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Как строить личный бренд во время спортивной карьеры? Опыт чемпионки мира по теннису

Анастасия Пивоварова профессиональная теннисистка, чемпионка мира, игрок топ-100 WTA В современных реалиях спорт — это бизнес, где от имиджа зависят маркетинг, рекламные контракты, дополнительный источник доходов. Как грамотно построить личный бренд во время спортивной карьеры?

Чаще проводите мастер-классы

Общение с молодым поколением вдохновляет, мотивирует расти и развиваться: всегда приятно делиться опытом и быть примером. Также, когда выступаете в роли наставника, вы получаете уникальную возможность посмотреть на ситуацию под другим углом.

Фото: istockphoto.com

За время карьеры я не раз слышала истории о том, как спикеры, приходящие в высшие учебные заведения, рассказывали, что эта роль раскрывает в них новый потенциал.

Правильно ведите социальные сети

С самого начала карьеры важно правильно выстроить стратегию и образ в социальных сетях: обращаться к помощи SMM-специалистов, разрабатывать контент-план, работать с аудиторией. За социальными сетями спортсменов пристально следят спонсоры.

Здесь найдёте альтернативы популярным площадкам, на которые стоит перейти в ближайшее время.

Благодаря этим площадкам на старте карьеры начинающую звезду могут увидеть зарубежные спонсоры и спортивные менеджеры, даже если выступлений на международном уровне ещё не было. Так замечают потенциал. А по завершении спортивной карьеры эту площадку можно использовать для работы личного бренда и развития бизнес-проектов.

Фото: Из личного архива Анастасии Пивоваровой

В социальных сетях проще создавать положительный образ. В отличие от СМИ, в личном блоге можно самому выбирать, когда и что писать, какие ситуации, истории раскрывать и с какой стороны.

Даже если на протяжении спортивной карьеры происходит что-то негативное, при помощи устойчивого положительного образа в социальных сетях ситуацию можно сгладить.

Получайте образование

Параллельно со спортивной карьерой нужно получать фундаментальное образование. Это может быть высшее образование, повышение квалификации по уже имеющемуся. Сфера должна быть вам интересна. Сейчас существует множество направлений: бизнес, креативные и творческие индустрии, финансовый сектор и т. д.

Главное — не бояться пробовать новое и подбирать то, что подходит вам по духу и темпераменту. Однако, изучая направления, легко запутаться. В теории будет нравиться одно, на практике — подходить другое. Поэтому будет лучше, если кто-то опытный сможет вас проконсультировать.

Инвестируйте

У спортсменов хорошие гонорары, но, чтобы деньги не «разлетались» и не пропадали, их лучше вкладывать в недвижимость или в ценные бумаги. Работая с инвестициями, можно обратиться к брокеру, чтобы увеличить доходность портфеля. В дальнейшем накопленные дивиденды можно направить на запуск стартапа.

Расширяйте связи и обращайтесь к специалистам

Сильная сторона спорта — контакты. Важно учиться открыто коммуницировать с другими спортсменами, тренерами, спонсорами, менеджерами и журналистами. Контакты на локальном и международном уровнях станут полезным подспорьем не только во время карьеры, но и после её завершения.

Фото: Из личного архива Анастасии Пивоваровой

Если вам чужды такие понятия, как «контент-план», «таргетинг» и «визуал», пользуйтесь услугами SMM-специалистов. Если самостоятельно трудно выстроить точный план действий, стоит обратиться к экспертам спортивного менеджмента. Они помогут выбрать направление, подскажут, когда и что нужно сделать, помогут расширить круг связей.

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