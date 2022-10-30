Как правильно выбрать горнолыжную маску. Этот атрибут очень важен на склоне

Просто прийти в магазин и купить любую понравившуюся маску у вас не получится.

На чём бы вы ни катались в горах, вам обязательно надо видеть, куда вы едете. В противном случае катание будет некомфортным и небезопасным для вас и окружающих. При, казалось бы, объективной важности горнолыжной маски многие райдеры и любители гор даже не задумываются о её приобретении. Либо не понимают, как выбрать её правильно. Давайте разбираться, вопрос-то актуальный. Ниже вас ждёт много интересного, приготовьтесь и запаситесь терпением.

В основном мы будем использовать перечисление фактов и нюансов, чтобы не забивать вам голову лишней информацией и теми тонкостями, которые нужны для прорайдеров на чемпионатах мира.

Зачем нужна маска

На этот вопрос легче всего ответить простым перечислением общепонятных принципов:

безопасность лица. Маска оберегает лицо от непредвиденных «свиданий» с ветками, льдом, ветром и спортинвентарём в моменты падений. Смешно, но такие случаи часто встречаются на склоне;

Маска оберегает лицо от непредвиденных «свиданий» с ветками, льдом, ветром и спортинвентарём в моменты падений. Смешно, но такие случаи часто встречаются на склоне; защита глаз от солнца. Если вдруг вы не знали, в горах лежит снег, который имеет способность отражать солнце, что негативно будет сказываться на глазах. Даже при пасмурной и серой погоде процент ультрафиолета не сильно снижается. Вероятность получить ожог сетчатки снизится, если вы будете использовать горнолыжную маску;

Если вдруг вы не знали, в горах лежит снег, который имеет способность отражать солнце, что негативно будет сказываться на глазах. Даже при пасмурной и серой погоде процент ультрафиолета не сильно снижается. Вероятность получить ожог сетчатки снизится, если вы будете использовать горнолыжную маску; улучшение видимости. Опять же, снег и лёд имеют способность искажать видимость, особенно когда освещение на трассе или вне её недостаточное. Вам нужно всегда быть начеку и считывать самые незначительные изменения рельефа, перепады высот и быстро на них реагировать.

Что важно учесть при выборе

У всех есть муки выбора: «Ой, мне цвет не нравится», «А есть такая же, но с агрессивным дизайном?», «А рентгеновское зрение включено в стоимость?». Как бы то ни было, перед походом в магазин вам понадобится знать следующее.

Цвет и степень затемнения . Если по-простому, цвет линзы находится в прямой зависимости от погоды, которая может удивлять: утром – туман, днём – солнце, вечером – дождь, а на следующий день вообще снегопад. К тому же погода может меняться и в зависимости от высоты. Например, на вершине – солнце, а ниже — туман. Ещё можно добавить фактор освещения, который в том числе играет важную роль. При плохом свете всё вокруг теряет объём, контраст и становится плоским.

. Если по-простому, цвет линзы находится в прямой зависимости от погоды, которая может удивлять: утром – туман, днём – солнце, вечером – дождь, а на следующий день вообще снегопад. К тому же погода может меняться и в зависимости от высоты. Например, на вершине – солнце, а ниже — туман. Ещё можно добавить фактор освещения, который в том числе играет важную роль. При плохом свете всё вокруг теряет объём, контраст и становится плоским. Форма маски. Все мы уникальны, как и маски, но это не мешает найти идеальную. Сама по себе маска не должна быть большого размера, давить на скулы и обязана плотно прилегать к лицу, чтобы избежать задувания ветра, попадания снега с испариной от вашего тяжёлого дыхания.

Все мы уникальны, как и маски, но это не мешает найти идеальную. Сама по себе маска не должна быть большого размера, давить на скулы и обязана плотно прилегать к лицу, чтобы избежать задувания ветра, попадания снега с испариной от вашего тяжёлого дыхания. Сочетание со шлемом. Сейчас всем «имиджмейкерам» предлагается закрыть статью. Мы тут будем говорить не про стиль, а в первую очередь про комфорт. При неполном и неплотном прилегании шлема к маске возникнет дискомфорт, а ещё можно получить ущерб. Поэтому в момент похода в магазин возьмите с собой шлем. Обязательно.

С учётом этой простую информацию, вам будет легче сориентироваться в том обилии масок, которые можно найти в любом магазине спортивного оборудования. А покуда нам известны основы выбора, имеет смысл глубже окунуться в каждый из пунктов.

Фото: istockphoto.com

Владимир Серков руководитель школы сноубординга X-Camp Russia «Моя первая сноуборд-маска была от Von Zipper. Помню только, что взял её с большой скидкой и долго она не продержалась – буквально через год весь поролон рассыпался. Так что обязательно проверяйте год выпуска. Если маска долго и неправильно хранилась, поролоновая вставка может потерять свои свойства».

