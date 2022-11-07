Как распознать аппендицит. 2 способа для самопроверки

И симптомы, на которые стоит обратить внимание.

Ирина Юзуп кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, нутрициолог Долгие годы медицина считала его ненужным органом, отростком, атавизмом (появление признаков, характерных отдалённым предкам). И при малейшем воспалении его удаляли. Все последние исследования говорят о том, что аппендикс — спаситель микробиоты и инкубатор кишечной палочки. Ведь именно в нём сохраняется оригинальная микрофлора толстой кишки.

Ключевой причиной воспаления аппендикса является закупорка его просвета. Вызывать её могут каловые камни, увеличение лимфатических фолликулов, опухоль, скопление паразитов, плотные фрагменты пищи (например, косточки).

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На фоне закупорки начинают активно размножаться условно-патогенные бактерии (чаще всего Escherichia Coli, всеми нами любимая кишечная палочка). И это вызывает провоспалительную реакцию, которая и приводит к аппендициту. Чтобы исключить острый иммунный ответ, важно профилактировать закупорку червеобразного отростка, а это в первую очередь рациональное питание и подвижный образ жизни.

Как распознать аппендицит

В большинстве случаев аппендицит проявляется острой болью, распространяющейся от пупка к правой части диафрагмы. В зависимости от анатомического расположения аппендикса, человек может ощущать боль в области спины, таза или паха; или же в области желудка.

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Возможны несколько вариантов развития событий. В первом случае человек ощущает острые спонтанные боли, которые могут затихнуть, когда нервные окончания аппендикса отомрут. Тогда потребуется экстренная госпитализация.

Другой вариант: человек не чувствует острых болей, однако у него пропадает аппетит, поднимается температура до 37,5–38 градусов, присутствует общее недомогание.

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Пальпацию самостоятельно при подозрении на возникновение аппендицита проводить нельзя, это может спровоцировать разрыв аппендикса, высок риск развития перитонита.

Специалисты-гастроэнтерологи рекомендуют громко покашлять, при аппендиците вы почувствуете боль в правой подвздошной области. Ещё один из возможных способов самопроверки – поза эмбриона. Боль ослабнет, если вы притянете ноги к груди и ляжете на правый бок. На левом, лёжа с прямыми ногами, вы ощутите сильную боль.