«Ой, Юленька, какие у тебя тут щёчки!» Как Юлия Савичева поборола анорексию

В текстовом сериале «Форма успеха» мы рассуждаем о спорте и здоровом образе жизни с теми, кто увлечён своим делом и по-настоящему в нём успешен. Мы уверены, что спорт — это не всегда про жертвы. Он может вписываться в жизнь так, что достигать цели становится проще.

Сегодня о своём образе жизни нам рассказала певица Юлия Савичева. Она знает, как полюбить себя настоящую, не поддаваться на провокации и идти к своей мечте, несмотря ни на что.

Юлия Савичева российская певица Рассказывает, почему отказалась от пластической операции и как вернулась в танцы после большого перерыва.

Про детство

В детстве я очень хотела стать балериной. Мне бабушка рассказывала, как я вставала на носочки рядом с телевизором, глядя на танцовщиц. Я им подражала, пыталась быть похожей. Поэтому меня и отправили заниматься в хореографический кружок «Светлячок» (в родном городе певицы Кургане — прим. ред.) — он существует до сих пор. Причём я стала там самой юной солисткой — мне было всего пять лет. Помню, как мы выступали в Кургане, потом у нас были зарубежные гастроли в Выборге — первые в моей жизни. Есть даже фотографии с коллективом.

Фото: Из личного архива Юлии Савичевой

Когда мне было шесть, мы с родителями переехали в Москву, и, естественно, моя карьера в «Светлячке» прервалась. Но я без танцев не могла.

Я всегда танцевала и дома, и в гостях — где угодно, таким ребёнком была подвижным.

Меня определили в Дом культуры МАИ. Сначала это был хореографический кружок. А потом, когда мне исполнилось семь, я увидела бальные танцы: девочки и мальчики на паркете танцуют. И всё — я сказала «хочу».

Бальными танцами я занималась восемь лет подряд — и были успехи. Правда, с партнёрами постоянно не везло: то они уходили, то не хотели со мной танцевать, то ещё что-то, например, решали, что лучше займутся футболом. Поэтому приходилось постоянно менять партнёров и из-за этого переходить между классами (классы мастерства в бальных танцах — прим. ред.). Однажды меня поставили в пару с парнем, который был на класс выше меня. Он мне к тому же ещё и нравился. Я была счастлива — настал и на моей улице праздник. Но долго он не продлился. Мы как раз набрали достаточно очков для перехода в следующий класс — и партнёр снова ушёл. Забавно, но годы спустя мы случайно встретились на площадке «Танцев со звёздами» — он был в съёмочной команде.

Я хотела и дальше заниматься танцами, но больше не видела смысла — мне тяжело дались все эти «мытарства». В общем, из бальных пришлось уйти, когда мне было 15 лет. Какое-то время я ходила в узконаправленный хореографический кружок — он был направлен на балет с уклоном в цирковое мастерство, что ли. Там были невероятные растяжки и постановки. Это был пик моей формы, я даже на пуантах стояла. А потом началась «Фабрика звёзд» — это уже совсем другая история.

Про возвращение к танцам

Я всегда хотела возобновить занятия бальными танцами, но никак не получалось. Только полгода назад так сложилась судьба, что в нашу PR-компанию пришли бальные танцоры, чемпионы мира Марина и Артемий Каташинские.

Есть такие соревнования, когда профессиональный танцор выступает с непрофессиональным. И выяснилось, что Каташинские как раз искали человека, который бы мог с ними потанцевать. Всё складывалось! Более того, когда Артемий покрасил волосы в тёмный, он стал вылитый мой последний партнёр. Ну просто рок какой-то. Судьба! В общем, месяца 3–4 назад мы начали тренироваться и готовиться к танцевальному чемпионату Pro Am.

Я не могла прийти в себя от счастья — моя мечта сбудется! Сразу поставила задачу, что хочу участвовать в конкурсах, а не просто для себя заниматься. Недавно я вернулась из отпуска, а Артемий говорит: «4 декабря конкурс». Мы сразу же начали активно готовиться. Вот сегодня вечером у нас как раз тренировка. Танцы для меня — это моральный отдых. Если я устаю даже физически, они помогают подзарядиться.

Конечно, поначалу было сложно привыкнуть к нагрузкам — тело было в шоке от нового графика. Но постепенно я вошла в ритм. Сейчас занимаемся 3–4 раза в неделю по часу. Других тренировок у меня нет. Должны же оставаться силы, чтобы чувствовать себя нормально. Загонять себя не нужно — это уже нездорово.

Концертные выступления — лучшее кардио.

Про анорексию

В школе я столкнулась с анорексией. Это началось лет в 13, когда я в очередной раз вернулась после летних каникул от бабушек и дедушек. Я никогда не была полненькой, всегда была активной, занималась танцами. И вот я помню эту фотографию, где я просто пышущий здоровьем ребёнок. Но кто-то из наших родственников или друзей, посмотрев на фото, сказал: «Ой, Юленька, какие у тебя тут щёчки». Для меня это был сигнал к началу похудения — будто мне сказали, что я толстая.

Юлия — справа, троюродная сестра Алёна — слева Фото: Из личного архива Юлии Савичевой

Начался переходный возраст, когда появляются всякие подобные заморочки. Это может быть связано ещё и с тем, что меня часто путали с мальчиком. Сначала я начала меньше есть, а потом и вовсе перестала.

В какой-то период у меня в день из еды мог быть пакетик чипсов или один йогурт.

