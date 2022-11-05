Флоатинг, соляные пещеры, прессотерапия и другие методы восстановления после тренировок

Оказывается, после тренировки можно лечь в воду и ничего не делать. И это принесёт пользу.

Физические нагрузки и постоянные тренировки отнимают уйму энергии и сил. Результатом этого «стресса» оказываются боль в мышцах, сонливость, отсутствие мотивации и состояние разбитости. Очень важно сильно не затягивать такое состояние, а постараться быстро и качественно восстановиться. Собственно, вернуть себя в «норму» позволят специальные программы восстановления.

Андрей Прокудин руководитель медицинского сопровождения велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme Восстановление после физической нагрузки недооценивается как любителями, так и профессионалами спорта. Но многие исследования показали, что хорошая разминка на 60-80% от соревновательных нагрузок в течение 20 минут снижает риск получения травм до 5-10%.



То же самое касается и заминки как первичного восстановления. Важность активного и пассивного восстановления, несмотря на большой объём знаний, по-прежнему недооценивается.

Флоатинг

Слово «флоатинг» произошло от английского float, что в переводе означает «держаться на плаву». Во время сеанса человек погружается в резервуар, который наполнен водой с английской магниевой солью. Плотность раствора получается настолько высокой, что вам не надо прикладывать усилий, чтобы оставаться на поверхности.

Температура воды будет равна температуре тела, что помогает её (воду) не чувствовать. Флоат-место (капсула, камера или бассейн) полностью изолировано от попадания внутрь света и звука. Вы должны слышать только собственное дыхание и сердцебиение, а перед глазами будет темнота.

Из позитивных воздействий можно выделить следующие:

нормализуются настроение и работа нервной системы;

восстанавливается мышечный тонус и снижается болевой симптом;

отмечается улучшение концентрации, памяти и нормализация сна;

общеукрепляющее антистресс-действие.

Помните, не все общепризнаные методы реабилитации и восстановления организма способны приносить пользу. Иногда они могут навредить. Подробнее читайте по ссылке

Соляная пещера

Этот способ восстановления известен со времён СССР. Вот только раньше посетить их можно было, лишь находясь на лечении или отдыхе в санатории. На данный момент найти такую «пещеру» стало куда проще.

Те, кто уже пробовал на себе соляные пещеры, прекрасно знают об их пользе для здоровья. Это простой способ укрепить иммунитет и предотвратить простуду, которая часто может возникать при усилении тренировочного режима или при определённом уровне перетренированности. Ещё пещеры полезны при хронических болезнях органов слуха, дыхания и аллергиях.

Фото: istockphoto.com

Галокамера, или спелеокамера, — помещение, целиком покрытое изнутри солью. Кроме того, в воздух дополнительно распыляется солевой раствор. Поскольку в камере создаётся высокая концентрация лечебной соли, там отсутствуют бактерии и вирусы.

Нахождение в соляной пещере:

благотворно влияет на иммунитет и помогает организму противостоять респираторным заболеваниям — после нескольких сеансов уменьшается или полностью пропадает кашель и даже храп;

способствует очищению кожи;

ускоряет метаболизм, что способствует естественному похудению;

улучшает кровообращение, снижается болевой симптом в мышцах;

рекомендуется при затяжных депрессивных и подавленных состояниях, а также растущей нервной возбудимости.

Изменения в самочувствии можно ощутить после первых 3–4 сеансов. Полноценный курс составляет 10 сеансов, рекомендуется проходить его раз в год.

Андрей: Соляные пещеры — это классный метод восстановления, но в идеале использовать его в совокупности с другими. Как и любой массаж вкупе с правильным питанием и активным образом жизни, как и чередование активного и пассивного отдыха. Посещение соляной пещеры точно не будет вредным.

Прессотерапия

Это вид аппаратного массажа, во время которого на тело оказывается механическое воздействие сжатым воздухом. Эффект процедуры основан на повышении тока лимфы по сосудам и ускорении выхода жидкости из межклеточного пространства.

Фото: istockphoto.com

Во время прессотерапии на вас надевают специальный костюм, в котором нагнетается воздух. Дальше задаётся программа ритмичного сдавливания и расслабления, которая стимулирует кровообращение и вытесняет скопившуюся жидкость. Поскольку костюм разработан с учётом особенностей строения человеческого тела, вы не будете ощущать выраженного дискомфорта.

В среднем сеанс длится от 20 до 35 минут, в течение этого времени давление будет ритмично повышаться и снижаться. Максимальный уровень компрессии подбирается индивидуально.

Андрей: Прессотерапия активно используется спортсменами по всему миру, позволяя быстрее и эффективнее переработать молочную кислоту, улучшить питание мышц за счёт нормализации кровообращения и лимфотока. Использование прессотерапии в совокупности с охлаждением даёт ещё более значимый восстановительный эффект.

Криосауна

Ещё один метод восстановления организма после тренировочного процесса. Во время процедуры в капсулу поступает определённое количество смеси азота с кислородом. Дополнительно происходит воздействие низких температур.

Такой холод не опасен для внутренних органов и кожных покровов. Подобная процедура должна проводиться только под присмотром специалиста.

Во время процедуры вы будете ощущать лёгкое покалывание по телу, а сразу после:

прилив сил;

увеличение работоспособности;

улучшение настроения;

снижение уровня общего стресса и нервного напряжения;

восстановление мышечного тонуса и уменьшение мышечных болей;

повышение иммунитета.

Барокамера

Напоследок у нас ещё одна камера, с помощью которой можно восстановиться и подготовиться к новому тренировочному процессу.

Фото: istockphoto.com

Кислородная (баро) камера — это довольно эффективный способ не только реабилитации, но и профилактики, лечения болезней. Баротерапия — это насыщение кислородом плазмы крови. Применяется этот метод, когда у человека понижен уровень кислорода в крови.

Ценный эффект кислородной камеры — профилактика патологических состояний, приток сил и энергии, а также нейтрализация негативного влияния загрязнённой окружающей среды.