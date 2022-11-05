4 упражнения для идеального пресса, которые нужно делать по утрам

Самые эффективные тренировки — утренние, потому что процесс жиросжигания идёт активнее. Дело в том, что с утра у нас ускоряется метаболизм, а сахар в крови понижен. Соответственно, пока вы не поели, основную энергию организм будет черпать из жиров. Предлагаем вам короткую тренировку на пресс, которая поможет взбодриться после сна и станет ещё одним шагом на пути к красивому телу.

Анастасия Чака фитнес-тренер Этот комплекс лучше всего выполнять до завтрака.

Складка

Техника выполнения

Лягте на спину, в левую руку возьмите гантель, правую положите на пол. Правую ногу выпрямите, а левую согните в колене и поставьте на пол.

На выдохе поднимите прямую правую ногу вверх и одновременно с этим заведите рабочую руку с гантелью за неё.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполните по 15–30 повторений на каждую сторону.

Ножницы со скручиваниями

Техника выполнения

Лягте на спину, руки вытяните за головой, ноги поднимите вверх.

На четыре счёта сделайте перекрёстные движения ногами, после чего расставьте их в стороны в воздухе.

Без паузы на выдохе оторвите лопатки от пола и потянитесь прямыми руками между ног.

На вдохе вернитесь в исходное положение и снова выполните ножницы.

Выполните 20–30 повторений.

Усложнённые скручивания с утяжелением

Техника выполнения

Лягте на спину, возьмите в руки нетяжёлый мяч или гантель и вытяните их за голову. Ноги согните в коленях до угла 90 градусов и оторвите стопы от пола.

На выдохе раздвиньте и выпрямите ноги, чтобы получилась буква V. Одновременно с этим оторвите лопатки и поясницу от пола и потянитесь прямыми руками с отягощением вперёд.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполните 20–30 повторений.

Усложнённые подъёмы ног

Техника выполнения

Сядьте на пол, ноги выпрямите и оторвите от пола, обопритесь на локти позади себя.

Из этого положения на выдохе поднимите ноги вверх и приподнимитесь на руках, выпрямляя их за счёт мышц пресса.

На вдохе вернитесь в исходное положение, но ноги опустите в правую сторону.

Затем выполните то же самое, но на этот раз ноги опустите в левую сторону.

Выполните 15–30 повторений.

Тренировка закончена. Подробное выполнение смотрите в видео.

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