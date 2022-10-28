Врач назвала 5 ошибок, которые мы допускаем при высокой температуре

Татьяна Симонова врач интегративной медицины, эксперт Академии врачей Uniprof Что нельзя делать при повышенной температуре?

Повышенная температура бывает разной. Но и при 37,7°С, и при 39°С можно чувствовать себя плохо. В такой ситуации главное — не усугубить состояние неправильными «народными средствами» и не навредить себе ещё больше. Рассказываем, чего точно не стоит делать, если у вас поднялась температура.

Сбивать температуру, если она ниже 38,5°С

Жар — это защитная система организма, реакция на воспаление или другие патологии. Не стоит препятствовать налаженным процессам — не сбивайте температуру, если она не поднялась выше 38,5°С. Небольшой жар не навредит организму, а лишь выполнит свою задачу. Сбивать его стоит только в крайних случаях, когда повышенная температура угрожает жизни.

Пытаться согреть организм ещё больше

Нельзя давать дополнительное тепло и прогревание организму: горчичники, банки, горячий душ, компрессы на спиртовой основе, алкоголь. Всё это способствует поднятию и так повышенной температуры. Также не стоит находиться в жарком помещении или под палящим солнцем.

Ограничивать потребление воды

Нельзя жалеть для организма дополнительной жидкости. При повышении температуры вода выводится быстрее, в том числе с потом. Поэтому очень важно своевременно восстанавливать водный баланс. Желательно пить воду с электролитами, чтобы контролировать и уровень солей в организме — подойдёт слабощелочная вода без газа.

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Есть всё подряд

При повышенной температуре нельзя употреблять много сахара и молочных продуктов. Они могут усугубить воспаление в организме и усилить жар. Сладости и кофе с молоком лучше отложить до лучших времён.

Отказываться от холодных компрессов

Не стоит бояться холодных компрессов на лоб — это проекция центра терморегуляции в головном мозге. Такой способ поможет немного сбить температуру без медикаментов.

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