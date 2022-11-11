Что делать во время схода лавины. Советы от профессионального спасателя

Как мы не раз говорили, горы — суровый мир. Самое правильное, что можно сделать — прислушаться к нему и попробовать подружиться. Поскольку в момент нахождения на снежных склонах вас может подстерегать множество чрезвычайных ситуаций, от которых никто не застрахован, о них стоит знать и держать их постоянно в голове. Одной из таких является сход лавины. Сезон катания вот-вот начнётся, и мы решили поднять тему безопасности заранее.

Что такое лавина, как с ними справляются горные службы и администрации курортов, мы расскажем ниже. И, конечно, дадим полезные советы. Погнали.

Что такое лавина и чем она опасна

Лавина — большая снежная масса, которая падает или скользит с горных склонов на скорости около 20—30 м/с. Зачастую её сопровождает «воздушная предлавиная волна», которая способна нанести дополнительные разрушения в месте схода.

Фото: istockphoto.com

Главная опасность для человека заключается в самой массе снега, которая порой способна достигать нескольких сотен тонн. Последствия понятны — смерть от шока из-за многочисленных переломов, а также от недостатка кислорода. Так же множественные случаи говорят о том, что лавина может снести вас со склона, в результате чего можно разбиться из-за падения с большой высоты.

Чтобы лучше понимать объёмы и масштабы, добавим немного цифр. Снежные лавины присущи всем горным районам — как на территории нашей страны, так и в остальных местах на планете. Например, общая площадь лавиноопасных территорий в России составляет примерно 307,7 тыс. км², а если посмотреть на карту — около 18% общей площади страны. Ещё 829,4 тыс. км² являются потенциально лавиноопасными. На планете лавиноопасные зоны суммарно занимают площадь в 925,3 тыс. км² (примерно 7% всей суши).

Может ли сойти лавина на горнолыжном курорте

Александр Бойко владелец аутдор-проекта Arbaika Backcountry, экс-руководитель противолавинной службы «Розы Хутор» Снег удерживается на склоне или сходит в виде лавин из-за действия на него различных сил. Если проще, сходит снег от действия на него сил гравитации, а удерживается трением. В целом это сложный геофизический процесс имеющий ряд конструктивных моментов, направленных на удержание снега, и деструктивных факторов, соответственно, направленных на сход.

Для схода лавин необходимы два основных условия:

снег;

склон.

По иронии, те же самые условия необходимы и для катания на лыжах и сноуборде. Соответственно, сход лавин на курорте — это нормальное явление с высокой вероятностью. В свою очередь, горнолыжный курорт, оказывая платные услуги, несёт ответственность за безопасность посетителей в зоне своей юрисдикции, то есть на трассах, на канатных дорогах и другой инфраструктуре. С этой целью выполняется ряд предупредительных мероприятий, активных и пассивных (средства борьбы и защиты соответственно).

К «активным» относят принудительный (контролируемый) спуск лавин различными средствами и методами.

К «пассивным» — инженерную защиту объектов инфраструктуры — лавиноотводящие сооружения, профилирование трасс, снегоудерживающие конструкции, регулирование распределения снежных масс, а также ограничительные мероприятия и оповещение посетителей курорта.

Фото: istockphoto.com

Для правильного понимания лавинной ситуации, гидрометеорологических прогнозов, а также оперативного реагирование на изменения снеголавинной обстановки на каждом курорте действует противолавинная служба.

Помимо выше описанных методов, на постоянной основе проводится и просветительская работа с целью повышения уровня культуры сообщества райдеров. Это и многое другое как раз призвано минимизировать ущерб от схода лавин и снизить вероятность их неконтролируемого, опасного для посетителей, схода.

Как определить, что в зоне катания есть риск схода лавины

Лично я считаю, что любителям катания важно прежде всего соблюдать правила курорта, быть внимательными, осторожными и повышать свою культуру поведения в горах. Кроме лавин, в горах есть и множество других опасностей.

Как говорилось выше, лавины — это сложный процесс, зависящий от множества переменных, отследить которые порой очень сложно или даже невозможно. Поэтому процесс определения лавинных зон — это удел профессионалов, исключительно лавинщиков. В моменте же самого катания — задача гида. На мой взгляд, только он может принять правильные тактические решения, опираясь на доступную ему информацию, и минимизировать риск для группы или того, кого ведёт. Также гид обязан иметь навыки, физические, технические и психологические возможности для оперативного реагирования, оказания помощи и спасения в нештатной ситуации.

Если вы планируете в этом сезоне начать катание вне трасс, прочитайте наш материал по этой теме.

Что делать, если вы оказались в зоне действия лавины

Если вы или ваша группа оказались в зоне действия лавины и понимаете, что можете в неё попасть, в первую очередь надо «валить». Это надо делать хладнокровно и без паники. Опытный райдер анализирует ситуацию и принимает решения за доли секунды. Оцените рельеф и попытайтесь выехать на возвышенности в ландшафте. Не скользите сразу вбок траверсом, лучше чуть разогнаться вниз по склону и плавной дугой уйти на ближайшую безопасную возвышенность. Не останавливаясь, подайте знак другим участникам группы. Не пытайтесь никого спасти, пока лавина не остановилась. Спасая прежде всего себя, вы повышаете шансы на поиски других. Если вам удалось оказаться на поверхности до окончания схода, внимательно следите за другими участниками и постарайтесь запомнить, где видели их в последний раз. Это поможет сузить зону поиска в будущем. Дальнейшие действия относятся уже к теме поиска и спасения, требующей углублённых знаний в этой области, которыми обязательно должен обладать любой катающийся вне трасс райдер.

Фото: istockphoto.com

Важная информация, которую необходимо знать

При катании вне трасс в первую очередь нужно иметь голову на плечах. Также в вашем наборе должны быть:

высокий уровень катания на лыжах или сноуборде, если этого нет — учитесь;

знания и умения, о которых говорилось выше, если нет — учитесь. У вас может быть гид или более опытный участник — лидер группы, но каждый может в мгновение ока остаться наедине со сложившейся ситуацией;

физическая подготовка — если нет, тренируйтесь;

тактико-техническая подготовка и материально-технически правильная экипировка: лыжи или сноуборд для катания в глубоком снегу, одежда, связь, лавинное и альпинистское снаряжение;

вы должны владеть объективной информацией о сложившейся снеголавинной ситуации и прогнозе на период вашего пребывания на опасных склонах;

у вас обязательно должна быть компания из двух или более единомышленников, которые подготовлены не хуже вас.

В заключение хочется пожелать всем оставаться здоровыми, не попадать в лавины и не подвергать опасности окружающих.

О том, какие ещё правила стоит соблюдать во время катания в горах, читайте здесь