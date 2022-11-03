Иногда стремление к идеалу может причинять вред вам и окружающим.

Перфекционизм или обсессивно-компульсивное расстройство? Как понять, что у вас проблемы

Педантичный, ответственный, аккуратист — не человек, а мечта начальника или воспитателя детского сада. Разве не этот набор качеств хочет видеть в нас требовательное современное общество? Но всё же стремление сделать дело лучше и обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) — это разные вещи. Рассказываем о ключевых отличиях.

Эрстея Дэйс психолог-расстановщик, невролог Нет ничего предосудительного в любви к чистоте и порядку. Но если вы в глубине души понимаете, что «сбегаете» в уборку от тяжёлых мыслей, если она становится манией — пора задуматься о том, не «звоночек» ли это. Может быть, у вас ОКР? Вот как это можно понять.

Как проявляется обсессивно-компульсивное расстройство

Персонажи картин «Лучше не бывает», «Психо», «Клиника» или «Грязная любовь» наглядно демонстрируют симптомы обсессивно-компульсивного расстройства личности. Если ОКР — это про вас, то наверняка:

вы прокручиваете в голове негативные мысли и образы, они не отстают от вас, следуют неотступно, подобно тени;

у вас возникают иррациональные страхи и тревоги;

особенно много беспокойства причиняют вам микробы и грязь;

вы постоянно всё перепроверяете: закрыта ли дверь, выключен ли свет, не включен ли утюг;

вы боитесь допустить малейшую ошибку в работе;

вам свойственно накопительство и собирательство.

Собственно, расстройство включает в себя «обсессию», то есть повторяющиеся, неотступные мысли, и «компульсию» — навязчивые действия, которые человеку приходится воспроизводить, чтобы унять свою тревогу.

Из-за чего возникает ОКР

Учёные давно работают над поиском причин заболевания. И вот какие факторы, оказывающие влияние на его формирование, они выделили.

Генетическая предрасположенность. Мутация группы генов, отвечающих за распределение гормона серотонина.

Мутация группы генов, отвечающих за распределение гормона серотонина. Наследственность. ОКР передаётся от родителей к детям.

ОКР передаётся от родителей к детям. Аутоиммунные заболевания. Стрептодермия, острый тонзиллит, скарлатина и другие инфекционные болезни, перенесённые в раннем возрасте.

Стрептодермия, острый тонзиллит, скарлатина и другие инфекционные болезни, перенесённые в раннем возрасте. Травмы при рождении.

Изъяны воспитания. Строгость и перфекционизм родителей, их непомерные требования к себе и ребёнку.

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Чем отличается обсессивно-компульсивное расстройство от перфекционизма

Человек с ОКР живёт в очень опасном, безрадостном мире, где ни на что нельзя положиться. Может быть, в дом влезут грабители или дом подожгут, или на него упадёт самолёт. Человек с этим расстройством моментально выстраивает катастрофический сценарий, в котором нет логики.

Как избавиться от негативных мыслей, читайте в статье по ссылке

Что самое интересное — подобные образы и видения посещают всех. Но условно здоровый «фантазёр» встречается с ужасающей мыслью и прощается с ней. А носитель обсессивно-компульсивного расстройства сражается с ней и не может её отпустить. Легче ему становится только благодаря стереотипным действиям. Он моется, убирается, контролирует, ровно ли лежат вещи, и тому подобное.

Привычка для таких людей порой первая натура, а не вторая. Например, у меня был пациент, занимавший высокую должность. Когда он приходил, ему нужно было тщательно вымыть руки, повесить одежду на строго определённое место и сесть за конкретный стол.

Скрупулёзный «сотрудник мечты» на самом деле часто причиняет дискомфорт окружающим. Особенность пациента с ОКР в том, что любое проявление эмоций в его сторону способно спровоцировать агрессию, депрессивный эпизод и даже подтолкнуть к суициду. Ситуация омрачается тем, что невозможность избавиться от навязчивых мыслей и действий часто ограничивает социальную активность больного, приводит к замкнутости и подавленности.

Лечить ОКР может и должен врач-психиатр. И хотя в сознании многих это расстройство обрело какой-то загадочный флёр, в действительности оно ухудшает качество жизни самого больного и его близких и имеет печальные последствия.

Как понять, что стоит обратиться к психиатру, читайте в статье по ссылке