Как правильно выбрать горнолыжный рюкзак? Советы от инструктора по сноубордингу

Рюкзак — незаменимый атрибут вашего нахождения в горах. Неважно, чем вы будете там заниматься: кататься на лыжах, сноуборде, ходить по пешим маршрутам или просто отдыхать. У вас обязательно образуется набор вещей, которые придётся носить с собой. Конечно, можно всё распихать по карманам, но проще и удобнее будет с рюкзаком. Сегодня расскажем, как выбрать этот атрибут путешественника, чтобы было удобно кататься.

Сразу оговоримся, что затрагивать тему внетрассового или паркового катания мы не станем, да и вообще касаться именно спорта, поскольку у этого есть свои особенности и нюансы, а поговорим о простом нахождении на трассе.

Зачем на склоне нужен рюкзак

День человека, который приехал провести отпуск в горах, обычно начинается со сборов — завтрак не считаем.

Необходимо:

проверить, высохла ли одежда — вы вряд ли захотите замёрзнуть и простыть во время катания;

осмотреть инвентарь — возможно, придётся что-то подкрутить и перенастроить;

найти варежки, шлем, маску и балаклаву;

зарядить телефон и рацию, которую многие используют, чтобы оставаться с друзьями на связи;

заварить термос с чаем, собрать перекус;

доложить дополнительную куртку, кофту или термовку на случай, если вдруг вы вспотеете больше обычного;

захватить на ресепшене карту курорта, на всякий случай её лучше иметь с собой.

Получается, что у вас с собой окажется порядка десяти сопутствующих вещей разного размера, на которые не хватит карманов куртки и брюк. Да и кататься с термосом в руках небезопасно. Поэтому и надо подумать о приобретении рюкзака.

Помимо основной функции хранения, рюкзак может выполнять и защитную. Если вы будете возить с собой что-то мягкое на спине, это может быть некой аналогией «черепашке» и, пускай не сильно, но защитить при падении и травмах.

Кроме того, рюкзак можно положить на снег, чтобы посидеть, пристегнуться или подождать друзей, которые задержались на трассе. Вариантов его использования можно придумать сколько угодно, тем более с опытом «жизни в горах» количество применений будет расти.

Владимир Серков руководитель школы сноубординга X-Camp Russia «Рюкзак — это вечная проблема: он либо болтается на вас, либо его негде положить, либо вы сдаёте его в камеру хранения и задаётесь вопросом «а зачем он тогда нужен?». Поэтому я отношусь к тому типу людей, кто подбрасывает свои вещи другим. Даже подарил рюкзак жене специально для этого. Но нетрудно догадаться, кто в итоге с ним катается.



Конечно, есть и другие примеры. Норвежский райдер с непроизносимым именем Fridtjof Sæther Tischendorf постоянно выступает на соревнованиях по фристайлу с рюкзаком и даже выиграл X-Games 2019. Поэтому стоит просто подобрать удобный рюкзак. Пользы от его наличия намного больше, чем кажется».

На что обратить внимание при покупке

По опыту путешествий и пребывания на горных курортах мы можем ответственно заявить, что идеального рюкзака не существует. В первую очередь на выбор будут влиять ваши приоритеты и желания. Для одних комфортным будет ношение среднего рюкзака, для других — небольшого, только для термоса. При выборе вы можете опираться на следующий список нюансов, но помните, что ваш личный комфорт должен стоять на первом месте.

Объём до 20 л — в большинстве случаев он будет оптимальным.

Наличие системы крепежа лыж и сноубордов.

Жёсткая спинка, плотная и эргономичная посадка на спине.

Возможность отстёгивать поясной ремень, если он есть.

Достаточное наличие карманов под мелочь.

Быстрый доступ к вещам со спины.

Отделение для гидратора (питьевая система, состоящая из ёмкости для воды и трубки).

Мягкое отделение для маски и очков.

Крепление для шлема.

Наличие непромокаемого чехла.

Яркий цвет.

Практичность материала и крепкость фурнитуры.

Модульная конструкция, чтобы была возможность избавиться от ненужных стреп и ремешков.

Фото: istockphoto.com

Как правильно выбрать рюкзак

Вы обязательно должны примерить рюкзак. Совершать окончательный выбор и покупку через интернет не советуем. По возможности постарайтесь загрузить рюкзак так, как будете делать это на склоне. Проанализируйте, насколько вам будет комфортно кататься с ним. После выбора одного сравните его с несколькими другими похожими моделями.

Не выбирайте рюкзак «на вырост», он должен быть вам впритык. Как минимум на полупустом рюкзаке будет сложнее носить лыжи или сноуборд. Как максимум — некомфортно кататься вообще, поскольку все ваши вещи будут «летать» внутри. Это значит, что о стабильности и сбалансированном катании можно забыть.

Девушкам лучше выбирать рюкзак среди женских моделей, поскольку производители стараются делать лямки и пояс с учётом женской анатомии. У таких моделей часто укорочена спинка, что делает посадку более соответствующей среднему женскому росту.

Не стесняйтесь и попробуйте воспользоваться молнией и карманами в надетых перчатках или варежках. Не обращайте внимания, если шнурки на бегунках молний неудобные, их всегда можно заменить.

Если вы планируете активно врываться во внетрассовое катание (особенно на городских курортах), обратите внимание, насколько сильно будут болтаться свободные концы лямок и различные петли. Уточните, возможно ли будет их спрятать. Чем меньше таких деталей на рюкзаке, тем меньше вероятность, что вы повиснете на еловых ветках и кустах.

Ранее мы рассказывали о том, как выбрать горнолыжную маску. Важные советы ищите в этой статье