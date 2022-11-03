Как составить универсальный гардероб? Чек-лист для тех, кому нужны правильные вещи

Тренды так часто меняются, что не каждый успевает обновить гардероб. По этой причине стилисты советуют сначала собрать коллекцию универсальных вещей, которые не теряют актуальности на протяжении нескольких сезонов.

С базой вам не придётся обдумывать заранее свои аутфиты, так как все вещи сочетаются между собой по определению. Главное — составить качественный универсальный гардероб. В материале рассказываем, как это сделать.

Ольга Денега fashion-эксперт интерактивного универмага Shopping Live Базовая вещь — значит вещь вне времени. Поэтому в первую очередь обращаем внимание на фасон, цвет и состав ткани. Оверсайз, свободный крой актуальны всегда, к тому же подходят и обладательницам пышных форм, и стройным девушкам. Цветовая палитра у базы должна быть сдержанной, неброской — подойдут пастельные тона.



И последний, но не по важности, пункт — состав. Важно отдавать предпочтение натуральным тканям в качественном исполнении. Они надолго сохранят внешний вид и форму.

Зачем нужен базовый гардероб

Концепция базового гардероба заключается в том, что каждый человек может использовать ограниченное количество вещей по максимуму и легко сочетать их между собой. Если собрать базу, можно создавать практичные аутфиты, не затрачивая на это много времени.

Фото: istockphoto.com

Получившийся универсальный образ легко разнообразить, добавив яркие акценты и обыграв тренды. Из достоинств базы можно также выделить практичность и долговечность.

Распространённое мнение о том, что удачный образ лишь вопрос денег, не совсем верно — важны нюансы. Подробнее об этом читайте здесь

Тренды меняются каждый сезон, а базовые вещи актуальны всегда. Если приобретать изделия высокого качества, они прослужат не один сезон и помогут избежать лишних трат.

Как собрать актуальный базовый гардероб

Среди стилистов не существует одной сложившейся формулы базового гардероба. Одни любят рубашки и брюки с высокой талией. А другие не представляют себя в подобного рода строгих комплектах, поэтому выбирают трикотажные костюмы, белые кеды и базовые тренчи. Прежде чем приступать к составлению базового гардероба, необходимо проанализировать свой стиль и образ жизни.

Фото: unsplash.com/@jameshollingworth

Определите, в каких вещах вы чувствуете себя комфортнее и увереннее, и опишите стиль в трёх словах. Если вы говорите, что обычно носите джинсы прямого кроя с белой футболкой, кеды и тренч, то эти вещи обязательно должны быть в вашем базовом гардеробе. А вот платье-миди, чёрный блейзер и мюли можно не покупать, если при их носке вы чувствуете дискомфорт.

Образ жизни тоже играет важную роль. Вряд ли вам нужны строгие пиджаки и юбки ниже колена в качестве базовых вещей, если вы тренируете людей в зале или работаете на фрилансе. Мы уточнили у стилиста, на какие ещё параметры нужно обращать внимание при выборе базы.

Какие универсальные вещи подойдут спортсменам

Первое, что советуем приобрести, — это футболки. Универсальный вариант — модель прямого кроя. В этом случае не нужно подстраиваться под особенности фигуры, к тому же такой фасон подходит практически под любой образ. Цветовую гамму рекомендую выбрать нейтральную: белый, чёрный, серый. Футболки в качестве базы носим в повседневности и используем для вечерних образов, стилизуя яркими аксессуарами.

Фото: unsplash.com/@dinhnext

Днём в офис, вечером на прогулку или деловой ужин — для образа под любой из этих поводов советую иметь в гардеробе базовую рубашку. Как и в случае с футболкой, универсальным вариантом будет модель свободного кроя.

В качестве верхней одежды абсолютный мастхэв этого сезона — кожаная куртка. Универсальный вариант — модель оверсайз с минимальным декором. Важно иметь в виду, что короткий рукав и круглый воротник потеряли актуальность, поэтому такая куртка будет выглядеть устаревшей. Классическая кожаная, напротив, сделает актуальным любой образ, подойдёт под все типы фигуры и будет отлично смотреться с лёгким платьем, джинсами и спортивными брюками.

Ещё одна деталь гардероба, без которой не обойтись, — пиджак. Подойдёт не только любителям классики. Образ с легинсами, джинсами, юбкой будет стильным, если его дополнить пиджаком мужского кроя. Тем, кто любит яркость, можно выбирать насыщенные оттенки. Если вы осторожно относитесь к экспериментам, лучше всего предпочесть серый или чёрный пиджак.

Не забываем про джинсы. Образ с ними можно выбрать для прогулок, похода в театр или на вечеринку. Сегодня на пике актуальности прямые с высокой посадкой. В целом же рекомендуем запастись хотя бы одной классической моделью.

Фото: unsplash.com/@laurachouette

Что касается обуви, тут уже много лет пальму первенства держат белые кеды. С ними, как говорится, и в пир, и в мир. Для более холодного времени года советуем обратить внимание на дутики. Модель чуть выше щиколотки практична и смотрится стильно. Такая обувь удобна, мало весит и комфортна в носке.

В предыдущем материале рассказали, как сочетать спорт и классику, чтобы выглядеть стильно.