Уже больше 10 лет я использую только модель EG2 от Electric, меняя в ней линзы и оправы. Сейчас у меня две оправы, которых обычно хватает на три-четыре сезона, в зависимости от использования. Я очень не люблю кататься без маски и всегда слежу, чтобы она была с собой, а ещё как минимум две линзы на случай перемены погоды. С неправильной линзой эксплуатировать маску будет невозможно. А ещё в случае падения в маску набивается снег, и зимой на улице она уже не высохнет. Поэтому сменная линза или маска в сборе — правильное решение многих проблем.

Цвет и степень затемнения линзы

Через маску с правильно подобранным цветом линзы вы увидите трассу контрастнее, понятнее в тенях и по глубине объектов и избавитесь от отражённых солнечных бликов.

Итак, приступим:

жёлтый фильтр. Увеличивает контрастность в пасмурную погоду. С ним хорошо видны теневые участки трассы, а ещё он прекрасно «работает» при плоском и искусственном освещении;

Увеличивает контрастность в пасмурную погоду. С ним хорошо видны теневые участки трассы, а ещё он прекрасно «работает» при плоском и искусственном освещении; оранжевый фильтр. Альтернатива жёлтым «коллегам». Фильтры этого цвета слегка темнее и обеспечивают хорошее восприятие не только в пасмурную погоду, но и при переменной облачности. Хорошо подходит в условиях катания на курортах с высотой не более 1000 м;

Альтернатива жёлтым «коллегам». Фильтры этого цвета слегка темнее и обеспечивают хорошее восприятие не только в пасмурную погоду, но и при переменной облачности. Хорошо подходит в условиях катания на курортах с высотой не более 1000 м; розовый фильтр. Передаёт объём предметов при катании в пасмурную погоду. Тени и очертания объектов на спуске становятся более чёткими;

Передаёт объём предметов при катании в пасмурную погоду. Тени и очертания объектов на спуске становятся более чёткими; серый фильтр. Цвет, по классике жанра, ориентирован только на катание в солнечную погоду. Главная характеристика — просто приглушает яркость. Не рекомендуется использовать при плохом освещении;

Цвет, по классике жанра, ориентирован только на катание в солнечную погоду. Главная характеристика — просто приглушает яркость. Не рекомендуется использовать при плохом освещении; прозрачный. Используется только для вечернего и ночного катания при искусственном освещении.

Теперь стоит уделить внимание и пропускной способности маски, поскольку это тоже имеет вес. В погоне за оптимальным видением рельефа вам может помочь простой приём — чуть приглушить солнце, для чего и придумано «затемнение». Существует специальный индекс, который назвали VLT (Visible Light Transmission), его принято указывать в процентном соотношении и делить на категории от 0 до 4, в зависимости от объёма пропускания света.

Понять пропускную способность просто, записывайте формулу. Чем ниже процент, тем меньше света маска пропускает. И, соответственно, наоборот.

Помимо индекса VLT, с излишками солнечного света призваны бороться и зеркальные покрытия на внешней поверхности линзы. Их задача проста – приглушить световые блики и добавить контрастность рельефу.

Осознавая, что для комфортного нахождения в горах и по всем правилам понадобится иметь несколько отдельных масок, производители стали выпускать маски, которые имеют систему сменных линз и возможность применения специальных фотохромных фильтров.

Фото: istockphoto.com

Форма маски

Нет такой маски, которая не ограничивала бы угол обзора на 100%. В связи с этим перед брендами и технологами стоит задача минимизировать ограничения по максимуму. На сегодняшний день доступно большое количество моделей, которые дают широкий обзор и при этом не искажают реальность. Собственно, форма маски и отвечает за это в первую очередь. Из всего обилия можно выделить следующие типы.

Сферические. Линза выгнута в горизонтальной и вертикальной плоскостях, напоминая часть сферы. Линзы обеспечивают более широкий угол обзора, при этом обладая той же площадью, что и цилиндрические. Они практически не склоны к оптическим искажениям. Хорошим бонусом масок со сферическими линзами является то, что они меньше запотевают. Недостатком сферических линз является их цена из-за сложности технологии производства. А ещё они сильно подвержены механическим повреждениям. Плюс довольно часто маска с «выпуклой» линзой плохо соседствует с классическим шлемом, но в случае с «ньюстайл»-шлемом (с козырьком) — хорошо.

