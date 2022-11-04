Что поза для сна говорит о вашем здоровье? Объясняют врачи

Одним комфортнее спать на спине, вторым — на боку, третьим — на животе. Оказывается, это не просто привычка. Поза для сна может многое рассказать о вашем здоровье.

О каких заболеваниях может говорить поза для сна

София Черкасова сомнолог, терапевт, клинический психолог, кандидат медицинских наук Определённые закономерности здесь возможны. Например, если в каком-то положении человеку мешает боль, то он будет этого избегать. Травма руки или ноги, заболевания позвоночника с корешковым синдромом и односторонними болями, опоясывающий лишай и прочее могут заставить человека отказаться от сна на больном боку.

Некоторым противопоказан сон на спине — например, тем, кто храпит. В этом положении больше западает язык, уменьшая просвет дыхательных путей, и храп становится сильнее. То же самое зачастую относится к остановкам дыхания во сне при синдроме обструктивного апноэ сна.

При хронической сердечной недостаточности человек с большой вероятностью будет выбирать для себя более высокую подушку, потому что ему тяжело дышать в горизонтальном положении из-за застоя крови в лёгких. К тому же будут стремиться люди с изжогой, так как в положении лёжа обратный заброс желудочного содержимого в пищевод усиливается.

При синдроме беспокойных ног, уже упоминавшемся апноэ сна и заболеваниях, которые вызывают те или иные ночные симптомы (боль, учащённые мочеиспускания, изжога), человек будет склонен часто менять позу во сне. Это вызвано попытками найти более комфортное положение и пробуждениями из-за неприятных ощущений.

На что ещё может указывать поза для сна

Евгений Ильченко врач-психиатр, преподаватель кафедры СЗГМУ имени И. И. Мечникова Многое зависит от того, как часто человек меняет положение при засыпании. Чем больше мы совершаем движений, тем больше отдаляем процесс засыпания. Например, поза эмбриона с поджатыми к животу согнутыми ногами может говорить о тревожности. Такое положение тела даёт человеку ощущение безопасности.

Также при засыпании, помимо частых смен позы и нахождения того самого удобного места, возможен так называемый синдром беспокойных ног, при котором возникают неприятные ощущения в нижних конечностях. Подобное наблюдается в рамках неврологической патологии, иногда при недостатке микроэлементов (магния, кальция), а также при невротических состояниях.

Большую роль во сне играют и подёргивания, когда человек совершает много двигательных движений. Это может указывать, например, на нарушения, связанные с неправильной работой головного мозга. В этом случае необходимо провести диагностику.

Сон — это второе здоровье. Если вас что-то беспокоит, всегда можно обратиться к сомнологу — специалисту по нарушениям сна.