6 направлений на Новый год, куда стоит бронировать путёвку уже сейчас

Готовить сани летом – не самый плохой совет, когда речь идёт о бронировании билетов на новогодние праздники. Чтобы гарантированно провести самую волшебную ночь года за тысячи километров от дома, лучше начать планирование праздничного маршрута уже сейчас.

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story Несколько интересных локаций для встречи Нового года – в заблаговременной подборке для самых продуманных путешественников.

Северный Урал

Северный Урал – одна из самых труднодоступных, а потому и самых притягательных локаций России. Достаточно сказать, что именно в этих местах находятся легендарные столбы-великаны плато Маньпупунёр и перевал Дятлова. В зимний период добраться до них можно только на снегоходах, а потому новичкам, не привыкшим к долгим переездам и бытовым ограничениям, лучше отложить поездки к легендам на лето. А зимой насладиться белоснежной «уральской Лапландией» в её более доступном варианте – покорить склоны Губахи, очароваться снежными шапками зимнего леса с вершины Помяненного камня, пройтись по местам съёмок «Сердца Пармы», а после – уютно устроиться в загородном доме с томиком сказов Бажова: «Малахитовая шкатулка» и «Серебряное копытце» – выходцы из этих мест.

Алтай

Путешествие к Голубым озёрам – прямой билет из Москвы, Петербурга и любого другого мегаполиса в настоящую русскую зиму. Природа Алтая – это бесконечный источник вдохновения. Собираясь на Голубые озёра, я старался узнать о них как можно больше: и о том, что озёра показываются из толщи Катуни всего на несколько месяцев в году; и о том, что приезжать к ним лучше в определённое время суток; и о том, что вода в озёрах меняет цвет в зависимости от освещения. Но когда после долгой дороги бросаешь первый взгляд на это фантастическое место, вся практическая информация мгновенно отходит на второй план. А в голове сменяют друг друга поэтичные метафоры, лучшая из которых звучит так: в жизни всегда должно быть время для путешествия к себе. Звенящая тишина первозданной алтайской тайги это только подчёркивает.

Камчатка

Зимняя Камчатка – абсолютная экзотика даже по меркам искушённых путешественников. Чего стоит один только хели-ски – фрирайд по «пухляку» спящих вулканов с забросом на вертолёте! Двойное удовольствие – съехать прямо на пляж, сменить лыжи на яхту и уплыть прямиком в океан.

Порыбачить, посёрфить, познакомиться с китами, касатками и тюленями. Вернуться на землю, есть икру ложкой и окунуться в природную термальную «ванну». Увидеть другую жизнь на другом конце страны и встретить Новый год первым в России.

Сербия

На сегодняшний день Сербия остаётся одним из немногих доступных вариантов встретить Новый год и Рождество в Европе – с ярмарками, глинтвейном и гирляндами на изумительных исторических фасадах. На Балканы здесь намекают только характерные национальные ритмы вместо Синатры и Дед Мраз со Снегулицей, подменяющие Санту.

Впрочем, это придаёт сербским праздникам дополнительное очарование. Зайдя в музей Теслы и вдоволь нагулявшись по Белграду, смело стартуйте кататься на лыжах в Копаоник, дегустировать «Вранац» у средневековых крепостных стен в Смедерево или бродить по мрачновато-готическому Нишу – между прочим, старейшему городу на Балканах. Что бы вы ни выбрали, Сербия не разочарует.

Танзания

Если на Новый год вы загадываете солнце, тепло и райский отдых, берите билеты на Занзибар. Родина Фредди Меркьюри встретит коралловыми рифами, колониальной архитектурой Стоун-Тауна и легендарными ночными рынками.

С острова легко добраться на материк – на встречу с «африканской пятёркой» диких животных на фото-сафари. Единственное уточнение – Танзания требует времени, объехать страну за 10 дней невозможно. Но если никуда не спешить, можно успеть и к рассветному Килиманджаро, и к тропическим лесам, и много куда ещё – по местам вдохновения аниматоров «Короля льва».

Куба

Для кубинцев Новый Год – очередной повод для карнавала! В ночь на 1 января на улицы Гаваны, Варадеро и Кайо-Коко выходят тысячи нарядных кубинцев в жёлто-красных костюмах, а тёмное южное небо раскрашивают разноцветные фейерверки.

Кстати, в первый день нового года праздник продолжается, но уже по другому поводу – в честь Дня освобождения от диктаторского режима Батисты. Чтобы увидеть Кубу во всём разнообразии, стоит добавить к обязательным пляжным резортам пару дней в столице: настолько колоритные города ещё нужно поискать!

А если вы вдруг в ближайшее или не очень время собираетесь организовать поездку на Байкал, мы составили подробный гайд, как это сделать. Ищите его здесь