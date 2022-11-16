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Необычная выставка в центре Москвы: как шрифт влияет на нашу жизнь – работы художника Соломона Телингатера

Как шрифт влияет на нашу жизнь. Необычная выставка в центре Москвы
Григорий Телингатер
Как шрифт влияет на нашу жизнь
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Представьте на секунду, что вся Европа использует один алфавит.

В Москве открылась необычная выставка. Она состоит из более чем 60 работ Соломона Телингатера – советского художника, иллюстратора и создателя шрифтов. Он занимался визуальным оформлением всего, что можно напечатать: книги, журналы, плакаты, брошюры… А ещё постоянно экспериментировал.

Самый простой пример – шрифт, образ которого передаёт содержание текста. Вот такой стиль букв он подбирал для книг о русских поговорках и древнегреческой трагедии «Прикованный Прометей».

Обложка книги «Прикованный Прометей» и эскиз обложки «Русские пословицы и поговорки»

Обложка книги «Прикованный Прометей» и эскиз обложки «Русские пословицы и поговорки»

Фото: typejournal.ru

Есть и более смелые решения. Телингатер пробовал играть со словами и образами. Сейчас, при наличии компьютера и фотошопа, мало кого можно этим удивить, а многое реально сделать даже на телефоне. Но вот 100 лет назад такие работы считались более чем провокационными. Например, эта была сделана в 1925-м.

Фрагмент из книги «Слово предоставляется Кирсанову»

Фрагмент из книги «Слово предоставляется Кирсанову»

Фото: typejournal.ru

В своей статье художник отмечал: мысль может обладать большей или меньшей ценностью, но она становится более убедительной, если передаётся в выразительной форме.

Соломон Телингатер
Соломон Телингатер
советский художник

Внешнее оформление изданий должно не только способствовать правильному изложению литературного материала, но элементы его составляющие (шрифт, линейки, несложные декоративные элементы) не должны вызывать у читателя зрительных ассоциаций, дающих искажённое представление о характере темы и содержания книги.

Выставка в Москве в центре Вознесенского продлится до 11 декабря. На ней представлена та часть работ, которая связана преимущественно со шрифтом и алфавитом. Одну из своих самых революционных задумок Телингатер представил в Лейпциге в 1968 году (за пять лет до этого он получил там международную Гутенберговскую премию).

Идея состояла в том, чтобы создать единый алфавит для европейских языков. Речь не шла о том, чтобы вся Европа начала говорить на одном языке. Итальянцы продолжили бы говорить на итальянском, русские – на русском и так далее, но все использовали бы одни и те же буквы. Унифицированный алфавит на латинско-греческой основе.

Вот ориентировочный набросок: большими буквами написаны слова унифицированным алфавитом, а маленькими – на современных европейских языках (немецком, русском и испанском).

На выставке представлены оригиналы этих записей ещё на французском, немецком, венгерском, болгарском, румынском, польском и чешском языках.

Телингатер отмечал, что основа нынешних национальных алфавитов – греко-латинская, но в процессе исторического развития алфавиты не сохранили изначальные достоинства, а утратили их. Предлагалось отправить эту идею в разные страны специалистам, чтобы они её дополнили и исправили.

«Несомненно, что трудностей в осуществлении этой идеи много, причём в каждом языке – свои. Совершенно ясно, что осуществление такого замысла явилось бы практическим делом не одного поколения народов. Исторические недостатки должны очевидно исторически исправляться», – говорил Телингатер. Кстати, «историческим недостатком» он называл и то, что латинская «p» и русская «p» произносятся абсолютно по-разному, хотя выглядят одинаково.

Акцидентная Телингатера

Акцидентная Телингатера

Фото: typejournal.ru

Запустить унифицированный алфавит в XX веке на уровне государств было невозможно, но художник объяснял практическую пользу. Указывал на растущие экономические и культурные связи между народами (в том числе за счёт развития транспорта и вообще техники).

«Трудно отказаться от соблазна представить себе, какие неисчислимые выгоды представляет осуществление этого предложения. Какие возможности, например, открываются в области почтовой, телеграфной и другой международной связи, в области словолитного производства, в области механизированной информации и во многих других. Крайне любопытно то обстоятельство, что унификация графем алфавитов на однозвучной основе для некоторых языков обозначает практически экономию в пределах до 20–25%. Особенно, например, для французского и английского», – настаивал художник.

Если на секунду допустить, что фантастическую задумку Телингатера удалось реализовать, то этот текст писался бы на клавиатуре, где на кнопках была раскладка лишь одного алфавита. А ещё почему-то кажется, что прадедушка оценил бы, что русская «с» и латинская «с» – на одной кнопке.

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