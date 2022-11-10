Рассказываем про добрый тренд в главных лигах мира.

Спортивные клубы всё чаще проводят благотворительные и социальные акции

В последние годы тема благотворительности и социальных инициатив становится всё более популярной. К этой волне присоединяются спортивные клубы, сами атлеты и целые лиги. Сегодня мы собрали шесть акций, которые провели клубы этой осенью. Вдохновение, не иначе.

«Манчестер Сити»

Клуб выпустил рождественскую коллекцию мерча и сделал это с пользой. Покупатели буквально оплатят тренировки по футболу для местных детишек: £ 5 с каждого проданного товара передадут в фонд City in the Community, а оттуда — детям, которым некуда пойти во время школьных каникул. Кроме тренировки, они получат ещё и обеды.

Фото: mancity.com

Сам клуб не остался в стороне: он дополнит сумму сбора до £ 75 000 (это примерно 5 300 000 рублей), чтобы как можно больше детей смогли приобщиться к футболу.

«Локомотив»

Совсем недавно на домашней арене железнодорожников появился «Сектор добра». Такое название получил 22-й сектор РЖД-арены. Все средства от продажи билетов на этот сектор на матчи МИР Российской Премьер-лиги будут перечислены в благотворительные фонды-партнёры.

Фото: ФК «Локомотив» Москва

«Теперь каждый болельщик, который собрался на матч, при покупке билета сможет принять осознанное решение сделать свой вклад в доброе дело вместе с «Локомотивом», комментируют проект в клубе.

«Арис»

Клуб из Лимасола устроил настоящий субботник, в котором поучаствовали игроки, руководство и даже болельщики.

Фото: ФК «АРИС ЛИМАСОЛ»

В этой экологической акции принял участие российский игрок клуба Александр Кокорин, который поделился своими впечатлениями: Я взял с собой сына, чтобы показать и объяснить ему, как мусор влияет на окружающую среду. Все участники остались довольны, и для нашего единения с болельщиками это был идеальный субботник».

«Крылья Советов»

В октябре самарский клуб «заколлабился» с приютом для животных и прямо перед матчем устроил выставку кошек, которых можно было забрать домой.

Фото: ПФК «Крылья Советов»

Дружбе клуба и приюта для животных уже год. Футболисты команды приезжали в госпиталь, чтобы погулять с подопечными. «Крылья» помогают животным кормами, другими необходимыми вещами. После акции один питомец уехал в новый дом прямо со стадиона, а ещё нескольких забронировали, чтобы забрать их позже.

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«Монако»

Французский клуб запустил новую социальную акцию: симпатичный красный автобус ездит по разным городам и развлекает местных детишек. Проект получил название Kids Tour и проводится регулярно.

Фото: asmonaco.com

Детей ждут встреча с талисманом клуба, соревнования на точность, очки виртуальной реальности, видеоигра FIFA 23, мини-футбол, викторина и розыгрыши призов от клуба.

«Брюгге»

Перед домашними матчами в интернет-магазине бельгийский «Брюгге» продаёт «зелёные боксы» со свежими овощами за € 15. Так клуб поддерживает местных фермеров в условиях кризиса. Болельщики с удовольствием поддерживают клуб и выкладывают свои покупки в социальных сетях.

Девиз акции — «Здоровая пища для наших болельщиков и честный канал продаж для наших местных фермеров».

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