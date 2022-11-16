Почему стареют суставы. 4 неочевидные причины

Поздняя диагностика и лечение могут привести к необратимым последствиям.

Рустем Садыков врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Дегенеративно-дистрофический процесс — травмы и микротравмы, постоянные чрезмерные физические нагрузки, воздействие внешних факторов (переохлаждение, вибрация и др.) приводят к разрушению хряща. Сюда относят деформирующий остеоартроз, остеохондроз, остеохондропатии и др. Характерно длительное (годами) воздействие поражающего фактора, постепенное начало, волнообразное течение.

Врождённая патология суставного аппарата — врождённая дисплазия тазобедренных суставов, врождённая косолапость, синдром Марфана. На ранних этапах многие врождённые патологии сустава можно устранить полностью или замедлить развитие с помощью консервативных методов.

В предыдущем материале рассказали, как тренироваться, если болят колени.

Поздняя диагностика и лечение могут привести к нарушению функции опоры и движения, вплоть до инвалидности.

Причины быстрого старения суставов

Сахар и рафинированные углеводы

Самая неочевидная, но самая проблемная – сахар, инсулинорезистентность, сахарный диабет. Чрезмерный приём простых углеводов приводит к ускорению процессов неферментативного гликирования в организме, в результате чего усиливается продукция и накопление конечных продуктов гликирования.

Фото: istockphoto.com

AGEs способны необратимо связываться с белками организма, образуя плотные сшивки, что ведёт к утрате их функции. При образовании комплексов с AGEs коллаген и эластин теряют свои основные функции, что ведёт к повышению ригидности, снижению прочности и эластичности хрящей и суставов, повышению хрупкости и ломкости всей костно-суставной системы.

Дефицит жидкости

С возрастом человек теряет до 50% жидкости в теле, такое обезвоживание, естественно, ведёт к иссушиванию суставных сумок, уменьшению количества суставных жидкостей. Необходимо пить достаточно воды для нормального функционирования всего тела.

Лишний вес

Лишний вес даёт чрезмерную нагрузку на суставы, особенно нижних конечностей. В совокупности с малой подвижностью ожирение ведёт к атрофии суставов. Недостаточное потребление кальция и витамина D – первопричина развития остеопороза и заболеваний опорно-двигательной системы.

Здесь рассказали о возможных причинах лишнего веса, не связанных с питанием.

Генетика

Так или иначе, генетика влияет на наши суставы. От качества усваиваемости жиров, от врождённого состояния соединительной ткани будет зависеть и здоровье в старости. Если у взрослого высокая подвижность суставов, он может выворачивать пальцы и ладони в нефизиологичную сторону, то дисплазия наглядна.