А представьте, тогда я активно занималась в хореографическом кружке, чуть балериной не стала — какие при этом были нагрузки. Примерно в 15 лет проблема достигла своего апогея, а вскоре началась «Фабрика». Когда меня увидели на кастинге, сказали, что, если не буду есть, работать со мной тоже не будут. Это стало для меня реальным аргументом в пользу того, что нужно заканчивать с диетами.

Как раз на проекте я и начала снова нормально питаться: все ели — и я ела. Да и особо не было времени, чтобы думать том, что, как и почему я съела. Загруженность была адская, график расписан по часам с раннего утра и до поздней ночи. Забавно, что потом нас всех уже заставляли худеть — потому что многие из-за такого режима поправились. Такие вот качели.

Уже во взрослом возрасте мне предлагали сделать пластическую операцию, чтобы убрать щёки. Думаю, лет в 15 я бы действительно легла под нож. Но сейчас отказалась. Я буквально запрыгнула в последний вагон «спасительного поезда», когда встретила будущего мужа (Александр Аршинов — музыкант, композитор, поэт и певец — прим. ред.) в свои 16 лет. Он полюбил меня такой, какая я есть. Никогда у нас не было разговоров о том, что ему что-то не нравится в моей внешности. Он всегда поддерживал, говорил: «Да поешь ты, расслабься, всё и так хорошо». А от окружения зависит очень многое — особенно в юном возрасте.

Про любовь к себе

Полюбить себя мне помог не только муж, но и его мать, моя будущая свекровь. Как только мне исполнилось 18 лет, мы с Сашей начали жить вместе у его родителей. И ощущение того, как всё устроено у них в доме, меня очень поразило: принятие себя, людей вокруг, лёгкое отношение к быту и внешности. И главное — упор делался на человеческие качества. Они были важны, а остальное — нет. Тогда я почувствовала себя свободной и не перестаю благодарить за это судьбу.

В моей семье всё было по-другому. Мама всегда пыталась держать себя в форме — это, конечно, важно и нужно. Но я смотрела на то, как она делает упражнения, постоянно сидит на диете, и как ребёнок воспринимала это всё по-другому. Думаю, это тоже повлияло на моё восприятие собственного «я». К тому же папа у меня очень строгий человек, жёсткий мужчина. Мог высказать всё, что ему не нравилось во мне или в маме. В том числе в плане внешности. Поэтому понимаете, откуда ноги растут.

Такие проблемы нередко возникают именно в подростковом возрасте, когда ощущение себя и людей вокруг обостряется. Вы начинаете обращать внимание на те вещи, на которые раньше не обращали. Воспринимаете всё как вызов, чувствуете потребность обороняться. Это объясняется в том числе гормональными изменениями. В такой период очень важна поддержка семьи. Прежде всего нужно быть в контакте с ребёнком: чувствовать его, быть с ним на одной волне. Даже если вам как родителю не нравятся некоторые его увлечения, нужно пытаться понять и принять, но не отговаривать и ни в коем случае не давить.

Про отношения с едой сейчас

Чипсы и сладости я люблю со школы. Конечно, перед важными мероприятиями и съёмками приходится от них отказываться. В целом я стараюсь придерживаться здорового рациона, но речь не о диетах на одних овощах. Я могу позволить себе кусок торта, например, 1–2 раза в неделю. Но в целом питаюсь правильно. При этом в отпуске я себе ни в чём не отказываю. Потом, правда, приходится отрабатывать это, но не в спортивном, а в танцевальном зале.

Что для меня правильное питание? Во-первых, ничего сладкого: исключить сахар в чистом виде, сладкую воду. Максимум — это свежевыжатый апельсиновый сок. Я пью только воду, чай и кофе без сахара.

Молочные продукты ем редко. Могу раз в неделю приготовить себе сырники — и то не жирные. Традиционное молоко, как правило, заменяю альтернативным — кокосовым или миндальным. Рыбу, мясо тоже ем, но только нежирные сорта и виды и никаких соусов. Гречка, булгур, киноа — тоже есть в моём рационе. Ем много овощей и фруктов. Но, к примеру, бананы — не каждый день.

А вот яйца я ем обязательно, причём в любом виде (кроме сырых). Это самый ходовой вариант, если нечего съесть или некогда готовить. Даже в самом маленьком городе вам смогут сварить яйца и кусок курицы — это не проблема.

Орехи тоже иногда ем — это полезно. Кстати, если очень хочется сахара, прямо до тряски, я делаю себе орехи с мёдом. Это очень хорошая замена вредным сладостям.

Я люблю готовить, если есть время. Более того, при правильном питании лучше готовить самой. Если же не получается, то в ресторанах я прошу приготовить мне блюда без соусов, сливочного масла и т. п. — и никаких проблем. Муж с дочерью, конечно, питаются иначе. Для ребёнка я готовлю сытно и мощненько — никаких диет или чего-то подобного.

Ещё немного о себе

Три самых любимых блюда:

чипсы с зеленью и луком;

пирожное, главное, чтобы не приторное;

пицца.

Три вещи, без которых я не выхожу из дома:

увлажняющий блеск или помада для губ — особенно в осенне-зимний период;

наушники — сейчас работаю над новым альбомом и постоянно что-то слушаю;

очки.

Три книги, которые впечатлили меня больше всего:

«Поющие в терновнике», Колин Маккалоу. Это удивительный роман, впервые я прочитала его лет в 14, тогда он на меня очень повлиял. До этого я никогда не читала взахлёб, а тут настолько сильно прониклась книгой;

«Портрет Дориана Грея», Оскар Уайлд;

«Мастер и Маргарита», Михаил Булгаков. Вообще, есть много книг, особенно среди классики, которые я люблю и с удовольствием бы перечитала.