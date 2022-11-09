Чтобы прокачать мышцы, совсем не обязательно работать только с тяжёлыми весами.

Тренировка с TRX от фитнес-модели. 4 эффективных упражнения на верх тела и пресс

Петли TRX – очень классный и компактный тренажёр, с помощью которого можно прокачать всё тело как на улице, так и в зале. Ещё один плюс этого снаряда в том, что с ним можно заниматься только с весом собственного тела. Не думайте, что это очень легко! А чтобы убедиться в эффективности этого тренажёра, попробуйте нашу сегодняшнюю тренировку от фитнес-модели Алёны Доманской.

Алёна Доманская фитнес-модель Показывает комплексную тренировку на руки, грудь и пресс с TRX.

Отжимания

Техника выполнения

Встаньте ровно, ноги на ширине плеч. В руки возьмите рукоятки петель. Упритесь руками в рукоятки и наклоните корпус вперёд. Тело и ноги должны образовывать прямую линию, старайтесь не заваливаться вниз и не поднимать таз слишком высоко вверх.

Согните руки в локтях, как при отжиманиях. Опускайтесь до тех пор, пока ваши кулаки не окажутся на уровне груди.

Вернитесь в исходное положение.

Сделайте три подхода по 15 раз.

Разведение рук с колен

Техника выполнения

Опустите петли TRX поближе к полу, чтобы вам было удобно делать упражнение. Встаньте на колени, возьмите рукоятки тренажёра в руки и упритесь в них. Тело должно находиться под углом 80 градусов.

На вдохе плавно разведите руки с петлями в стороны, корпус в это время опускается к полу. Руки должны быть немного согнуты в локтях.

На выдохе сведите руки перед собой и выпрямите их. Корпус поднимите до исходной позиции.

Сделайте три подхода по 15 раз.

Подъём таза

Техника выполнения

Закрепите TRX на высоте. Концы петель находятся примерно в 20 см от пола. Поместите стопы тыльной стороной в петли и встаньте в упор лёжа. Тело и ноги образуют одну прямую линию, ладони стоят строго под плечами.

Поднимите таз вверх, подтягивая ноги ближе к рукам. Тело должно образовать угол. Задержитесь в таком положении на несколько секунд.

Вернитесь в исходную позицию.

Сделайте три подхода по 20 раз.

Подтягивание коленей к груди

Техника выполнения

Закрепите TRX на высоте. Концы петель находятся примерно в 20 см от пола. Поместите стопы тыльной стороной в петли и встаньте в упор лёжа. Тело и ноги образуют одну прямую линию, ладони стоят строго под плечами.

Согните сначала левое колено и подтяните его к груди. Затем верните ногу на место и тут же подтяните к груди правое колено.

После того как правая нога вернётся в исходную позицию, согните в колене обе ноги и также подтяните их к груди.

Сделайте три подхода по 15 раз.

Напоминаем, залог красивой фигуры – это правильный рацион питания, регулярные занятия спортом и грамотное восстановление. Эту тренировку можно использовать в качестве одного из вариантов активности в течение недели.

Ранее Алёна показывала тренировку на спину с петлями TRX. Если вы хотите проработать ещё и эту часть тела, ищите упражнения здесь