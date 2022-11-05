4 упражнения для идеального пресса, которые нужно делать по утрам
Тренировка займёт не больше 10 минут.
Самые эффективные тренировки — утренние, потому что процесс жиросжигания идёт активнее. Дело в том, что с утра у нас ускоряется метаболизм, а сахар в крови понижен. Соответственно, пока вы не поели, основную энергию организм будет черпать из жиров. Предлагаем вам короткую тренировку на пресс, которая поможет взбодриться после сна и станет ещё одним шагом на пути к красивому телу.
фитнес-тренер
Этот комплекс лучше всего выполнять до завтрака.
Складка
Техника выполнения
- Лягте на спину, в левую руку возьмите гантель, правую положите на пол. Правую ногу выпрямите, а левую согните в колене и поставьте на пол.
- На выдохе поднимите прямую правую ногу вверх и одновременно с этим заведите рабочую руку с гантелью за неё.
- На вдохе вернитесь в исходное положение.
Выполните по 15–30 повторений на каждую сторону.
Ножницы со скручиваниями
Техника выполнения
- Лягте на спину, руки вытяните за головой, ноги поднимите вверх.
- На четыре счёта сделайте перекрёстные движения ногами, после чего расставьте их в стороны в воздухе.
- Без паузы на выдохе оторвите лопатки от пола и потянитесь прямыми руками между ног.
- На вдохе вернитесь в исходное положение и снова выполните ножницы.
Выполните 20–30 повторений.
Усложнённые скручивания с утяжелением
Техника выполнения
- Лягте на спину, возьмите в руки нетяжёлый мяч или гантель и вытяните их за голову. Ноги согните в коленях до угла 90 градусов и оторвите стопы от пола.
- На выдохе раздвиньте и выпрямите ноги, чтобы получилась буква V. Одновременно с этим оторвите лопатки и поясницу от пола и потянитесь прямыми руками с отягощением вперёд.
- На вдохе вернитесь в исходное положение.
Выполните 20–30 повторений.
Усложнённые подъёмы ног
Техника выполнения
- Сядьте на пол, ноги выпрямите и оторвите от пола, обопритесь на локти позади себя.
- Из этого положения на выдохе поднимите ноги вверх и приподнимитесь на руках, выпрямляя их за счёт мышц пресса.
- На вдохе вернитесь в исходное положение, но ноги опустите в правую сторону.
- Затем выполните то же самое, но на этот раз ноги опустите в левую сторону.
Выполните 15–30 повторений.
Тренировка закончена. Подробное выполнение смотрите в видео.
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