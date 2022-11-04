Как правильно выбрать горнолыжный рюкзак? Советы от инструктора по сноубордингу

Рюкзак — незаменимый атрибут вашего нахождения в горах. Неважно, чем вы будете там заниматься: кататься на лыжах, сноуборде, ходить по пешим маршрутам или просто отдыхать. У вас обязательно образуется набор вещей, которые придётся носить с собой. Конечно, можно всё распихать по карманам, но проще и удобнее будет с рюкзаком. Сегодня расскажем, как выбрать этот атрибут путешественника, чтобы было удобно кататься.
Сразу оговоримся, что затрагивать тему внетрассового или паркового катания мы не станем, да и вообще касаться именно спорта, поскольку у этого есть свои особенности и нюансы, а поговорим о простом нахождении на трассе.
Зачем на склоне нужен рюкзак
День человека, который приехал провести отпуск в горах, обычно начинается со сборов — завтрак не считаем.
Необходимо:
- проверить, высохла ли одежда — вы вряд ли захотите замёрзнуть и простыть во время катания;
- осмотреть инвентарь — возможно, придётся что-то подкрутить и перенастроить;
- найти варежки, шлем, маску и балаклаву;
- зарядить телефон и рацию, которую многие используют, чтобы оставаться с друзьями на связи;
- заварить термос с чаем, собрать перекус;
- доложить дополнительную куртку, кофту или термовку на случай, если вдруг вы вспотеете больше обычного;
- захватить на ресепшене карту курорта, на всякий случай её лучше иметь с собой.
Получается, что у вас с собой окажется порядка десяти сопутствующих вещей разного размера, на которые не хватит карманов куртки и брюк. Да и кататься с термосом в руках небезопасно. Поэтому и надо подумать о приобретении рюкзака.
Помимо основной функции хранения, рюкзак может выполнять и защитную. Если вы будете возить с собой что-то мягкое на спине, это может быть некой аналогией «черепашке» и, пускай не сильно, но защитить при падении и травмах.
Кроме того, рюкзак можно положить на снег, чтобы посидеть, пристегнуться или подождать друзей, которые задержались на трассе. Вариантов его использования можно придумать сколько угодно, тем более с опытом «жизни в горах» количество применений будет расти.
«Рюкзак — это вечная проблема: он либо болтается на вас, либо его негде положить, либо вы сдаёте его в камеру хранения и задаётесь вопросом «а зачем он тогда нужен?». Поэтому я отношусь к тому типу людей, кто подбрасывает свои вещи другим. Даже подарил рюкзак жене специально для этого. Но нетрудно догадаться, кто в итоге с ним катается.
Конечно, есть и другие примеры. Норвежский райдер с непроизносимым именем Fridtjof Sæther Tischendorf постоянно выступает на соревнованиях по фристайлу с рюкзаком и даже выиграл X-Games 2019. Поэтому стоит просто подобрать удобный рюкзак. Пользы от его наличия намного больше, чем кажется».
На что обратить внимание при покупке
По опыту путешествий и пребывания на горных курортах мы можем ответственно заявить, что идеального рюкзака не существует. В первую очередь на выбор будут влиять ваши приоритеты и желания. Для одних комфортным будет ношение среднего рюкзака, для других — небольшого, только для термоса. При выборе вы можете опираться на следующий список нюансов, но помните, что ваш личный комфорт должен стоять на первом месте.
- Объём до 20 л — в большинстве случаев он будет оптимальным.
- Наличие системы крепежа лыж и сноубордов.
- Жёсткая спинка, плотная и эргономичная посадка на спине.
- Возможность отстёгивать поясной ремень, если он есть.
- Достаточное наличие карманов под мелочь.
- Быстрый доступ к вещам со спины.
- Отделение для гидратора (питьевая система, состоящая из ёмкости для воды и трубки).
- Мягкое отделение для маски и очков.
- Крепление для шлема.
- Наличие непромокаемого чехла.
- Яркий цвет.
- Практичность материала и крепкость фурнитуры.
- Модульная конструкция, чтобы была возможность избавиться от ненужных стреп и ремешков.
Фото: istockphoto.com
Как правильно выбрать рюкзак
- Вы обязательно должны примерить рюкзак. Совершать окончательный выбор и покупку через интернет не советуем. По возможности постарайтесь загрузить рюкзак так, как будете делать это на склоне. Проанализируйте, насколько вам будет комфортно кататься с ним. После выбора одного сравните его с несколькими другими похожими моделями.
- Не выбирайте рюкзак «на вырост», он должен быть вам впритык. Как минимум на полупустом рюкзаке будет сложнее носить лыжи или сноуборд. Как максимум — некомфортно кататься вообще, поскольку все ваши вещи будут «летать» внутри. Это значит, что о стабильности и сбалансированном катании можно забыть.
- Девушкам лучше выбирать рюкзак среди женских моделей, поскольку производители стараются делать лямки и пояс с учётом женской анатомии. У таких моделей часто укорочена спинка, что делает посадку более соответствующей среднему женскому росту.
- Не стесняйтесь и попробуйте воспользоваться молнией и карманами в надетых перчатках или варежках. Не обращайте внимания, если шнурки на бегунках молний неудобные, их всегда можно заменить.
- Если вы планируете активно врываться во внетрассовое катание (особенно на городских курортах), обратите внимание, насколько сильно будут болтаться свободные концы лямок и различные петли. Уточните, возможно ли будет их спрятать. Чем меньше таких деталей на рюкзаке, тем меньше вероятность, что вы повиснете на еловых ветках и кустах.