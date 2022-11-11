Что делать во время схода лавины. Советы от профессионального спасателя

Как мы не раз говорили, горы — суровый мир. Самое правильное, что можно сделать — прислушаться к нему и попробовать подружиться. Поскольку в момент нахождения на снежных склонах вас может подстерегать множество чрезвычайных ситуаций, от которых никто не застрахован, о них стоит знать и держать их постоянно в голове. Одной из таких является сход лавины. Сезон катания вот-вот начнётся, и мы решили поднять тему безопасности заранее.
Что такое лавина, как с ними справляются горные службы и администрации курортов, мы расскажем ниже. И, конечно, дадим полезные советы. Погнали.
Что такое лавина и чем она опасна
Лавина — большая снежная масса, которая падает или скользит с горных склонов на скорости около 20—30 м/с. Зачастую её сопровождает «воздушная предлавиная волна», которая способна нанести дополнительные разрушения в месте схода.
Фото: istockphoto.com
Главная опасность для человека заключается в самой массе снега, которая порой способна достигать нескольких сотен тонн. Последствия понятны — смерть от шока из-за многочисленных переломов, а также от недостатка кислорода. Так же множественные случаи говорят о том, что лавина может снести вас со склона, в результате чего можно разбиться из-за падения с большой высоты.
Чтобы лучше понимать объёмы и масштабы, добавим немного цифр. Снежные лавины присущи всем горным районам — как на территории нашей страны, так и в остальных местах на планете. Например, общая площадь лавиноопасных территорий в России составляет примерно 307,7 тыс. км², а если посмотреть на карту — около 18% общей площади страны. Ещё 829,4 тыс. км² являются потенциально лавиноопасными. На планете лавиноопасные зоны суммарно занимают площадь в 925,3 тыс. км² (примерно 7% всей суши).
Может ли сойти лавина на горнолыжном курорте
Снег удерживается на склоне или сходит в виде лавин из-за действия на него различных сил. Если проще, сходит снег от действия на него сил гравитации, а удерживается трением. В целом это сложный геофизический процесс имеющий ряд конструктивных моментов, направленных на удержание снега, и деструктивных факторов, соответственно, направленных на сход.
Для схода лавин необходимы два основных условия:
- снег;
- склон.
По иронии, те же самые условия необходимы и для катания на лыжах и сноуборде. Соответственно, сход лавин на курорте — это нормальное явление с высокой вероятностью. В свою очередь, горнолыжный курорт, оказывая платные услуги, несёт ответственность за безопасность посетителей в зоне своей юрисдикции, то есть на трассах, на канатных дорогах и другой инфраструктуре. С этой целью выполняется ряд предупредительных мероприятий, активных и пассивных (средства борьбы и защиты соответственно).
- К «активным» относят принудительный (контролируемый) спуск лавин различными средствами и методами.
- К «пассивным» — инженерную защиту объектов инфраструктуры — лавиноотводящие сооружения, профилирование трасс, снегоудерживающие конструкции, регулирование распределения снежных масс, а также ограничительные мероприятия и оповещение посетителей курорта.
Фото: istockphoto.com
Для правильного понимания лавинной ситуации, гидрометеорологических прогнозов, а также оперативного реагирование на изменения снеголавинной обстановки на каждом курорте действует противолавинная служба.
Помимо выше описанных методов, на постоянной основе проводится и просветительская работа с целью повышения уровня культуры сообщества райдеров. Это и многое другое как раз призвано минимизировать ущерб от схода лавин и снизить вероятность их неконтролируемого, опасного для посетителей, схода.
Как определить, что в зоне катания есть риск схода лавины
Лично я считаю, что любителям катания важно прежде всего соблюдать правила курорта, быть внимательными, осторожными и повышать свою культуру поведения в горах. Кроме лавин, в горах есть и множество других опасностей.
Как говорилось выше, лавины — это сложный процесс, зависящий от множества переменных, отследить которые порой очень сложно или даже невозможно. Поэтому процесс определения лавинных зон — это удел профессионалов, исключительно лавинщиков. В моменте же самого катания — задача гида. На мой взгляд, только он может принять правильные тактические решения, опираясь на доступную ему информацию, и минимизировать риск для группы или того, кого ведёт. Также гид обязан иметь навыки, физические, технические и психологические возможности для оперативного реагирования, оказания помощи и спасения в нештатной ситуации.
Что делать, если вы оказались в зоне действия лавины
- Если вы или ваша группа оказались в зоне действия лавины и понимаете, что можете в неё попасть, в первую очередь надо «валить». Это надо делать хладнокровно и без паники. Опытный райдер анализирует ситуацию и принимает решения за доли секунды. Оцените рельеф и попытайтесь выехать на возвышенности в ландшафте.
- Не скользите сразу вбок траверсом, лучше чуть разогнаться вниз по склону и плавной дугой уйти на ближайшую безопасную возвышенность.
- Не останавливаясь, подайте знак другим участникам группы. Не пытайтесь никого спасти, пока лавина не остановилась. Спасая прежде всего себя, вы повышаете шансы на поиски других.
- Если вам удалось оказаться на поверхности до окончания схода, внимательно следите за другими участниками и постарайтесь запомнить, где видели их в последний раз. Это поможет сузить зону поиска в будущем.
- Дальнейшие действия относятся уже к теме поиска и спасения, требующей углублённых знаний в этой области, которыми обязательно должен обладать любой катающийся вне трасс райдер.
Фото: istockphoto.com
Важная информация, которую необходимо знать
При катании вне трасс в первую очередь нужно иметь голову на плечах. Также в вашем наборе должны быть:
- высокий уровень катания на лыжах или сноуборде, если этого нет — учитесь;
- знания и умения, о которых говорилось выше, если нет — учитесь. У вас может быть гид или более опытный участник — лидер группы, но каждый может в мгновение ока остаться наедине со сложившейся ситуацией;
- физическая подготовка — если нет, тренируйтесь;
- тактико-техническая подготовка и материально-технически правильная экипировка: лыжи или сноуборд для катания в глубоком снегу, одежда, связь, лавинное и альпинистское снаряжение;
- вы должны владеть объективной информацией о сложившейся снеголавинной ситуации и прогнозе на период вашего пребывания на опасных склонах;
- у вас обязательно должна быть компания из двух или более единомышленников, которые подготовлены не хуже вас.
В заключение хочется пожелать всем оставаться здоровыми, не попадать в лавины и не подвергать опасности окружающих.