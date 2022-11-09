Наступил сезон распродаж: как не купить лишнего и удачно обновить гардероб

Несколько вещей, которые могут понадобиться уже в ближайшее время.

Ноябрь — традиционный месяц различных акций и распродаж. К примеру, «чёрная пятница» уже много лет создаёт вокруг себя большой ажиотаж. Одни считают, что это идеальный момент, чтобы полностью обновить гардероб, другие сомневаются в подлинности видимой выгоды. Даже небольшая скидка делает товар в наших глазах привлекательнее, а когда мы видим вывески «-60%», устоять бывает сложно.

Ольга Денега стилист-эксперт интерактивного универмага Shopping Live Рассказывает, что покупать на распродаже, чтобы не потратить все деньги впустую.

Важно сохранять рассудок

Начните готовиться к распродаже заранее: проведите ревизию в своём шкафу и выпишите позиции, которых в гардеробе не хватает. Лучше заранее ознакомиться с ассортиментом магазинов и зафиксировать диапазон цен в обычное время. Так во время распродаж у вас будет возможность оценить реальную разницу в стоимости нужных вам товаров и выбрать наиболее выгодный вариант.

Одежда — одна из категорий, цены на которую действительно могут быть значительно снижены. Но не стоит отправлять в корзину всё, что приглянулось. Зачастую магазины в такие периоды стараются избавиться от неактуальных или непопулярных вещей, поэтому есть риск потратить деньги на устаревшие фасоны и неподходящие наряды.

Оптимальным решением в «чёрную пятницу» будет приобрести базовые вещи. Они легко впишутся в ваш гардероб и не выйдут из моды ещё долгое время. О том, из чего составить идеальный базовый гардероб, читайте в нашем материале

Что покупать на скидках

К таким вещам относятся хлопковые футболки свободного кроя в нейтральных оттенках. Они отлично сочетаются с джинсами, юбками, спортивными штанами и деловыми костюмами.

Фото: shoppinglive.ru

В преддверии холодов можно присмотреться к термобелью. Для зимнего сезона это одна из самых необходимых вещей, которая не зависит от тенденций моды. Выбирайте модели из качественных тканей и подходящие для привычной вам активности.

Базовый гардероб в «чёрную пятницу» можно пополнить и трикотажным спортивным костюмом. Его элементы стильно смотрятся как раздельно, так и в комплекте, а свободный фасон сделает костюм комфортным для повседневной носки.

Фото: shoppinglive.ru

Из обуви во время распродажи лучше купить то, что не привязано к модному сезону. Например, базовые однотонные кроссовки с утеплённой подкладкой, которые станут отличным решением на холодное время и не потеряют своей актуальности. Ещё один вариант — дутики нейтрального цвета. Если вы задумывались о приобретении новой пары зимней обуви, то «чёрная пятница» — отличный повод купить желаемую вещь по разумной цене.

Фото: shoppinglive.ru

Главное правило в сезон распродаж — подойти к делу ответственно и с готовностью. Определите заранее, какие вещи вам действительно нужны, и выбирайте базовые позиции. Такая покупка прослужит вам не один сезон и окажется по-настоящему полезной.

О том, как выбрать зимнюю обувь, читайте в нашем материале