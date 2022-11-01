Одеваемся, как Настя Ивлеева и Валя Карнавал. Только недорого

Шесть спортивных образов, которые мы воспроизвели в бюджетном варианте.

Часто именно блогеры и лидеры мнений вдохновляют нас стать ярче, сменить образ или найти, наконец, свой стиль. Зачастую одеться как блогер трудно, потому что у некоторых из них есть доступ к уникальным коллекциям и возможность покупать брендовые вещи. Но мы точно знаем, что можно найти максимально похожие элементы в более бюджетном сегменте.

Вместе со стилистом нашли аналоги, из которых собрали отличные спортивные луки для повседневной жизни.

Анна Орлова персональный стилист Блогеры такие же люди, как и все остальные. Им тоже хочется быть в комфортной и удобной одежде, но при этом выглядеть стильно. На самом деле, легко повторить образ блогера, не затрачивая огромных денег, нужно всего лишь присмотреться к тому, как они сочетают вещи.



Объёмные худи, широкие джинсы, массивные кроссовки, яркий пуховик. И вот вы уже собрали образ «из социальной сети» и не потратили на него целое состояние. В статье рассказываем о «явках и паролях»: где купить вещи, как у блогера, в доступных российских магазинах.

Ксения Дукалис

Ксения известна своим интересом к стилю. У неё даже выходят капсульные коллекции с некоторыми российскими брендами, в которых собраны отличные лекала спортивных брюк, топов и худи.

Фото: Анна Орлова

Сама девушка в повседневной жизни отдаёт предпочтение расслабленному стилю casual, в котором сочетает спортивные вещи с классическими. Как в данном случае: строгий пиджак отлично соседствует со спортивными брюками и топом, которые изготовлены из струящейся ткани. В таком образе можно и в пир, и в мир. Очень универсальный вариант. Для более делового настроения замените топ на базовую белую футболку, а сандалии на кеды.

Ида Галич

Образ Иды — ещё один отличный пример сочетания разных стилей. Классическое пальто можно разбавить полностью спортивным образом в стиле принцессы Дианы: свитшот и лосины дополнить высокими носками и кроссовками.

Фото: Анна Орлова

Аксессуары в этом случае помогают сделать образ ещё более многослойным и загадочным. Кепку и шарф можно подобрать в цвет образу, а можно сделать на них яркий акцент.

О том, как одеваться на спортивные мероприятия, мы рассказали в материале по ссылке

Александра Митрошина

Саша — адепт здорового образа жизни и спортивного стиля в одежде. Это объясняется её увлечениями и любовью к комфорту и функциональности.

Фото: Анна Орлова

Покупая спортивный костюм монохромного яркого цвета, вы делаете инвестицию на несколько сезонов вперёд. Сложно представить, что в ближайшие годы трикотажные костюмы уступят пальму первенства в повседневном гардеробе чему-то другому. Добавляйте контрастные аксессуары и любимую пару кроссовок — и готово. Вы великолепны.

Анастасия Ивлеева

Широкие джинсы в стиле палаццо — настоящий хит сезона. В сочетании с кроссовками и свободным верхом вы создадите расслабленный и уютный образ для работы и отдыха.

Фото: Анна Орлова

Настя дополнила такой набор ярким пуховиком одного из самых брендовых цветов — ярко-розовый начался с Valentino, а теперь покорил и масс-маркет.

Ранее собрали пять брендов, у которых можно купить отличное худи меньше чем за 2000 рублей.

Дина Саева

Рваные джинсы стали классикой в гардеробе модниц всех возрастов. Главное — правильно выбранный фасон и сочетание с другими предметами гардероба. Облегающие рваные джинсы с туфлями — уже давно моветон. Отдавайте предпочтение свободному крою и подбирайте степень «порванности» под образ.

Фото: Анна Орлова

Дина отлично сочетает объёмные джинсы с большим количеством разрезов с верхом более классического стиля. Это создаёт сбалансированный образ, который блогер дополнила массивными кроссовками.

Валя Карнавал

На Вале отлично выглядят брюки-клёш белого цвета с фигурными вырезами и свободный пиджак в стиле оверсайз. Белый и голубой создают ощущение лёгкости, футболка с принтом вписывается в образ.

Фото: Анна Орлова

Такой комплект отлично подойдёт для прогулок или учёбы. А если дополнить его кепкой смежного цвета, образ покажется более законченным.