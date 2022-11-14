5 загадочных мест России. Маршруты для бесстрашных туристов

Чтобы не только путешествовать, но ещё и погрузиться в разгадку тайны.

По России можно путешествовать разными способами. Традиционные перечислять не будем, но расскажем о другом, не менее увлекательном. Можно открыть карту, выбрать любую необычную точку и поехать разгадывать тайну этого места. Встречайте подборку загадочных мест нашей страны – для тех, кому наскучили привычные маршруты.

Вадим Норштейн путешественник, актёр, ведущий проекта «Тайна на карте» на телеканале «Моя Планета» Рассказываю о мистических местах России, в которых мне удалось побывать.

Озеро Светлояр в Нижегородской области

Примечательно тем, что, по легенде, именно в его водах скрывается знаменитый град Китеж. Согласно сказанию, Богородица укрыла Китеж от нашествия татаро-монголов, и уже много столетий эта российская «Атлантида» остаётся невидимой для тех, кто посещает озеро.

Осенью или весной в этом месте так же красиво, как и летом, но при этом ещё и спокойно – располагает к тому, чтоб погрузиться в разгадку тайны. А тайн озеро хранит много. Одни считают, что оно образовалось из-за падения метеорита, другие же придерживаются ледниковой версии происхождения. И это далеко не все предположения.

У местных существует обычай: попросить у озера что-либо, обойдя его три раза. Раньше у староверов было принято оползать вокруг него на коленях с молитвой. Но со временем традиция немного изменилась. Если повезёт, можно и самих староверов встретить. Люди интересные, много всяких фольклорных присказок знают.

Добраться, по сравнению с другими местами из списка, относительно несложно. Поездом или самолётом до Нижнего Новгорода, а дальше около полутора-двух часов на машине по ровной, асфальтовой дороге.

Озеро Светлояр Фото: istockphoto.com

Кавказские дольмены в Краснодарском крае

Многие бывали на Черноморском побережье Краснодарского края и нежились там на солнце под шум волн. Но для любителей приключений неподалёку в горах притаились мегалитические памятники древности – дольмены. Этим каменным строениям около 5 тыс. лет. И до сих пор точно неизвестно, кто их построил.

По некоторым версиям, это были инопланетяне, по другим – сооружение возвели древние люди с помощью простейших орудий (в голове не укладывается, сколько сил надо было на это потратить!). Есть мнение, что это также были древние люди, но строили они с помощью силы мысли. Выбирайте, кому что больше нравится.

Также исследователи расходятся во мнениях об их предназначении. Бонусом будут красивейшие виды, открывающиеся с горных вершин. В общем, головоломок и впечатлений точно будет в избытке. Добраться можно самолётом до Сочи. Или поездом до Туапсе или Геленджика. Дальше на машине и на своих двоих.

Кавказские дольмены Фото: istockphoto.com

Соловецкие лабиринты в Архангельской области

На Соловки обычно едут для того, чтобы посетить монастырь. Но мало кто знает, что недалеко от его стен притаились каменные лабиринты. Точного ответа о том, кто, когда и с какой целью их построил, до сих пор не найдено. Тем интереснее их исследовать.

Есть мнение, что это творение Саамской культуры и служили они своего рода символом перехода в мир мёртвых. Другие исследователи склоняются к тому, что это были своеобразные ловушки для рыбы. Специально, чтобы проверить эту версию, я строил лабиринт на линии прибоя, но рыбу таким образом не поймал. А ещё есть версия, что лабиринты строили солдаты Петровской эпохи для муштры.

В общем, от такого обилия гипотез голова идёт кругом. И не только от гипотез. Когда идёшь по лабиринту, погружаешься в необычное и медитативное состояние, время как будто сжимается. Есть только ты и узкая дорожка между относительно небольшими камнями.

В этом путешествии можно насладиться всеми прелестями российского севера. Если выбраться на лодке в море, можно встретить тюленей и посоревноваться с ними в ловле селёдки. Само Белое море очень умиротворяет. Из этой поездки вы точно вернётесь другим человеком.

Дорога непростая, но интересная. Можно дойти на судне от Мурманска. К услугам любителей полётов – небольшой самолёт от Архангельска. Лететь около часа. Из иллюминатора открываются захватывающие виды.

Соловецкие лабиринты Фото: istockphoto.com

Хакасские менгиры

Хакасия – край степей, шаманов и духов, с которыми здесь, кажется, умеют общаться все местные жители. То тут, то там встречаются овальные камни около двух метров в длину. Это менгиры. Устанавливали их древние люди ещё в каменном веке. Каждый камень олицетворяет своё божество. На некоторых из них достаточно чётко угадываются человеческие черты. И поклоняются им до сих пор.

Чтобы попросить что-то у менгира, нужно обойти вокруг него три раза, прикоснуться к камню и не забыть угостить духов этого места. Духи питаются запахами. Так что достаточно будет положить рядом с идолом немного съестного и зажечь благовония. Говорят, просьбы сбываются.

Доказательством тому служит один из главных камней в регионе – Улуг хуртуях тас. К «богине хакасов» со всей страны едут люди с просьбой о зачатии ребёнка. А огромное количество мягких игрушек вокруг неё – благодарность тех, кому она помогла, доказывает, что со своим делом она справляется. Мистика в чистом виде. Мурашки по спине обеспечены.

Вам нужно долететь до Абакана. А дальше на машине во все стороны от города. Этих загадочных камней здесь очень много.

Менгиры Фото: РИА Новости

Гора Воттоваара в Карелии

Завершает мой обзор самое труднодоступное место из всех перечисленных – загадочная гора Воттоваара. Говорят, что это было место, куда приходили совершать свои обряды древние Саамы. Колдунов и шаманов всех мастей до сих пор можно встретить на её склонах в большом количестве.

Вершина горы абсолютно лысая, с редко встречающимися скрюченными деревьями. Это последствия пожара, который произошёл здесь около 20 лет назад. Такое ощущение, что с разных сторон сейчас должны слететься ведьмы на мётлах и начать свой шабаш.

Но главное достоинство этого места – мистические каменные сейды. Это огромные камни, которые стоят на трёх, четырёх камнях поменьше, как на ножках. Расположены они по всей горе, часто вопреки законам гравитации. Мистики считают, что это духи древних шаманов. Учёные же придерживаются ледникового происхождения этих каменных исполинов.

Вид с вершины открывается такой, что дух захватывает! Можно любоваться часами. Но стоит отметить, что дорога непростая. Пять часов от Петрозаводска на машине до ближайших населённых пунктов Суккозеро или Гимолы, большая часть пути по грунтовке.

Но это ещё не все приключения. От посёлков до горы небольшое расстояние. Но дороги почти нет. Так что ехать придётся с местными на специальном транспорте, и займёт эта часть пути ещё час или два. Вокруг много озёр, комаров, медведей и прочих прелестей дикой природы.

А если вы любите отдыхать на природе с комфортом и в спокойной обстановке, рекомендуем посетить глэмпинг. Подборку самых уютных мест ищите тут