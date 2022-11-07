Как организовать путешествие на Байкал. Гайд для самостоятельной поездки

Если путешествие на Байкал — ваша давняя мечта, но по каким-то причинам вы так и не решились туда поехать, в этот раз сомнений не останется. Собрали в одном материале только самое важное: как спланировать маршрут и сколько это будет стоить.
Как добраться
Добраться до Байкала можно двумя способами. Он находится на территории Иркутской области и Республики Бурятия. В столицы этих регионов можно долететь из Москвы, из Питера, и сейчас, кстати, развиваются региональные перевозки. До Иркутска и Улан-Удэ можно долететь без пересадок из многих регионов России. Откуда нельзя самолётом – можно доехать на поезде, потому что это всё Транссиб.
На Байкал лучше всего лететь из Москвы через Иркутск: сюда регулярно летают «Аэрофлот» и «Победа». Около Байкала есть ещё один аэропорт, в Улан-Удэ, но он больше подходит для путешествующих из Владивостока: из столицы рейсов меньше, а дорога займёт больше времени.
Лететь около пяти часов из Москвы, на час больше – из Санкт-Петербурга. В день до Иркутска летает порядка шести-семи рейсов из Москвы, а вот из Петербурга выбор небольшой, один рейс летает без пересадок. До Улан-Удэ столько же, так что в сумме ежедневно из Москвы и Петербурга до Байкала летает больше 10 рейсов.
До самого Байкала от Иркутска около 70 км, преодолеть которые можно разными способами — зависит от того, куда вы хотите отправиться. Так, до приозёрного посёлка Листвянка из города ходят маршрутки. Там стоит остановиться, чтобы увидеть со смотровой площадки восточные Саяны, Байкал и Ангару, прокатиться на канатной дороге и сходить в музей деревянного зодчества под открытым небом. Здесь же находится небольшой горнолыжный курорт «Истлэнд».
Что по ценам
Лететь до Иркутска из Москвы около шести часов, билеты туда-обратно на декабрь сейчас стоят — от 14 тыс. руб. с багажом. На новогодние праздники цены выше, но, если бронировать сейчас, можно уложиться в 35 тыс. руб.
На проживание и еду закладывайте от 2 тыс. руб. в день на человека. Стоит понимать, что сейчас там тоже сезон, но зимний. Он, конечно, дешевле и скромнее, чем летний, но зато там есть уникальные активности, которых нет летом. И народу поменьше.
Куда ехать
Сююмбике: От Иркутска и Листвянки начинается маршрут до знаменитого острова Ольхон. Регулярных рейсов сюда нет, поэтому нужно заранее забронировать билет на автобус Иркутск – Сахюрты – Хужир. Сделать это можно на сайте местного перевозчика «Ольхон-Экспресс», стоимость поездки — около 1,5 тыс. руб. в один конец. Дорога займёт примерно четыре часа с остановками на перекусы и переправой на остров.
На самом Ольхоне имеет смысл остановиться хотя бы на два-три дня, чтобы успеть объехать окрестности, увидеть мыс Хобой, прибрежные пещеры и гору Шаманку — священное место у здешних жителей. Остановиться можно в одной из гостиниц или на турбазе в посёлке Хужир: Ольхон очень популярен у туристов, поэтому недостатка в вариантах размещения нет.
Фото: unsplash.com/@wolfalexs
В целом во время путешествия удобно бронировать жильё в Иркутске или Листвянке — но в Иркутске выбор больше, а шансы найти бюджетный вариант выше. Из обеих точек можно добраться до большинства интересных мест Байкала.
Ещё один пункт, который стоит включить в своё путешествие, — поездка по Кругобайкальской железной дороге, построенной в начале прошлого века. Зимой здесь проводятся экскурсии на поезде, и эту возможность лучше не упускать: дорога идёт по живописному берегу озера, через огромное количество туннелей, мостов, галерей и виадуков.
Главная достопримечательность зимнего Байкала — это, конечно, знаменитый лёд и ледяные торосы. Но учтите, чтобы безопасно гулять по озеру, нужно подождать конца января. К этому времени толщина льда позволяет не только ходить, но и кататься на коньках, джипе или собачьей упряжке.
Фото: istockphoto.com
Что с собой взять
Погода зимой на Байкале достаточно суровая: температура опускается до 20–25°C, а из-за сильных ветров кажется, что ещё холоднее. Поэтому вам точно понадобится комплект термобелья, утеплённые куртка и штаны — желательно с мембраной, которая защищает от ветра. Если вы планируете гулять по льду, возьмите с собой ботинки на нескользящей подошве.
Желательно ещё взять с собой балаклаву потеплее, шарф, чтобы замотаться полностью. Представьте, что вы едете в Антарктиду! Вот так примерно одевайтесь на Байкал. Кстати, на Байкале много солнечных дней, поэтому стоит захватить солнцезащитные очки и крем от загара. Получить солнечные ожоги вполне реально — как и обветренную кожу.
Где жить
На Байкале много мест, где можно остановиться. Например, местные часто сдают жильё в посёлках. Если брать бурятскую сторону, самый знаменитый – это Гремячинск. Туда идёт достаточно хорошая дорога. Это как Анапа или Геленджик, только на Байкале. Там все сдают квартиры и дома, в которых можно жить.
Но там же есть и более-менее облагороженные места для проживания: гостиницы, гостевые дома, которые не просто тебе койко-место дают. Там есть и сервис: тепло, горячая вода, завтраки, обеды, ужины. В общем, всё на свете. Жить можно, цены в зимний сезон – дешевле, чем в Анапе, раза в полтора.
На чём передвигаться
Миша: Байкал знаменит своим прозрачным льдом. Но важно смотреть погоду, потому что если идёт снег, то, разумеется, никакого прозрачного льда у вас не будет. Тогда вы приедете и не отличите сам Байкал от ближайших к нему берегов, потому что всё будет одинаково покрыто снегом. Поэтому нужно смотреть погоду – смотреть, когда достаточно долгое время нет осадков. Также нужно, чтобы все старые осадки снесло ветром.
По самому озеру можно передвигаться на машинах. А ещё есть аэролодки – это лодка на воздушной подушке с гигантским винтом сзади. Достаточно популярное развлечение на зимнем Байкале. Фактически паришь с огромной скоростью по бескрайним ледяным просторам. На лодке очень шумно, но, по крайней мере, теплее, чем на улице.
Фото: istockphoto.com
Со стороны Бурятии есть полуостров, называется Святой Нос. Там находится заповедник, по которому медведи бродят. И есть очень интересные острова, до которых можно добраться только по льду. Там огромные ледяные пещеры, в которые входишь и чувствуешь себя Каем из «Снежной Королевы». Всё во льду и в снегу, стоит огромная скала, в которой пещера. Очень впечатляюще. Ну и остров Ольхон, конечно. Говорят, это самое интересное место на Байкале.