Лёгкая тренировка на спину и руки для женщин. Она поможет улучшить осанку

Нагрузку нужно уметь правильно распределять. Один из способов — тренировки, которые задействуют сразу несколько групп мышц. И пока вы прорабатываете одни, другие отдыхают. Таким образом, за неделю регулярных тренировок можно дать нагрузку почти на всё тело. Предлагаем начать с комплекса, который проработает вашу спину, а также руки и косые мышцы пресса.

Вероника Василевич-Новицкая тренер Показывает эффективные упражнения для укрепления спины, проработки мышц рук и талии.

Ходьба на месте с высоким подниманием коленей

Техника выполнения

Возьмите в руки лёгкие гантели весом около 1 кг. Ступни поставьте на уровне тазобедренных суставов. Руки вытяните вверх буквой V.

На выдохе поднимите левое колено вверх, одновременно с этим согните руки в локтях, сводя лопатки.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполняя упражнение, чередуйте ноги, дышите ровно.

Выполните 15 повторений.

Фото: istockphoto.com

Локоть-колено из положения стоя

Техника выполнения

Перенесите вес тела на правую ногу, левую ногу вытяните вбок и держите на весу. На этот раз вытяните вверх только одну руку, вторая стоит на поясе.

На выдохе согните левую ногу и потянитесь коленом вверх и вбок. Левую руку согните в локте и попытайтесь коснуться им колена. При сгибании локоть рабочей руки уходит в сторону, а не вперёд.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Не меняйте рабочие руку и ногу.

Выполните 10 повторений. Не делая перерыв, выполните ходьбу на месте с высоким подниманием коленей на 15 повторений, включая одновременно обе руки и чередуя ноги. После этого сделайте касание локтем колена на другую сторону. Также на 10 повторений.

Отжимания с колен

Техника выполнения

Встаньте в упор лёжа, колени опустите на пол, спину выпрямите.

На вдохе согните локти и выполните отжимание.

На выдохе вернитесь в исходное положение.

Локти во время отжиманий должны идти в стороны, а не вдоль тела.

Упражнение выполняйте в спокойном темпе, без рывков.

Отжиматься можно и с оторванными от пола коленями, если вам позволяет подготовка.

Выполните восемь повторений. После вас ждёт ещё один подход с модификацией: отставьте левую руку в сторону и выполните отжимание, затем поставьте руки вплотную и, отставив на этот раз правую руку, выполните отжимание. У вас должны получиться отжимания с «шагами» руками. Выполните восемь повторений.

Фото: istockphoto.com

Ласточка на четвереньках

Техника выполнения

Встаньте на четвереньки, ладони поставьте под плечи, живот подтяните.

Вытяните левую руку вперёд и правую ногу назад. Если вам затруднительно держать баланс, ногу от пола можно не отрывать, а просто вытянуть. Взгляд направьте вниз.

Согните левую руку, уводя локоть назад и сводя лопатки.

Вернитесь в исходное положение.

Правая нога остаётся вытянутой во время всего упражнения.

Выполните 10 повторений.

Фото: istockphoto.com

Выталкивание тела рукой из положения лёжа

Техника выполнения

Лягте на левый бок, ноги можно как вытянуть, так и слегка согнуть.

Правую руку согните в локте и упритесь ею в пол. Левой рукой можно обхватить талию, либо взяться за трицепс рабочей руки.

На выдохе выпрямите правую руку, оторвав тем самым корпус от пола.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

В нижней точке не касайтесь плечом пола.

Выполните 10 повторений.

Сведение локтя и колена в боковой планке

Техника выполнения

Поставьте левую руку и левое колено на пол.

Выпрямите правую ногу, правую руку вытяните над собой. Можно взять гантель, чтобы усложнить упражнение.

На выдохе согните правые ногу и руку и потянитесь локтем к колену рабочей ноги.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполните ещё один подход выталкивания тела рукой из положения лёжа на 10 повторений на другую сторону тела. После чего сделайте ещё раз сведение локтя и колена в боковой планке на 10 повторений. Так же на другую сторону.

Фото: istockphoto.com

Супермен

Техника выполнения

Лягте на живот, руки и ноги вытяните.

На выдохе медленно оторвите правую руку и левую ногу от пола и вытяните их вверх.

На вдохе медленно вернитесь в исходное положение.

Выполните то же движение, но на этот раз поднимите левую руку и правую ногу соответственно.

Выполняя упражнение, растягивайте мышцы. Шея — продолжение позвоночника, не наклоняйте её сильно вниз и не задирайте вверх.

Выполните 10 повторений.

Фото: istockphoto.com

Сухое плавание на животе

Техника выполнения

Лягте на живот, руки и ноги оторвите от пола и вытяните. Взгляд направьте вниз.

Синхронно начните быстро попеременно поднимать и опускать руки и ноги, изображая плавание.

Не сбавляйте темп, выполняйте упражнение одинаково быстро на всей дистанции.

Упражнение выполняйте 15 секунд.

Сведение локтей из положения лёжа

Техника выполнения

Лягте на живот, лоб положите на пол, руки и ноги вытяните.

На выдохе оторвите грудь от пола, руки согните локтями в стороны, сводя лопатки.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполните 10 повторений. Сделайте то же самое упражнение, но в этот раз с модификацией: отрывая грудь от пола и сводя лопатки, одновременно с этим поднимайте и ноги. Выполните пять повторений.

Фото: istockphoto.com

Поднятие рук из положения лёжа

Техника выполнения

Лягте на живот, лоб положите на пол, руки вытяните в стороны. Большие пальцы рук направьте вверх.

На выдохе поднимите вверх и сведите лопатки.

На вдохе опуститесь в исходное положение.

Во время поднятия рук не отрывайте лоб и грудь от пола, вы должны находиться в статичном положении, работают только руки.

Выполните 20 повторений. Сделайте ещё один подход, но в этот раз оторвите голову и грудь от пола и удерживайте себя в таком положении. Руки также держите наверху, движения должны быть пружинящими. Выполните 10 повторений.

Тренировка закончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

После тренировки можно сделать небольшую растяжку, чтобы снять напряжение с мышц. Помните, что залог красивой фигуры — это правильное питание, регулярные занятия спортом и хорошее восстановление.

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