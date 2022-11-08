Наконец доступный гаджет для чистки обуви и джорданы для лошадей. Вы не ослышались.

Необычные новинки в мире кроссовок, которые вас точно удивят

Новые модели кроссовок выходят ежедневно, однако новинки, про которые мы сегодня расскажем, совершенно уникальны. Иногда спорны, но уникальны.

Кроссовки для ускорения ходьбы

Специалисты американского Университета Карнеги-Меллона изобрели насадки на обувь, напоминающие ролики. Изобретение получило название Moonwalkers — луноходы. На вид они выглядят как смесь сандалий и роликов, но производитель называет гаджет кроссовками.

Во время того, как вы идёте, моторчик прокручивает колёсики, и именно это ускоряет ваш путь. Если обычно человек ходит со скоростью 5 км/ч, то Moonwalkers ускоряют ходьбу до 15 км/ч. Электронная начинка на основе искусственного интеллекта анализирует шаги пользователя и в зависимости от этого ускоряет, замедляет или полностью останавливает мотор. К примеру, когда нужно остановиться у пешеходного перехода или подняться по лестнице, колёса не будут крутиться, и можно не бояться упасть.

Каждая кроссовка весит примерно один килограмм и подходит под любую обувь. Производители запустили сбор средств на серийный выпуск луноходов с помощью краудфандинговой площадки, а стартовая цена составляет $ 1299.

О том, как правильно ходить, чтобы не навредить здоровью, мы рассказывали в этом материале.

Машинка для чистки обуви

Бренд Phillips выпустил специальный гаджет для чистки кроссовок и другой обуви. По сути, это большая обувная щётка на батарейках, обеспечивающая 500 вращений в минуту, которых хватает, чтобы почистить кроссовки в домашних условиях.

Фото: Phillips

Щётка портативная и очень лёгкая, что позволит частенько брать её с собой. Но самое приятное — это цена: £ 30, что в пересчёте на рубли – 2100.

Полностью разлагаемые кроссовки

Кроссовки Ghost — это вклад бренда Orba в экономику замкнутого цикла. Это протестированные биоразлагаемые кроссовки, подтверждённые научными исследованиями и независимыми аудитами.

Фото: orbashoes.eco

Подошвы, традиционно изготавливаемые из нефтехимической резины, создаются с использованием натурального каучука, рисовой шелухи и кокосового масла. Для верха используются льняное полотно, конопля и крапива, все из которых являются возобновляемыми и регенеративными культурами, которые могут расти без пестицидов. Стелька представляет собой сочетание пробки, кокосового волокна и сизаля агавы.

Единственное, что останется после этой пары — клей на водной основе. В компании говорят, что ищут подходящую альтернативу, которая тоже будет разлагаться в конце использования.

Кроссовки для лошадей

Horse Kicks — полноценный обувной бренд, только для лошадей. Бренд предлагает лошадям стильную и современную обувь. Например, в этом году коллекция включает несколько расцветок Jordan 1, adidas YEEZY BOOST и New Balance 650.

Фото: Horse Kicks

Заказные кроссовки Horse Kicks продаются по цене $ 1200, 10% от каждой продажи идут на благотворительную деятельность.