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7 стильных коллекций зимних курток 2022

Перед тем как выбирать зимнюю куртку, вдохновитесь этими коллекциями
Наида Саидова
7 новых стильных коллекций зимней одежды
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Бренды уже презентовали новые идеи. На горнолыжных склонах будет ярко.

Зимний сезон ещё не начался, но уже с лета бренды начали презентовать свои зимние коллекции. Перед тем как отправляться на поиски своей идеальной куртки, посмотрите, что объявили актуальным большие бренды в этом году.

Moncler x FC Inter

Moncler в этом году отмечает 70 лет с момента основания компании, поэтому то и дело балует поклонников различными коллаборациями.

Фото: Moncler

Чтобы далеко не ходить за очередным сотрудничеством, дизайнеры бренда просто зашли в соседний район и, пообщавшись с представителями «Интера», сделали совместную коллекцию. Это уже вторая для футбольного клуба. Вещи вышли очень строгими, подходящими под предматчевые костюмы футболистов.

Louis Vuitton Ski

В этом году бренд советует остановить свой выбор на белом, чёрном и красном. Как всегда – традиционные монограммы и многослойность. Коллекция включает в себя не только комплекты для сноуборда, но и всё то, что понадобится на таком отдыхе: спортивные костюмы, ботинки, шапки и шарфы, а также аксессуары для катания.

Фото: louisvuitton.com

Особенно вдохновляет, что некоторые вещи в коллекции созданы из переработанного нейлона, а также высокотехнологичная компрессионная база.

DC Star Wars Snowboarding Collection

Молодёжный бренд в новой коллекции отдаёт дань уважения оригинальной кинотрилогии с уникальным галактическим принтом и деталями, посвящёнными нашим любимым персонажам.

Фото: DC

Коллекция состоит из двух капсул, вдохновлённых Дартом Вейдером и Бобой Феттом. Первая выполнена в тёмных тонах (что логично), вторая покрыта ярким принтом.

Фото: DC

Коллекция дополнена «пасхалками» из киновселенной. В неё вошли сноубордические костюмы, ботинки, худи, аксессуары и сноуборды.

Off-White™

Off-White™ представила свою первую лыжную одежду для зимнего сезона. Предстоящая капсула лаконична и состоит из небольшого набора лыжных курток, брюк, перчаток и носков с принтом тай-дай в цветах фуксии.

Фото: Off-White

Основным преимуществом новой коллекции сами производители считают функциональность. Отличным дополнением коллекции стали сноубордические очки.

Emporio Armani

Отлично собранная по цветам коллекция особенно понравится любителям делать акценты — спокойные оттенки дизайнеры дополняют кричащими аксессуарами и деталями.

Фото: Emporio Armani

Описывая коллекцию, бренд называет источником своего вдохновения саму природу. Есть пуховики с цифровым принтом в виде сосулек, трикотажные изделия и рубашки оверсайз, худи и топы с длинными рукавами. Все они созданы из экологически чистых тканей и процессов.

Ещё немного вдохновения в нашей подборке звёздных образов и советов стилиста, как их повторить.

Marc Jacobs

Объём и тренд на монограммы – именно так можно охарактеризовать новую зимнюю коллекцию верхней одежды от MJ.

Фото: marcjacobs.com

В коллекции много стёганых вещей, а основным цветом дизайнеры признали чёрный, который дополняется серым и зелёным. Чёрный пуховик – отличная база для любого случая, будь это одежда для склона или же городской вариант. В этом сезоне отдавайте предпочтение объёмным курткам — это самый стильный и универсальный вариант для любого гардероба.

Napapijri x Fiorucci

Napapijri будто устали от своего привычного амплуа и решили добавить немного китча и цвета. Про удобство и первоначальную миссию бренда, естественно, не забыли, поэтому всё утеплено, застёгнуто и законсервировано.

Фото: Napapijri

Коллекция уже доступна в магазинах и онлайн. Лично нам понравилась эта белая парка с ярко-розовым мехом. Чем не лекарство от уныния?

Кстати, в этом году бренды удивили коллекциями не только верхней одежды, но и кроссовок. О том, что придумали дизайнеры на этот раз, читайте в этой статье.
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