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Как укрепить мышцы спины и улучшить осанку — 10 эффективных упражнений для женщин

Лёгкая тренировка на спину и руки для женщин. Она поможет улучшить осанку
Вероника Василевич-Новицкая Виктор Обморнов
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Тренировка на верх тела для женщин
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Вам понадобится всего 15 минут и маленькие гантели.

Нагрузку нужно уметь правильно распределять. Один из способов — тренировки, которые задействуют сразу несколько групп мышц. И пока вы прорабатываете одни, другие отдыхают. Таким образом, за неделю регулярных тренировок можно дать нагрузку почти на всё тело. Предлагаем начать с комплекса, который проработает вашу спину, а также руки и косые мышцы пресса.

<a href="https://www.championat.com/authors/6131/1.html">Вероника Василевич-Новицкая</a>
Вероника Василевич-Новицкая
тренер

Показывает эффективные упражнения для укрепления спины, проработки мышц рук и талии.

Ходьба на месте с высоким подниманием коленей

Техника выполнения

  • Возьмите в руки лёгкие гантели весом около 1 кг. Ступни поставьте на уровне тазобедренных суставов. Руки вытяните вверх буквой V.
  • На выдохе поднимите левое колено вверх, одновременно с этим согните руки в локтях, сводя лопатки.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.
  • Выполняя упражнение, чередуйте ноги, дышите ровно.

Выполните 15 повторений.

Фото: istockphoto.com

Локоть-колено из положения стоя

Техника выполнения

  • Перенесите вес тела на правую ногу, левую ногу вытяните вбок и держите на весу. На этот раз вытяните вверх только одну руку, вторая стоит на поясе.
  • На выдохе согните левую ногу и потянитесь коленом вверх и вбок. Левую руку согните в локте и попытайтесь коснуться им колена. При сгибании локоть рабочей руки уходит в сторону, а не вперёд.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.
  • Не меняйте рабочие руку и ногу.

Выполните 10 повторений. Не делая перерыв, выполните ходьбу на месте с высоким подниманием коленей на 15 повторений, включая одновременно обе руки и чередуя ноги. После этого сделайте касание локтем колена на другую сторону. Также на 10 повторений.

Отжимания с колен

Техника выполнения

  • Встаньте в упор лёжа, колени опустите на пол, спину выпрямите.
  • На вдохе согните локти и выполните отжимание.
  • На выдохе вернитесь в исходное положение.
  • Локти во время отжиманий должны идти в стороны, а не вдоль тела.
  • Упражнение выполняйте в спокойном темпе, без рывков.
  • Отжиматься можно и с оторванными от пола коленями, если вам позволяет подготовка.

Выполните восемь повторений. После вас ждёт ещё один подход с модификацией: отставьте левую руку в сторону и выполните отжимание, затем поставьте руки вплотную и, отставив на этот раз правую руку, выполните отжимание. У вас должны получиться отжимания с «шагами» руками. Выполните восемь повторений.

Фото: istockphoto.com

Ласточка на четвереньках

Техника выполнения

  • Встаньте на четвереньки, ладони поставьте под плечи, живот подтяните.
  • Вытяните левую руку вперёд и правую ногу назад. Если вам затруднительно держать баланс, ногу от пола можно не отрывать, а просто вытянуть. Взгляд направьте вниз.
  • Согните левую руку, уводя локоть назад и сводя лопатки.
  • Вернитесь в исходное положение.
  • Правая нога остаётся вытянутой во время всего упражнения.

Выполните 10 повторений.

Фото: istockphoto.com

Выталкивание тела рукой из положения лёжа

Техника выполнения

  • Лягте на левый бок, ноги можно как вытянуть, так и слегка согнуть.
  • Правую руку согните в локте и упритесь ею в пол. Левой рукой можно обхватить талию, либо взяться за трицепс рабочей руки.
  • На выдохе выпрямите правую руку, оторвав тем самым корпус от пола.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.
  • В нижней точке не касайтесь плечом пола.

Выполните 10 повторений.

Сведение локтя и колена в боковой планке

Техника выполнения

  • Поставьте левую руку и левое колено на пол.
  • Выпрямите правую ногу, правую руку вытяните над собой. Можно взять гантель, чтобы усложнить упражнение.
  • На выдохе согните правые ногу и руку и потянитесь локтем к колену рабочей ноги.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполните ещё один подход выталкивания тела рукой из положения лёжа на 10 повторений на другую сторону тела. После чего сделайте ещё раз сведение локтя и колена в боковой планке на 10 повторений. Так же на другую сторону.

Фото: istockphoto.com

Супермен

Техника выполнения

  • Лягте на живот, руки и ноги вытяните.
  • На выдохе медленно оторвите правую руку и левую ногу от пола и вытяните их вверх.
  • На вдохе медленно вернитесь в исходное положение.
  • Выполните то же движение, но на этот раз поднимите левую руку и правую ногу соответственно.
  • Выполняя упражнение, растягивайте мышцы. Шея — продолжение позвоночника, не наклоняйте её сильно вниз и не задирайте вверх.

Выполните 10 повторений.

Фото: istockphoto.com

Сухое плавание на животе

Техника выполнения

  • Лягте на живот, руки и ноги оторвите от пола и вытяните. Взгляд направьте вниз.
  • Синхронно начните быстро попеременно поднимать и опускать руки и ноги, изображая плавание.
  • Не сбавляйте темп, выполняйте упражнение одинаково быстро на всей дистанции.

Упражнение выполняйте 15 секунд.

Сведение локтей из положения лёжа

Техника выполнения

  • Лягте на живот, лоб положите на пол, руки и ноги вытяните.
  • На выдохе оторвите грудь от пола, руки согните локтями в стороны, сводя лопатки.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполните 10 повторений. Сделайте то же самое упражнение, но в этот раз с модификацией: отрывая грудь от пола и сводя лопатки, одновременно с этим поднимайте и ноги. Выполните пять повторений.

Фото: istockphoto.com

Поднятие рук из положения лёжа

Техника выполнения

  • Лягте на живот, лоб положите на пол, руки вытяните в стороны. Большие пальцы рук направьте вверх.
  • На выдохе поднимите вверх и сведите лопатки.
  • На вдохе опуститесь в исходное положение.
  • Во время поднятия рук не отрывайте лоб и грудь от пола, вы должны находиться в статичном положении, работают только руки.

Выполните 20 повторений. Сделайте ещё один подход, но в этот раз оторвите голову и грудь от пола и удерживайте себя в таком положении. Руки также держите наверху, движения должны быть пружинящими. Выполните 10 повторений.

Тренировка закончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

После тренировки можно сделать небольшую растяжку, чтобы снять напряжение с мышц. Помните, что залог красивой фигуры — это правильное питание, регулярные занятия спортом и хорошее восстановление.

А если вы хотите поработать и на низ тела, предлагаем ещё одну интенсивную комплексную тренировку. Ищите её здесь.
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