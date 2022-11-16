Как шрифт влияет на нашу жизнь. Необычная выставка в центре Москвы

В Москве открылась необычная выставка. Она состоит из более чем 60 работ Соломона Телингатера – советского художника, иллюстратора и создателя шрифтов. Он занимался визуальным оформлением всего, что можно напечатать: книги, журналы, плакаты, брошюры… А ещё постоянно экспериментировал.

Самый простой пример – шрифт, образ которого передаёт содержание текста. Вот такой стиль букв он подбирал для книг о русских поговорках и древнегреческой трагедии «Прикованный Прометей».

Обложка книги «Прикованный Прометей» и эскиз обложки «Русские пословицы и поговорки» Фото: typejournal.ru

Есть и более смелые решения. Телингатер пробовал играть со словами и образами. Сейчас, при наличии компьютера и фотошопа, мало кого можно этим удивить, а многое реально сделать даже на телефоне. Но вот 100 лет назад такие работы считались более чем провокационными. Например, эта была сделана в 1925-м.

Фрагмент из книги «Слово предоставляется Кирсанову» Фото: typejournal.ru

В своей статье художник отмечал: мысль может обладать большей или меньшей ценностью, но она становится более убедительной, если передаётся в выразительной форме.

Соломон Телингатер советский художник Внешнее оформление изданий должно не только способствовать правильному изложению литературного материала, но элементы его составляющие (шрифт, линейки, несложные декоративные элементы) не должны вызывать у читателя зрительных ассоциаций, дающих искажённое представление о характере темы и содержания книги.

Выставка в Москве в центре Вознесенского продлится до 11 декабря. На ней представлена та часть работ, которая связана преимущественно со шрифтом и алфавитом. Одну из своих самых революционных задумок Телингатер представил в Лейпциге в 1968 году (за пять лет до этого он получил там международную Гутенберговскую премию).

Идея состояла в том, чтобы создать единый алфавит для европейских языков. Речь не шла о том, чтобы вся Европа начала говорить на одном языке. Итальянцы продолжили бы говорить на итальянском, русские – на русском и так далее, но все использовали бы одни и те же буквы. Унифицированный алфавит на латинско-греческой основе.

Вот ориентировочный набросок: большими буквами написаны слова унифицированным алфавитом, а маленькими – на современных европейских языках (немецком, русском и испанском).

На выставке представлены оригиналы этих записей ещё на французском, немецком, венгерском, болгарском, румынском, польском и чешском языках.

Телингатер отмечал, что основа нынешних национальных алфавитов – греко-латинская, но в процессе исторического развития алфавиты не сохранили изначальные достоинства, а утратили их. Предлагалось отправить эту идею в разные страны специалистам, чтобы они её дополнили и исправили.

«Несомненно, что трудностей в осуществлении этой идеи много, причём в каждом языке – свои. Совершенно ясно, что осуществление такого замысла явилось бы практическим делом не одного поколения народов. Исторические недостатки должны очевидно исторически исправляться», – говорил Телингатер. Кстати, «историческим недостатком» он называл и то, что латинская «p» и русская «p» произносятся абсолютно по-разному, хотя выглядят одинаково.

Акцидентная Телингатера Фото: typejournal.ru

Запустить унифицированный алфавит в XX веке на уровне государств было невозможно, но художник объяснял практическую пользу. Указывал на растущие экономические и культурные связи между народами (в том числе за счёт развития транспорта и вообще техники).

«Трудно отказаться от соблазна представить себе, какие неисчислимые выгоды представляет осуществление этого предложения. Какие возможности, например, открываются в области почтовой, телеграфной и другой международной связи, в области словолитного производства, в области механизированной информации и во многих других. Крайне любопытно то обстоятельство, что унификация графем алфавитов на однозвучной основе для некоторых языков обозначает практически экономию в пределах до 20–25%. Особенно, например, для французского и английского», – настаивал художник.

Если на секунду допустить, что фантастическую задумку Телингатера удалось реализовать, то этот текст писался бы на клавиатуре, где на кнопках была раскладка лишь одного алфавита. А ещё почему-то кажется, что прадедушка оценил бы, что русская «с» и латинская «с» – на одной кнопке.