5 рецептов полезных и сытных вафель для идеального завтрака

Ната Гончар президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) Вафли — популярное блюдо для завтрака. Выбор большой: венские, гонконгские, бельгийские, с топингами и ягодами, шариком мороженого или под шоколадным соусом. Я не поддерживаю идею есть вафли со сладкими добавками, поэтому предлагаю рецепты вкусных и полезных вафель, но без сахара и шоколада.

Вкусный и полезный завтрак — это заряд энергии и хорошего настроения на целый день. Вафли — прекрасный вариант сбалансированного белково-жирового завтрака, если готовить их не по классическим рецептам и не украшать сахарной пудрой, сгущённым молоком или джемом.

Предлагаю начать день с ароматных вафель по одному из моих рецептов. Здесь есть и сладкие варианты, которые понравятся младшим детям, и сытные вафли с мясом, которые по достоинству оценят муж и старший сын.

Веганские банановые вафли

Такие вафли подойдут для детей и взрослых, которые придерживаются вегетарианского меню или не могут есть молочные продукты из-за непереносимости лактозы.

Ингредиенты:

веганский йогурт — 200 г;

банан — 200 г;

овсяная мука — 200 г;

миндальная мука — 100 г;

разрыхлитель — 1/2 ч. л.;

соль — по вкусу;

ванильный экстракт — 2 ч. л.

Приготовление:

Разогрейте вафельницу. При помощи блендера смешайте йогурт и банан. В миске перемешайте овсяную и миндальную муку, разрыхлитель и соль, пару капель ванилина. Добавьте йогуртово-банановую смесь к сухим ингредиентам. Перемешайте до однородности. Когда вафельница будет готова, налейте полстакана теста в каждую форму для вафель. Закройте крышку и готовьте около пяти минут (время приготовления зависит от модели вафельницы). Когда вафли будут готовы, выньте их и переложите на решётку для остывания. Повторите те же шаги с оставшимся тестом.

Вафли из кабачка и куриного филе

Вкусные и сытные несладкие вафли — мечта не только мужчин, но и многих женщин. Вафли из кабачка низкокалорийные, при этом благодаря протеинам куриного мяса хорошо насыщают и надолго утоляют голод.

Ингредиенты:

кабачки — 400 г;

яйцо — 1 шт.;

куриное филе — 150 г;

мука ц/з — 70 г;

соль и специи — по вкусу.

Приготовление:

Небольшой молодой кабачок натрите на тёрке, посолите, оставьте на 10 минут, чтобы выделилась жидкость. Филе куриной грудки нарежьте очень мелким кубиком, можно использовать фарш. Тёртый кабачок отожмите от лишней жидкости, добавьте яйцо, сухой чеснок, смесь молотых перцев. Небольшими порциями введите муку грубого помола. Выпекайте вафли в вафельнице 5–­7 минут.

Сытные вафли с сыром и курицей

Ингредиенты:

отварная куриная грудка — 50 г;

мука кукурузная — 3 ст. л.;

кефир 1% — 80 мл;

сыр твёрдый — 60 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Сыр натрите на тёрке. Отварную куриную грудку нарежьте небольшими кусочками. В миску для смешивания разбейте яйцо, добавьте сыр, куриное мясо, кукурузную муку, кефир, щепотку соли. Перемешайте смесь вилкой. Выпекайте в разогретой вафельнице 5–7 минут.

Классические, но полезные венские вафли

Вафли по этому рецепту получаются нежными и воздушными благодаря рисовой муке и сливочному йогурту. Дополнить такие вафли можно свежими ягодами и фруктами.

Ингредиенты:

мука рисовая — 2 ст. л.;

йогурт натуральный — 120 г;

разрыхлитель — 1/2 ч. л.;

безопасный подсластитель (например, эритрит) — 1 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

ванилин — по вкусу.

Приготовление:

Смешайте яйцо, подсластитель и классический йогурт. Добавьте рисовую муку, разрыхлитель, щепотку соли, ванилин по вкусу и всё хорошо перемешайте. Разогрейте вафельницу, выложите тесто, закройте крышку. Выпекайте 8–10 минут.

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Морковные вафли с цельнозерновой мукой

Это низкокалорийные вафли с минимумом муки и без добавления масла. Их можно подать к завтраку с яйцом-пашот или омлетом либо дать ребёнку в школу для перекуса.

Ингредиенты:

морковь сырая — 250 г;

мука цельнозерновая — 1 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

карри — 1 ч. л.;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Морковь натрите на мелкой тёрке. Добавьте к моркови яйцо, приправу карри, соль, чёрный молотый перец. Тщательно перемешайте смесь. Аккуратно введите муку и снова тщательно вымешайте до однородности. Выложите массу при помощи ложки на пластины вафельницы, выпекайте до готовности.

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