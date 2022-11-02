4 хобби, которым стоит посвятить себя. Они помогут укрепить ментальное здоровье

Анна Ратникова главный врач prevent age курорта «Первая Линия» Чем заняться, чтобы укрепить ментальное здоровье?

The Global Wellness Institute определяет ментальное здоровье как внутренний ресурс, который помогает нам думать, чувствовать, коммуницировать и действовать. Самосовершенствование как весомый сегмент ментального благополучия охватывает широкий спектр деятельности, связанный не только с личностным развитием, но и с любимыми занятиями человека, которые поддерживают психологический и эмоциональный баланс.

Тай-чи

Физическая активность всегда добавляет пользу любому хобби. В этом контексте хочется рассказать про тай-чи — форму упражнений, зародившихся в Китае тысячи лет назад и сочетающих китайскую философию с боевыми и целительными искусствами.

Практика тай-чи характеризуется медленными, плавными физическими движениями, которые координируются с диафрагмальным дыханием, растяжением и расслаблением скелетно-мышечной системы, кинестетическим осознанием тела (сосредоточенность на мышцах и чувствах в процессе движения) и медитативным состоянием ума.

Эмпирические исследования показали, что энергетические затраты тай-чи составляют от 2,6 до 6,5 метаболических эквивалентов (МЭТ), которые классифицируются как лёгкое или умеренное по интенсивности. На сегодняшний день многие исследования продемонстрировали клинически значимые улучшения у людей с хроническими заболеваниями, которые занимались тай-чи.

Танцы

Исследования доказали преимущества танцев для совершенствования физической формы, включая гибкость, равновесие и сердечно-сосудистую систему. В рамках проекта «Танец, здоровье и благополучие: обсуждение методологий и продвижение вперёд» проводилось исследование среди широкого круга людей, включая учёных, специалистов в области здравоохранения и искусства, для оценки творческого, художественного и эстетического вклада танца в здоровье и ментальное благополучие человека.

Было доказано, что разные виды танцев, такие как контемпорари, зумба-фитнес-танец, дансхолл-музыка и танец из сердца, соединяя физические упражнения с умственной деятельностью, улучшают и когнитивные функции организма.

Волонтёрство

Ментальное здоровье многогранно, целостно и индивидуально, поэтому пути его достижения могут скрываться в глубоких чувствах и целеполагании. Многие находят связь и смысл через альтруизм и сострадание — по сути, служение другим людям. И как венец такого порыва можно отметить волонтёрство. Это не только работа на мероприятиях, но также забота о людях, окружающей среде через участие в субботниках или благотворительных акциях.

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Коучинг

С давних времен идея человеческого бытия связана со стремлением стать лучшей версией себя. И в концепции самосовершенствования одним из очевидных хобби становится коучинг. Понятия коучинга и наставничества также уходят корнями в древность, когда в Древней Греции молодых спортсменов поддерживали опытные бывшие чемпионы.

В современном мире коучинг проник в бизнес-культуру и стал необходимой компетенцией успешного лидера. Повышение самооценки и уверенности в себе, правильная постановка целей и разработка планов их достижения — качества, которые приобретает человек в результате обращения к коучингу для повышения своей личной эффективности.

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