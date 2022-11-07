Как убрать складки на спине. 5 эффективных упражнений для женщин
Вам понадобятся всего 10 минут и бодибар.
Складки на спине появляются из-за жировых отложений. Эта проблема может появиться даже у людей с красивой и стройной фигурой. Дело в том, что спина так же, как и бёдра и живот, это место скопления подкожного жира. И если не решать эту проблему комплексно, с возрастом ситуация будет только усугубляться. Убрать складки на спине можно только с помощью правильного питания и регулярных физических нагрузок. Предлагаем начать путь к красивой фигуре с нашей простой тренировки.
фитнес-тренер
Показывает комплекс упражнений, который поможет убрать складки на спине.
Повороты торса
Техника выполнения
- Поставьте ноги на ширине плеч, бодибар разместите на плечах, возьмитесь руками за концы снаряда.
- Поверните корпус на 90 градусов вправо.
- Из этого положения сразу поверните корпус влево по аналогии.
- Упражнение выполняйте без пауз, все повороты должны быть плавными.
Выполните 20 повторений.
Фото: istockphoto.com
Диагональные наклоны
Техника выполнения
- Поставьте ноги на ширине плеч, бодибар разместите на плечах, возьмитесь руками за концы снаряда.
- Наклонитесь вперёд и локтем правой руки попытайтесь дотянуться до колена левой ноги. Бодибар при этом не выпускайте из рук. Ноги при этом держите ровно, не сгибайте и не подтягивайте их к груди.
- Вернитесь в исходное положение и снова наклонитесь вниз, но на этот раз локтем левой руки старайтесь дотянуться до колена правой ноги.
- Спину держите прямой, дышите ровно.
Выполните по 10 повторений на каждую сторону.
Тяга к животу в наклоне
Техника выполнения
- Поставьте ноги на ширине плеч, бодибар возьмите в руки средним хватом ладонями к себе.
- Слегка прогнувшись в пояснице, наклоните корпус вперёд, ноги слегка согните в коленях. Взгляд также направьте вперёд.
- На выдохе подтяните бодибар к животу, локти в верхней точке должны смотреть вверх.
- На вдохе вернитесь в исходное положение.
Выполните 12–15 повторений.
Фото: istockphoto.com
«Диагональ» на коврике
Техника выполнения
- Встаньте на четвереньки на коврик, упор сделайте на предплечья и колени.
- На выдохе одновременно вытяните левую руку вперёд, а правую ногу назад, оторвав их от пола. Удерживайте себя в этом положении несколько секунд.
- Вернитесь в исходное положение. Тут же вытяните правую руку вперёд и левую ногу назад и снова удержите себя в этом положении.
- Вернитесь в исходное положение.
Выполните по 10 повторений на каждую сторону.
Фото: istockphoto.com
Лодочка на коврике
Техника выполнения
- Лягте на живот. Руки вытяните перед собой, прямые ноги лежат на коврике.
- Поднимите ноги и руки на 20–30 см выше пола. Удерживайте себя так 10 секунд, дышите ровно.
- Вернитесь в исходное положение.
Выполните 10–15 повторений.
Тренировка закончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.
Для достижения эффекта эти упражнения нужно делать регулярно два раза в неделю. Помните, что, помимо этой лёгкой тренировки, вам будет нужна ещё какая-то активность в течение дня.
Если вы хотите проработать не только зону спины, но и бёдер, мы подготовили ещё одну тренировку для этой проблемной зоны. О том, какие упражнения помогут убрать «ушки», читайте в этой статье
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