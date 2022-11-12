5 рецептов полезных и сытных вафель для идеального завтрака

Вафли — популярное блюдо для завтрака. Выбор большой: венские, гонконгские, бельгийские, с топингами и ягодами, шариком мороженого или под шоколадным соусом. Я не поддерживаю идею есть вафли со сладкими добавками, поэтому предлагаю рецепты вкусных и полезных вафель, но без сахара и шоколада.
Вкусный и полезный завтрак — это заряд энергии и хорошего настроения на целый день. Вафли — прекрасный вариант сбалансированного белково-жирового завтрака, если готовить их не по классическим рецептам и не украшать сахарной пудрой, сгущённым молоком или джемом.
Предлагаю начать день с ароматных вафель по одному из моих рецептов. Здесь есть и сладкие варианты, которые понравятся младшим детям, и сытные вафли с мясом, которые по достоинству оценят муж и старший сын.
Веганские банановые вафли
Такие вафли подойдут для детей и взрослых, которые придерживаются вегетарианского меню или не могут есть молочные продукты из-за непереносимости лактозы.
Ингредиенты:
- веганский йогурт — 200 г;
- банан — 200 г;
- овсяная мука — 200 г;
- миндальная мука — 100 г;
- разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- ванильный экстракт — 2 ч. л.
Приготовление:
- Разогрейте вафельницу.
- При помощи блендера смешайте йогурт и банан.
- В миске перемешайте овсяную и миндальную муку, разрыхлитель и соль, пару капель ванилина.
- Добавьте йогуртово-банановую смесь к сухим ингредиентам.
- Перемешайте до однородности.
- Когда вафельница будет готова, налейте полстакана теста в каждую форму для вафель. Закройте крышку и готовьте около пяти минут (время приготовления зависит от модели вафельницы).
- Когда вафли будут готовы, выньте их и переложите на решётку для остывания. Повторите те же шаги с оставшимся тестом.
Вафли из кабачка и куриного филе
Вкусные и сытные несладкие вафли — мечта не только мужчин, но и многих женщин. Вафли из кабачка низкокалорийные, при этом благодаря протеинам куриного мяса хорошо насыщают и надолго утоляют голод.
Ингредиенты:
- кабачки — 400 г;
- яйцо — 1 шт.;
- куриное филе — 150 г;
- мука ц/з — 70 г;
- соль и специи — по вкусу.
Приготовление:
- Небольшой молодой кабачок натрите на тёрке, посолите, оставьте на 10 минут, чтобы выделилась жидкость.
- Филе куриной грудки нарежьте очень мелким кубиком, можно использовать фарш.
- Тёртый кабачок отожмите от лишней жидкости, добавьте яйцо, сухой чеснок, смесь молотых перцев.
- Небольшими порциями введите муку грубого помола.
- Выпекайте вафли в вафельнице 5–7 минут.
Сытные вафли с сыром и курицей
Ингредиенты:
- отварная куриная грудка — 50 г;
- мука кукурузная — 3 ст. л.;
- кефир 1% — 80 мл;
- сыр твёрдый — 60 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Сыр натрите на тёрке.
- Отварную куриную грудку нарежьте небольшими кусочками.
- В миску для смешивания разбейте яйцо, добавьте сыр, куриное мясо, кукурузную муку, кефир, щепотку соли.
- Перемешайте смесь вилкой.
- Выпекайте в разогретой вафельнице 5–7 минут.
Классические, но полезные венские вафли
Вафли по этому рецепту получаются нежными и воздушными благодаря рисовой муке и сливочному йогурту. Дополнить такие вафли можно свежими ягодами и фруктами.
Ингредиенты:
- мука рисовая — 2 ст. л.;
- йогурт натуральный — 120 г;
- разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
- безопасный подсластитель (например, эритрит) — 1 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- ванилин — по вкусу.
Приготовление:
- Смешайте яйцо, подсластитель и классический йогурт.
- Добавьте рисовую муку, разрыхлитель, щепотку соли, ванилин по вкусу и всё хорошо перемешайте.
- Разогрейте вафельницу, выложите тесто, закройте крышку.
- Выпекайте 8–10 минут.
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Морковные вафли с цельнозерновой мукой
Это низкокалорийные вафли с минимумом муки и без добавления масла. Их можно подать к завтраку с яйцом-пашот или омлетом либо дать ребёнку в школу для перекуса.
Ингредиенты:
- морковь сырая — 250 г;
- мука цельнозерновая — 1 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- карри — 1 ч. л.;
- соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
- Морковь натрите на мелкой тёрке.
- Добавьте к моркови яйцо, приправу карри, соль, чёрный молотый перец.
- Тщательно перемешайте смесь.
- Аккуратно введите муку и снова тщательно вымешайте до однородности.
- Выложите массу при помощи ложки на пластины вафельницы, выпекайте до готовности.