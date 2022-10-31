Заразительной может быть не только зевота, но и смех, и другие действия, жесты и эмоции.

Врач рассказала, почему мы зеваем, когда видим, как зевают другие

Cветлана Перес сертифицированный клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Зачем мы зеваем и почему так хочется зевнуть, если видим, как зевают другие?

Зевота — это универсальный жест. Причём встречается он не только у людей, но и у многих животных.

На сегодняшний день в научном медицинском сообществе нет единого мнения о полезности и причинах «заразности» зевоты, но есть интересные гипотезы. Важна ли зевота? Скорее да, чем нет, благодаря УЗИ можно наблюдать, что ребёнок зевает, когда ещё находится в утробе матери.

Чем полезна зевота

При зевоте в организм человека поступает много кислорода, который насыщает мозг. Кроме того, расслабляются мышцы челюсти. А ещё зевота помогает сохранить концентрацию, своевременно «остужая» мозг.

Подробнее о том, почему не стоит сдерживать зевоту, читайте в статье по ссылке

Почему зевота «заразна»

Бывает, кто-то зевнул в автобусе — и пол-автобуса зевнуло в ответ. Это происходит рефлекторно, а отвечают за этот процесс клетки мозга, которые тесно связаны с эмпатией — зеркальные нейроны.

Эти нейроны были обнаружены в 1996 году командой нейробиолога Пармского университета Джакомо Риццолатти. Он изучал обезьян и выяснил, что зеркальные нейроны активизировались не только, когда животное совершало само действие, но и когда оно наблюдало, как другое животное выполняет аналогичное движение. Отсюда и название.

Вероятно, поэтому, просто видя, как человек зевает, мы тоже хотим зевнуть. В этот момент зеркальные нейроны дают определённый импульс, который и провоцирует непроизвольную реакцию. В целом эти клетки выполняют различные функции, связанные с поведением. Например, они активируются, когда ребёнок учится говорить, копируя взрослых.

Открытие зеркальных нейронов помогло лучше понять некоторые особенности развития детей с артистическим спектром и другим отклонениями. Такие дети меньше реагируют на эффект «заражения».

Предположительно это связано с тем, что их зеркальные нейроны не работают должным образом или им что-то не позволяет быть активными (недостаток энергии, системное воспаление, интоксикация и пр.). И, следовательно, их ответное поведение в этом плане гораздо меньше.

Люди, которые имеют аутистический спектр, как правило, меньше смотрят в лицо окружающим, им может быть трудно распознавать мимику и жесты. В том числе поэтому и «зеркально» зевают они реже других.

Какие ещё жесты мы непроизвольно повторяем

Зевота — не единственное действие, от повторения которого нам сложно удержаться. Похожим образом мы реагируем, например, на чесание, прикосновение к волосам — в целом на всё, что связано с движением тела.

Кроме того, яркие эмоции также активируют зеркальные нейроны. Поэтому заразительными бывают и радость, и злость.

Кстати, учёные выяснили, что улыбаться полезно, даже если вы делаете это не искренне. Подробнее об этом читайте в статье по ссылке

Мы не всегда подражаем тому, что видим и слышим, — иногда лишь ощущаем сильное желание это сделать. Иногда даже одного слова достаточно, чтобы повлиять на активность зеркальных нейронов. Например, если выкрикнуть слово «побежали» и сделать это эмоционально, вероятнее всего, собеседник не сможет удержаться от неконтролируемого действия: если не от самого бега, то от непроизвольного движения ноги.

Сегодня исследования зеркальных нейронов и их функций продолжаются. А вы теперь знаете, почему бывает так сложно удержаться от зевоты, если кто-то зевнул рядом.