4 эффективных способа, которые помогут проснуться, когда на улице ещё темно

Совсем скоро наступит зима. Многие любят это время года за праздники, заснеженные улицы, катание на горках. Но у всего есть свои плюсы и минусы: зимой, как известно, световой день сводится к минимуму и вставать становится тяжелее, потому что с утра на улице ещё темно. Но есть несколько рекомендаций и поведенческих привычек, которые могут спасти вас от недосыпа зимой.

София Черкасова сомнолог, терапевт, клинический психолог, кандидат медицинских наук Зимой становится тяжелее вставать, так как наступает офисная «полярная ночь». Мы просыпаемся, когда ещё темно, а возвращаемся с работы, когда уже темно. В таких условиях тотального недостатка солнечного света у человека иногда возникают нарушения сна, ему тяжелее вставать с утра, чем обычно, и сонливость в течение дня мешает полноценно жить и работать.

Собрали четыре эффективных способа хорошо просыпаться по утрам, когда на улице холодно и темно.

Нормализация режима

Крайне важно достаточно времени уделять сну. Тут всё индивидуально, но в среднем человеку нужно восемь часов, чтобы выспаться. Поэтому лучше отказаться от гаджетов за час до сна, отложить дела, которые вы планировали сделать вечером, чтобы не заниматься ими до глубокой ночи.

Есть такое явление, как прокрастинация сна, когда человек после тяжёлого рабочего дня пытается как можно больше уделить времени досугу, откладывая и откладывая сон на потом.

В такие моменты нужно подумать, как тяжело вам будет вставать утром, когда вы тянетесь за смартфоном перед сном. Ведь всё, что вы делаете в телефоне вечером, можно будет сделать с утра. Это самый что ни на есть очевидный совет, но его следует воспринять как можно серьёзнее, потому что длительность вашего сна напрямую влияет на лёгкость пробуждения, вне зависимости от времени года.

Фото: unsplash.com/@dogukan

Пробуждение при помощи света

Светобудильник – замечательное приспособление, которое поможет вам проснуться. Его можно запрограммировать на имитацию восхода солнца, то есть за полчаса до пробуждения устройство начинает медленно генерировать свет, повышая и повышая яркость.

Здесь найдёте инструкцию от невролога, как научиться вставать по будильнику с первого раза.

Как известно, свет может воздействовать на сетчатку глаза даже через закрытые веки, и световые лучи таким образом сигнализируют нам, что пора просыпаться. Если же светобудильника нет под рукой, просто включите свет в комнате, как только проснётесь, чтобы в организм начали поступать сигналы об освещении, об изменении окружающей обстановки. Так проснуться окончательно и взбодриться будет гораздо проще.

Занятия спортом

Когда человек регулярно занимается спортом, его состояния сна и бодрствования начинают отделяться друг от друга. Сон становится более концентрированным, этап медленного восстанавливающего сна становится длиннее, и мы полноценно высыпаемся.

Нельзя не отметить, что физическая нагрузка в осенний и зимний периоды – это также замечательное средство и от сезонной депрессии, которая сопровождается трудностями с пробуждением и повышенной сонливостью.

Не забывайте и об утренней зарядке. Сокращение поперечно-полосатых скелетных мышц говорит организму, что человек действует произвольно, постепенно пробуждаясь, а системы бодрствования получают сигнал, что пора включаться в полную силу. Конечно, поначалу будет тяжело заставлять себя вставать и делать какие-либо упражнения, но сделать это нужно. Важно преодолеть этот этап и выработать у себя привычку заниматься спортом по утрам.

Фото: unsplash.com/@barcelocarl

Правильный завтрак

Обязательно позавтракайте. Чем раньше, тем лучше. И мы сейчас даже не говорим, что завтрак снабжает человека энергией и запускает процесс метаболизма. Дело в том, что работа пищеварительного тракта – это сигнал системам бодрствования о том, что пора просыпаться. Тут важно выбрать подходящие для пробуждения продукты, которые помогут правильно начать день. Это могут быть, например, орехи.

Подробнее о продуктах, которые помогут снять сонливость, читайте в материале от нашего эксперта-нутрициолога.