Перед тем как выбирать зимнюю куртку, вдохновитесь этими коллекциями

Зимний сезон ещё не начался, но уже с лета бренды начали презентовать свои зимние коллекции. Перед тем как отправляться на поиски своей идеальной куртки, посмотрите, что объявили актуальным большие бренды в этом году.
Moncler x FC Inter
Moncler в этом году отмечает 70 лет с момента основания компании, поэтому то и дело балует поклонников различными коллаборациями.
Фото: Moncler
Чтобы далеко не ходить за очередным сотрудничеством, дизайнеры бренда просто зашли в соседний район и, пообщавшись с представителями «Интера», сделали совместную коллекцию. Это уже вторая для футбольного клуба. Вещи вышли очень строгими, подходящими под предматчевые костюмы футболистов.
Louis Vuitton Ski
В этом году бренд советует остановить свой выбор на белом, чёрном и красном. Как всегда – традиционные монограммы и многослойность. Коллекция включает в себя не только комплекты для сноуборда, но и всё то, что понадобится на таком отдыхе: спортивные костюмы, ботинки, шапки и шарфы, а также аксессуары для катания.
Фото: louisvuitton.com
Особенно вдохновляет, что некоторые вещи в коллекции созданы из переработанного нейлона, а также высокотехнологичная компрессионная база.
DC Star Wars Snowboarding Collection
Молодёжный бренд в новой коллекции отдаёт дань уважения оригинальной кинотрилогии с уникальным галактическим принтом и деталями, посвящёнными нашим любимым персонажам.
Фото: DC
Коллекция состоит из двух капсул, вдохновлённых Дартом Вейдером и Бобой Феттом. Первая выполнена в тёмных тонах (что логично), вторая покрыта ярким принтом.
Фото: DC
Коллекция дополнена «пасхалками» из киновселенной. В неё вошли сноубордические костюмы, ботинки, худи, аксессуары и сноуборды.
Off-White™
Off-White™ представила свою первую лыжную одежду для зимнего сезона. Предстоящая капсула лаконична и состоит из небольшого набора лыжных курток, брюк, перчаток и носков с принтом тай-дай в цветах фуксии.
Фото: Off-White
Основным преимуществом новой коллекции сами производители считают функциональность. Отличным дополнением коллекции стали сноубордические очки.
Emporio Armani
Отлично собранная по цветам коллекция особенно понравится любителям делать акценты — спокойные оттенки дизайнеры дополняют кричащими аксессуарами и деталями.
Фото: Emporio Armani
Описывая коллекцию, бренд называет источником своего вдохновения саму природу. Есть пуховики с цифровым принтом в виде сосулек, трикотажные изделия и рубашки оверсайз, худи и топы с длинными рукавами. Все они созданы из экологически чистых тканей и процессов.
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Marc Jacobs
Объём и тренд на монограммы – именно так можно охарактеризовать новую зимнюю коллекцию верхней одежды от MJ.
Фото: marcjacobs.com
В коллекции много стёганых вещей, а основным цветом дизайнеры признали чёрный, который дополняется серым и зелёным. Чёрный пуховик – отличная база для любого случая, будь это одежда для склона или же городской вариант. В этом сезоне отдавайте предпочтение объёмным курткам — это самый стильный и универсальный вариант для любого гардероба.
Napapijri x Fiorucci
Napapijri будто устали от своего привычного амплуа и решили добавить немного китча и цвета. Про удобство и первоначальную миссию бренда, естественно, не забыли, поэтому всё утеплено, застёгнуто и законсервировано.
Фото: Napapijri
Коллекция уже доступна в магазинах и онлайн. Лично нам понравилась эта белая парка с ярко-розовым мехом. Чем не лекарство от уныния?
Кстати, в этом году бренды удивили коллекциями не только верхней одежды, но и кроссовок. О том, что придумали дизайнеры на этот раз, читайте в этой статье
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