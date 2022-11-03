5 вещей, которые влияют на уверенность в себе. Они есть у каждого

Каждый раз, смотря на уверенного человека, невольно думаешь и восхищаешься: «У него всё так хорошо получается, всё ему удаётся! Потому-то он и верит в себя». На самом же деле, уверенные в себе люди правильно мыслят и стараются не пропускать негативные эмоции, влияющие на самооценку.

Рушель Блаво врач-психотерапевт Есть пять основных вещей, которые убивают самооценку.

Сравнение с другими

Постоянное сравнение себя с другими негативно сказывается на самооценке. Вечная погоня, попытки быть лучше других приведут к депрессии и выгоранию.

Не смотрите на окружающих, вместо этого сравнивайте себя прошлого и себя настоящего. Только равняясь на себя, оценивая свои ошибки и успехи, можно достичь уверенности в себе и добиться намеченных результатов.

Страх

Страх — естественная эмоция, и бояться некоторых вещей абсолютно нормально.

Однако страх неудач или чужого мнения не стоит ваших переживаний. Чаще всего он приводит к прокрастинации и неспособности в дальнейшем исполнить мечты. Не избегайте своих решений, не откладывайте дела. Уверенность в себе — это прежде всего уверенность в своих действиях.

Планирование

Понимание, какую жизнь вы хотите и что для этого требуется — важная черта уверенности. Чем лучше представление о том, чем вам необходимо заниматься в ближайшее время, тем бóльшую уверенность вы испытываете.

Поддержка

Огромную роль в формировании уверенности в себе играет поддержка близких. Слова одобрения от родных и уважаемых людей всегда помогают чувствовать себя лучше и справляться с трудностями.

Внешний вид

В современном мире все хотят быть похожи друг на друга (копируют внешность, стиль одежды, исправляют лица). Но не стоит забывать, что уверенность идёт изнутри.

Фото: unsplash.com/@vsmilelx

Вы должны прежде всего полюбить свой уникальный стиль и свою индивидуальность.

Как стать более уверенными в себе

Елена Богатова психолог, кандидат психологических наук Почему человек чувствует себя неуверенно? Потому что ему кажется, что он недостаточно хорош, недостаточно любим, недостаточно умён, силён, развит и т. д. Поэтому люди начинают искать возможность, чтобы показать и доказать свою полноценность. И тогда, как они полагают, наступит счастье.



Но вместе со снятием роскошного платья или костюма наступает разочарование, и человек опять становится «недостаточным». Мы сами убиваем уверенность в себе тем, что верим в свою неправильность. Как это изменить?

Создайте собственную шкалу оценки своей внешности, личных характеристик и душевных качеств. Любовь и внимание близких людей — это замечательно, но только при условии, что вам не навязывают видение того, как вам нужно жить и что вам нужно носить.

Каждый приходит в этот мир со своими особенностями и определённым набором черт и качеств. Именно это является самым прекрасным в вас. Попробуйте это ощутить. Всё, что нам дано в «изначальных настройках», необходимо для решения наших задач развития и роста.

Если вы присмотритесь к себе (а точнее, к тому в себе, что вам не особо нравится и лишает вас уверенности), то заметите, что именно это и может принести вам настоящий результат и уверенность.

Подробнее о том, как поддержать веру в собственные силы в сложные времена, читайте тут

Осознание того, что вы оригинальны, неповторимы и другого такого человека нет, подарит вам уверенность в себе и повысит самооценку. Помните, у вас одна жизнь, которую не стоит тратить на сомнения и пустые переживания.