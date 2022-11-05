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Как правильно качать пресс по утрам — 4 наиболее эффективных упражнения

4 упражнения для идеального пресса, которые нужно делать по утрам
Виктор Обморнов Анастасия Чака
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4 упражнения для идеального пресса
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Тренировка займёт не больше 10 минут.

Самые эффективные тренировки — утренние, потому что процесс жиросжигания идёт активнее. Дело в том, что с утра у нас ускоряется метаболизм, а сахар в крови понижен. Соответственно, пока вы не поели, основную энергию организм будет черпать из жиров. Предлагаем вам короткую тренировку на пресс, которая поможет взбодриться после сна и станет ещё одним шагом на пути к красивому телу.

<a href="https://www.championat.com/authors/6191/1.html">Анастасия Чака</a>
Анастасия Чака
фитнес-тренер

Этот комплекс лучше всего выполнять до завтрака.

Складка

Техника выполнения

  • Лягте на спину, в левую руку возьмите гантель, правую положите на пол. Правую ногу выпрямите, а левую согните в колене и поставьте на пол.
  • На выдохе поднимите прямую правую ногу вверх и одновременно с этим заведите рабочую руку с гантелью за неё.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполните по 15–30 повторений на каждую сторону.

Ножницы со скручиваниями

Техника выполнения

  • Лягте на спину, руки вытяните за головой, ноги поднимите вверх.
  • На четыре счёта сделайте перекрёстные движения ногами, после чего расставьте их в стороны в воздухе.
  • Без паузы на выдохе оторвите лопатки от пола и потянитесь прямыми руками между ног.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение и снова выполните ножницы.

Выполните 20–30 повторений.

Усложнённые скручивания с утяжелением

Техника выполнения

  • Лягте на спину, возьмите в руки нетяжёлый мяч или гантель и вытяните их за голову. Ноги согните в коленях до угла 90 градусов и оторвите стопы от пола.
  • На выдохе раздвиньте и выпрямите ноги, чтобы получилась буква V. Одновременно с этим оторвите лопатки и поясницу от пола и потянитесь прямыми руками с отягощением вперёд.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполните 20–30 повторений.

Усложнённые подъёмы ног

Техника выполнения

  • Сядьте на пол, ноги выпрямите и оторвите от пола, обопритесь на локти позади себя.
  • Из этого положения на выдохе поднимите ноги вверх и приподнимитесь на руках, выпрямляя их за счёт мышц пресса.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение, но ноги опустите в правую сторону.
  • Затем выполните то же самое, но на этот раз ноги опустите в левую сторону.

Выполните 15–30 повторений.

Тренировка закончена. Подробное выполнение смотрите в видео.

А если вы хотите прокачать не только пресс, но и все остальные мышцы и похудеть, вот вам короткий, но эффективный жиросжигающий комплекс. Ищите его по ссылке.
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