вот для кардио оптимальные часы — утренние, до 10:00, или вечерние, но сразу после основного занятия.

По ссылке найдёте пять привычек, которые помогут не только в спорте, но и в обычной жизни.

Табу — спорт после 22:00. Если вы не живёте ночной жизнью и ваш ежедневный график не выбивается из стандартных показателей (иными словами, работа не требует активности ночью или в течение всех суток), то вечером организм находится в режиме перехода ко сну. Вырабатываются соответствующие гормоны, успокаивается нервная система, замедляются метаболизм и пищеварение. В таких условиях спорт не принесёт пользы, а лишь помешает нормальному засыпанию.

Положительно влияют на питание

Тренировки в одно и то же время дня с соблюдением недельной регулярности помогают организму адаптироваться и быть готовым к нагрузкам (подсознание автоматически соберёт силы перед предполагаемой тренировкой), при этом важно изменить и режим питания.

Еда — один из важнейших драйверов движения внутренних часов.

К расписанию приёма пищи мозг адаптируется быстрее всего. И поскольку заниматься спортом на полный желудок нельзя, лучше выдержать промежуток один-два часа после еды. А после тренировки нужно восстановить ресурсы организма и съесть что-то с большим количеством углеводов. Регулярность занятий способствует нормальному пищеварению.

Если же заниматься спортом в разное время, пища не будет усваиваться как должно, а психика будет подвергаться стрессу из-за ненормированного расписания приёмов пищи.

Александр Мироненко мастер спорта, двукратный чемпион России по лёгкой атлетике, эксперт фитнес-школы Evotren Тело и мозг очень любят стабильность, предсказуемость и определённость. Тогда им очень просто подстроить свои процессы под ежедневную деятельность. Это, помимо всего прочего, создаёт ощущение безопасности, так как неопределённость с самых ранних этапов развития человека предполагала риск.

Поэтому важнейшими тренировочными принципами являются постоянство и системность, которые позволяют добиться максимальных результатов.

Другие плюсы от системных тренировок

Ускоренное формирование привычки к регулярным тренировкам. Меньше рисков бросить занятия или пропустить их.

Через два-три месяца происходит адаптация ко времени тренировки, и вы сможете выдавать максимум на занятиях, чувствуя себя энергичными, сильными и выносливыми.

Подстройка под определённое время способствует предварительной подготовке организма к нагрузке. Что будет выражаться в приливе сил и энергии за 30–60 минут до времени тренировки. Это даёт хороший психологический стимул и мотивацию к занятиям.

Вы станете получать больше удовольствия от тренировок в результате системного выброса гормонов радости.

Повышается результативность от занятий. Тренировки в одно и то же время эффективнее.

Помогает правильно организовать весь день, систематизировать и оптимизировать образ жизни.

В предыдущем материале рассказали о нескольких простых привычках, которые помогут полюбить спорт раз и навсегда.