Линза выгнута в горизонтальной и вертикальной плоскостях, напоминая часть сферы. Линзы обеспечивают более широкий угол обзора, при этом обладая той же площадью, что и цилиндрические. Они практически не склоны к оптическим искажениям. Хорошим бонусом масок со сферическими линзами является то, что они меньше запотевают. Недостатком сферических линз является их цена из-за сложности технологии производства. А ещё они сильно подвержены механическим повреждениям. Плюс довольно часто маска с «выпуклой» линзой плохо соседствует с классическим шлемом, но в случае с «ньюстайл»-шлемом (с козырьком) — хорошо. Цилиндрические. Линза изогнута исключительно по горизонтали. Внешне имеют сходства с мотокроссовыми, поскольку у них общее происхождение. Произвести такую маску стоит дешевле, поэтому бренды-производители больше вкладываются в дизайн оправы. Такая стратегия позволяет им создавать хорошую оптику по вменяемой цене. Оправы на основе цилиндрических масок проще состыковать со шлемом. Отдельно необходимо сказать о минусах. Традиционной проблемой является искажение картинки. Хотя в масках высшего ценового сегмента этот недостаток убирается за счёт переменной толщины самой линзы. Добавим ещё, что «цилиндры» хуже отражают и рассеивают блики солнца.

Торические. Линзы стремятся объединить в себе преимущества от цилиндров и сфер: маска имеет сильный изгиб в горизонте и условный – по вертикали, что позволяет сочетать в себе хорошую обзорность, устойчивость к запотеванию, неплохое отражение бликов света и, что приятно, стиль. Цена за такую маску будет соревноваться со стоимостью сфер топ-уровня.

Дать однозначный ответ на вопрос: «Какую форму лучше выбрать?» не получится. В первую очередь определиться вам с выбором поможет доступный бюджет на покупку, а после – погоня за стилем.

Сочетание со шлемом

Нельзя отрицать то, что первостепенное значение в подобных вещах заключается в качестве самой линзы, а уже после — во всём остальном. Одновременно с этим даже самая технологичная горнолыжная маска может вам не подойти. Она, по сути, и не обязана. Таким образом, становится понятно, что примерка крайне важна.

Шлем и маска обязаны быть подобранными друг к другу правильно. В момент примерки возьмите шлем с собой и примеряйте всё вместе. Между ними не должно быть зазоров и щелей. Нет шлема? Тогда купите его сначала, а после приходите за маской.

Кроме отсутствия «воздуха» между маской и шлемом, его не должно быть и при соприкосновении с лицом. В противном случае вас будут одолевать ветер, слепящее солнце и запотевание внутренней стороны линзы.

Напоследок оцените общий комфорт. Если вы ощущаете сверхнормативное давление на скулы, снижение объёма дыхания носом — маска анатомически не подходит вам и стоит посмотреть другие модели.

Дополнительные характеристики и свойства масок

Горнолыжная маска сейчас — высокотехнологичный элемент экипировки для зимних видов спорта. С этим сложно не согласиться при вышеописанном. При этом «плюшки» не заканчиваются, и существует ещё несколько, о которых имеет смысл упомянуть.

Поляризация

Наличие этой опции было по достоинству оценено райдерами и любителями горного катания по всей планете. Поляризационное свойство фильтра позволяет практически полностью избавиться от «паразитных» бликов, отражённых от снега. При поляризации ваши глаза не будут испытывать дополнительной нагрузки, а видеть трассу вы будете максимально хорошо.

Anti-fog и дополнительная вентиляция

Если вы являетесь постоянным гостем горнолыжных курортов, то точно сталкивались с ситуацией, когда при перепаде температур или попадании тёплого воздуха под маску она начинала запотевать. Будьте уверены, производители в курсе, что такое происходит на постоянной основе, и стараются с этим справиться всеми силами. Например, использование двойных линз способно снизить процент запотевания и улучшить конденсацию влаги. Это стало неким стандартом в индустрии горнолыжных видов спорта, и даже в бюджетном сегменте масок можно найти эту технологию.

В дополнение к двойным линзам при создании масок производители оснащают изделия и дополнительной вентиляцией, а ещё наносят специальные anti-fog покрытия, которые призваны всецело защищать маску от запотевания.

Фото: istockphoto.com

Горнолыжная маска для людей, носящих очки

Казалось бы, ношение очков может сказаться и на выборе маски для катания в горах. Это очевидный и логичный вопрос, который может возникнуть. Если верить результатам исследования Росстата в 2020 году, около половины взрослого населения России носит очки или контактные линзы. При этом мужчин, носящих очки — 40,8%, а женщин — 56,7%.

Всем, кто носит очки, следует выбирать маску среди тех моделей, которые были созданы для такого случая. Для облегчения поиска маски маркируют сокращением от Over the glasses (в переводе с англ. яз. — поверх очков) — OTG.