6 направлений на Новый год, куда стоит бронировать путёвку уже сейчас

Готовить сани летом – не самый плохой совет, когда речь идёт о бронировании билетов на новогодние праздники. Чтобы гарантированно провести самую волшебную ночь года за тысячи километров от дома, лучше начать планирование праздничного маршрута уже сейчас.
Несколько интересных локаций для встречи Нового года – в заблаговременной подборке для самых продуманных путешественников.
Северный Урал
Северный Урал – одна из самых труднодоступных, а потому и самых притягательных локаций России. Достаточно сказать, что именно в этих местах находятся легендарные столбы-великаны плато Маньпупунёр и перевал Дятлова. В зимний период добраться до них можно только на снегоходах, а потому новичкам, не привыкшим к долгим переездам и бытовым ограничениям, лучше отложить поездки к легендам на лето. А зимой насладиться белоснежной «уральской Лапландией» в её более доступном варианте – покорить склоны Губахи, очароваться снежными шапками зимнего леса с вершины Помяненного камня, пройтись по местам съёмок «Сердца Пармы», а после – уютно устроиться в загородном доме с томиком сказов Бажова: «Малахитовая шкатулка» и «Серебряное копытце» – выходцы из этих мест.
Алтай
Путешествие к Голубым озёрам – прямой билет из Москвы, Петербурга и любого другого мегаполиса в настоящую русскую зиму. Природа Алтая – это бесконечный источник вдохновения. Собираясь на Голубые озёра, я старался узнать о них как можно больше: и о том, что озёра показываются из толщи Катуни всего на несколько месяцев в году; и о том, что приезжать к ним лучше в определённое время суток; и о том, что вода в озёрах меняет цвет в зависимости от освещения. Но когда после долгой дороги бросаешь первый взгляд на это фантастическое место, вся практическая информация мгновенно отходит на второй план. А в голове сменяют друг друга поэтичные метафоры, лучшая из которых звучит так: в жизни всегда должно быть время для путешествия к себе. Звенящая тишина первозданной алтайской тайги это только подчёркивает.
Камчатка
Зимняя Камчатка – абсолютная экзотика даже по меркам искушённых путешественников. Чего стоит один только хели-ски – фрирайд по «пухляку» спящих вулканов с забросом на вертолёте! Двойное удовольствие – съехать прямо на пляж, сменить лыжи на яхту и уплыть прямиком в океан.
Порыбачить, посёрфить, познакомиться с китами, касатками и тюленями. Вернуться на землю, есть икру ложкой и окунуться в природную термальную «ванну». Увидеть другую жизнь на другом конце страны и встретить Новый год первым в России.
Сербия
На сегодняшний день Сербия остаётся одним из немногих доступных вариантов встретить Новый год и Рождество в Европе – с ярмарками, глинтвейном и гирляндами на изумительных исторических фасадах. На Балканы здесь намекают только характерные национальные ритмы вместо Синатры и Дед Мраз со Снегулицей, подменяющие Санту.
Впрочем, это придаёт сербским праздникам дополнительное очарование. Зайдя в музей Теслы и вдоволь нагулявшись по Белграду, смело стартуйте кататься на лыжах в Копаоник, дегустировать «Вранац» у средневековых крепостных стен в Смедерево или бродить по мрачновато-готическому Нишу – между прочим, старейшему городу на Балканах. Что бы вы ни выбрали, Сербия не разочарует.
Танзания
Если на Новый год вы загадываете солнце, тепло и райский отдых, берите билеты на Занзибар. Родина Фредди Меркьюри встретит коралловыми рифами, колониальной архитектурой Стоун-Тауна и легендарными ночными рынками.
С острова легко добраться на материк – на встречу с «африканской пятёркой» диких животных на фото-сафари. Единственное уточнение – Танзания требует времени, объехать страну за 10 дней невозможно. Но если никуда не спешить, можно успеть и к рассветному Килиманджаро, и к тропическим лесам, и много куда ещё – по местам вдохновения аниматоров «Короля льва».
Куба
Для кубинцев Новый Год – очередной повод для карнавала! В ночь на 1 января на улицы Гаваны, Варадеро и Кайо-Коко выходят тысячи нарядных кубинцев в жёлто-красных костюмах, а тёмное южное небо раскрашивают разноцветные фейерверки.
Кстати, в первый день нового года праздник продолжается, но уже по другому поводу – в честь Дня освобождения от диктаторского режима Батисты. Чтобы увидеть Кубу во всём разнообразии, стоит добавить к обязательным пляжным резортам пару дней в столице: настолько колоритные города ещё нужно поискать!