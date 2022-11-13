5 красивых и проникновенных фильмов для тех, кто скучает по морю

Таира Фогельсон культоролог, писатель, кинокритик, руководитель культурных проектов компании «Олива групп» Морская тема в кино часто раскрывается с оттенком романтики. Сине-зелёные волны служат красивым фоном во многих фильмах. Море умиротворяет, вдохновляет, поднимает настроение. Но есть и другое кино, в котором море участвует в истории и влияет на неё. Предлагаем вам пять фильмов для тех, кто не только скучает по морю, но и готов взглянуть на морское пространство с совершенно иной точки зрения.

«Атлантика» (Сенегал, 2009, реж. Мати Диоп)

В отзывах этот фильм разнесли в пух и прах. Но его стоит посмотреть по одной причине. Общественный договор, или что бывает, когда он нарушается. В сенегальском кино «Атлантика» хорошо показано, что мерилом любого общественного договора выступают деньги. Если у тебя есть деньги, значит, ты преодолеешь океан без проблем на самолёте. Если денег нет, остаётся лодка, которая с большой вероятностью перевернётся.

Если деньги всё же есть, ты можешь выбирать, с кем сочетаться браком. Если нет, то приходится соглашаться на унизительную процедуру проверки невинности. Если опять же у тебя есть деньги, местные стражи порядка к тебе относятся с уважением, а если же их нет, то держат в участке, чтобы при помощи тебя поймать другого человека. И так во всём.

Это кино сняла женщина — Мати Диоп. Оператором выступила тоже женщина — Клер Матон. Как вы понимаете, музыку к кино написала также женщина — Фатима аль Кадири. Но «Атлантика» — не женское кино, хотя женщин-актрис в картине большинство. Любой зритель может примерить свою жизнь к сюжету фильма и с точностью определить, есть ли у него самого выбор, а также, в какой степени он принимает решение за своё благополучие.

Сенегальский кинематограф практичен, насколько это вообще возможно. На фоне красивых видов океана зритель почувствует правду жизни.

Фото: Кадр из фильма «Атлантика»/Кинопоиск

«Балкон с видом на море» (Франция, Алжир, 2010, реж. Николь Гарсия)

Море может быть свидетелем любви и участников истории. Море может молчать и не вмешиваться, пока герои не разберутся в самих себе.

Когда-то давно у неё не было никаких шансов на любовь. Сначала между ней и возлюбленным мальчиком стояла другая красивая белокурая девочка, потом из-за войны в Алжире любимого увезли. На этом, пожалуй, всё. Детская любовь на то и детская, что о ней вспоминаешь с улыбкой.

Но она не забыла его спустя годы. Когда герои вновь встретились, то он, конечно, узнал. Не её, а ту самую белокурую девочку. Герой ошибся. Он давно женат, но, оказывается, этот брак можно завершить. Воспоминания об Алжире тем не менее тлеют где-то в душе на фоне моря. От них больно всем, но что, если эта боль может что-то изменить?

Фото: Кадр из фильма «Балкон с видом на море»/Кинопоиск

«Сцены у моря» (Япония, 1991, реж. Такеши Китано)

Море и ничего, кроме моря. Эта картина не только перед глазами главного героя, но и перед глазами зрителя после просмотра. Японский взгляд на мечту прослеживается в каждом действии всех героев, хотя история начинается со сломанной доски для виндсёрфинга. Главный герой Сигеру её починил, чтобы научиться этому манящему виду спорта, но вскоре доска ломается, и начинается история, как в жизни.

У вас есть мечта, но все смеются над вами. Никто в вас не верит, кроме одного человека. Как только что-то начинает получаться, судьба предоставляет два пути развития. Японская логика такова, что, если вы всё же выбираете мечту, будьте готовы к любому исходу, ибо сказок в виндсёрфинге, как и в жизни, не бывает. Диалоги в картине Такеши Китано минимальны, что усиливает понимание истории и её подтекст. Зритель не увидит ничего необычного, но поймёт много деталей, которые до сих пор от него ускользали в реальной жизни.

А потом выяснится, что главным героем в этом кино выступает вовсе не человек, мечтающий о виндсёрфинге, а море и его настроение.

Фото: Кадр из фильма «Сцены у моря»/Кинопоиск

«Давай, сынок» (Турция, 2018, реж. Бора Эгемен)

Море может успокаивать, особенно когда история волнительна и драматична. Мы привыкли, что с вызовами в детской судьбе активно борется мать. Но что если в

похожей ситуации оказался отец-одиночка? Ласковые волны не всегда помогают пережить личную проблему. У главного героя растёт сын с аутизмом.

Мужчина красив, молод, у него вся жизнь впереди. Вместо удовольствий он получает неизвестность: будет ли сын говорить? Посмотрит ли ребёнок ему хотя бы один раз в глаза? Сможет ли ребёнок социализироваться в обществе? Много вопросов.

Однажды герой получает от доктора самый важный совет: начни говорить с сыном на одном с ним языке. Позже становится ясно, что это за язык.

Фото: Кадр из фильма «Давай, сынок»

«Яхта» (Великобритания, Мальта, 2020, реж. Уинстон Аццопарди)

Один из наиболее впечатляющих фильмов за последние три года. Герой случайно попадает на заброшенную яхту. Он понимает, что до него на судне были люди. Они никуда не убегали, не спасались бегством. Кто-то явно читал книгу, кто-то готовил, кто-то спал в каюте. Но все эти люди или человек исчезли, а вещи остались нетронутыми.

Поначалу яхта нейтральна, потом она стала угрожать жизни героя, а потом этот герой изменился. Нет, он не сошёл с ума. У него не случилось агонии. Хотя были и отчаяние, и злость, и удивление, и надежда, и снова удивление, отчаяние и злость. В какой-то момент зритель понимает, что яхта и вода — это, по сути, его собственный жизненный путь в реальности и проблема, скорее всего, существенная. Яхта, как и проблема в реальности, требует решения. Но как только человек пытается её, эту проблему, решить, у него появляется дополнительная проблема. Главная сложность при этом никуда не исчезает.

В фильме яхта продолжала свой путь. Её курс менялся. Герой то убегал от неё, то вновь возвращался. Хотя его проблема, как это часто бывает, решалась очень просто.

Фото: Кадр из фильма «Яхта»

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