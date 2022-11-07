Как убрать складки на спине. 5 эффективных упражнений для женщин

Складки на спине появляются из-за жировых отложений. Эта проблема может появиться даже у людей с красивой и стройной фигурой. Дело в том, что спина так же, как и бёдра и живот, это место скопления подкожного жира. И если не решать эту проблему комплексно, с возрастом ситуация будет только усугубляться. Убрать складки на спине можно только с помощью правильного питания и регулярных физических нагрузок. Предлагаем начать путь к красивой фигуре с нашей простой тренировки.

Маргарита Гуртанова фитнес-тренер Показывает комплекс упражнений, который поможет убрать складки на спине.

Повороты торса

Техника выполнения

Поставьте ноги на ширине плеч, бодибар разместите на плечах, возьмитесь руками за концы снаряда.

Поверните корпус на 90 градусов вправо.

Из этого положения сразу поверните корпус влево по аналогии.

Упражнение выполняйте без пауз, все повороты должны быть плавными.

Выполните 20 повторений.

Фото: istockphoto.com

Диагональные наклоны

Техника выполнения

Поставьте ноги на ширине плеч, бодибар разместите на плечах, возьмитесь руками за концы снаряда.

Наклонитесь вперёд и локтем правой руки попытайтесь дотянуться до колена левой ноги. Бодибар при этом не выпускайте из рук. Ноги при этом держите ровно, не сгибайте и не подтягивайте их к груди.

Вернитесь в исходное положение и снова наклонитесь вниз, но на этот раз локтем левой руки старайтесь дотянуться до колена правой ноги.

Спину держите прямой, дышите ровно.

Выполните по 10 повторений на каждую сторону.

Тяга к животу в наклоне

Техника выполнения

Поставьте ноги на ширине плеч, бодибар возьмите в руки средним хватом ладонями к себе.

Слегка прогнувшись в пояснице, наклоните корпус вперёд, ноги слегка согните в коленях. Взгляд также направьте вперёд.

На выдохе подтяните бодибар к животу, локти в верхней точке должны смотреть вверх.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполните 12–15 повторений.

Фото: istockphoto.com

«Диагональ» на коврике

Техника выполнения

Встаньте на четвереньки на коврик, упор сделайте на предплечья и колени.

На выдохе одновременно вытяните левую руку вперёд, а правую ногу назад, оторвав их от пола. Удерживайте себя в этом положении несколько секунд.

Вернитесь в исходное положение. Тут же вытяните правую руку вперёд и левую ногу назад и снова удержите себя в этом положении.

Вернитесь в исходное положение.

Выполните по 10 повторений на каждую сторону.

Фото: istockphoto.com

Лодочка на коврике

Техника выполнения

Лягте на живот. Руки вытяните перед собой, прямые ноги лежат на коврике.

Поднимите ноги и руки на 20–30 см выше пола. Удерживайте себя так 10 секунд, дышите ровно.

Вернитесь в исходное положение.

Выполните 10–15 повторений.

Тренировка закончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

Для достижения эффекта эти упражнения нужно делать регулярно два раза в неделю. Помните, что, помимо этой лёгкой тренировки, вам будет нужна ещё какая-то активность в течение дня.

Если вы хотите проработать не только зону спины, но и бёдер, мы подготовили ещё одну тренировку для этой проблемной зоны. О том, какие упражнения помогут убрать «ушки», читайте в этой статье