Чем могут быть вредны отжимания на брусьях? 3 случая, когда к снаряду лучше не подходить

Егор Ходырев фитнес-тренер Могут ли навредить тренировки на брусьях? В каких случаях этот снаряд лучше избегать?

Тренировки на брусьях очень эффективны для прокачки мускулов груди, трицепсов и дельтовидных мышц. Однако вы можете легко себе навредить, если будете игнорировать особенности тренировок и индивидуальные нюансы своего организма. Вот три случая, когда от отжиманий на брусьях стоит отказаться.

Вы не владеете техникой выполнения

Во время тренировки на брусьях сильную нагрузку получает весь плече-лопаточный сустав. Когда мы опускаемся на брусьях в нижнее положение, кость в суставе достигает крайней амплитуды движения. Любая крайняя амплитуда не полезна для здоровья суставов, а тем более под нагрузкой в несколько десятков килограммов собственного веса. Добавьте к этому неправильную технику выполнения, и вы получите боли в плечах и снижение силовых показателей. На начальном этапе учитесь отжиматься с использованием фитнес-резинки или гравитрона. Эти вспомогательные средства снимут несколько килограммов нагрузки. Вы сможете отработать правильную технику упражнения до автоматизма без вреда для здоровья.

Вы не долечили старые травмы

Если у вас есть старые травмы, растяжения, нестабильность и дискомфорт в плечах, необходимо залечить их перед тем, как тренироваться на брусьях. Только так отжимания принесут пользу, а не вред. Выстраивайте тренировки таким образом, чтобы они соответствовали вашей цели, были безопасны для опорно-двигательного аппарата и соотносились с принципом постепенности – от простого к сложному.

У вас есть острые боли

При наличии острых болей в плече-лопаточном суставе, шейном или грудном отделе позвоночника тренировки на брусьях пойдут во вред. При любых острых болях заниматься физическими нагрузками запрещено. Необходимо дождаться ухода острых болей, а после проводить специальные восстановительные тренировки. Это нужно делать под присмотром врача и тренера.

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Как сделать тренировку на брусьях полезной

Научитесь делать упражнение правильно. В первую очередь при отжиманиях на брусьях обратите внимание на угол сгибания в локтях – опускайтесь до угла 90 градусов. Изучите, чем отличается тренировка на брусьях с узкой постановкой рук от широкой постановки. Понимание этого поможет вам добиться атлетичного тела, избежать травм и долгие годы прогрессировать.

Проконсультируйтесь с грамотным тренером. Результаты тестирования позволят понять, в каком состоянии ваши лопатки, нужно ли поработать над подвижностью грудного отдела позвоночника, прежде чем тренироваться на брусьях. Может быть, вам стоит найти альтернативу брусьям и заменить их на гантели, штангу или тренажёры.

Делайте разминку. Это правило распространяется на все виды тренировок с любыми спортивными снарядами. Разминка увеличивает эффективность занятия и защищает от травм. Перед тренировкой на брусьях обязательно сделайте серию лёгких упражнений на мышцы плеч, в особенности на мышцы ротаторной манжеты плеча.

Сделайте тренировки на брусьях максимально полезными для своего здоровья. Для этого соблюдайте данные принципы. Так вы сэкономите деньги и время на походы к врачам. Бездумные тренировки спустя время проявят себя в виде травмы. Тщательно изучите информацию заранее, чтобы знать, какой вред можно получить от тренировок на брусьях и как его избежать.

Если вы хотите выжать максимум из отжиманий на брусьях и добиться высоких спортивных результатов, устраните лишний вес, научитесь контролировать лопатки и уделяйте особое внимание тренировкам мышц груди и трицепса.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно отжиматься на брусьях и стоит ли это делать каждый день. Ищите ответы в этой статье